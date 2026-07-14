Ancak bu haberlere göre Borussia, kendi kadrosundaki bazı önemli kadro sorunlarının öncelikle çözülmesi gerektiği için şu anda FC Brugge’ye resmi bir teklifte bulunmakta tereddüt ediyor. Siyah-Sarılıların transfer pazarlığında şu anda en avantajlı konumda olmasının bir nedeni de rakiplerin tereddütlü tutumudur.

Uzun bir süre boyunca AS Roma, Cagliari doğumlu U21 milli takım oyuncusunu kadrosuna katma konusunda mutlak favori olarak görülüyordu. Duyumlara göre Tresoldi ile İtalyanlar arasında uzun zamandır bir anlaşma var ve forvet oyuncusu da Serie A’ya transfer olmayı tercih ediyordu.