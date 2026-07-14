İtalyan Corriere dello Sport gazetesine göre, BVB bu forvetle sözleşmenin mali detayları konusunda prensipte anlaşmaya varmış olsa da, transfer süreci oldukça karmaşık.
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Transfer yarışı kritik bir aşamaya giriyor! BVB’nin DFB’nin genç forvet yıldızıyla anlaşmaya vardığı iddia ediliyor
Ancak bu haberlere göre Borussia, kendi kadrosundaki bazı önemli kadro sorunlarının öncelikle çözülmesi gerektiği için şu anda FC Brugge’ye resmi bir teklifte bulunmakta tereddüt ediyor. Siyah-Sarılıların transfer pazarlığında şu anda en avantajlı konumda olmasının bir nedeni de rakiplerin tereddütlü tutumudur.
Uzun bir süre boyunca AS Roma, Cagliari doğumlu U21 milli takım oyuncusunu kadrosuna katma konusunda mutlak favori olarak görülüyordu. Duyumlara göre Tresoldi ile İtalyanlar arasında uzun zamandır bir anlaşma var ve forvet oyuncusu da Serie A’ya transfer olmayı tercih ediyordu.
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BVB’nin Nicolo Tresoldi’ye alternatifleri kimler?
Ancak Roma, Belçika’ya 25 milyon avroluk planlanan teklifi sunabilmek için önce diğer oyuncuların satışlarını gerçekleştirmelidir. Tresoldi’nin menajerleri bu gecikmeyi, arka planda başka üst düzey seçenekleri değerlendirmek için kullanıyor. Atlético Madrid’in yanı sıra, özellikle BVB de bu teklife sıcak baktı.
Tresoldi’nin 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunan Brugge’ye Borussia’nın yapacağı hızlı bir teklif, Serhou Guirassy’nin geleceğiyle yakından bağlantılı. Dortmund’un 30 yaşındaki yıldız forveti, takımdan ayrılma ihtimaliyle karşı karşıya ve son zamanlarda Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde yoğun spekülasyonlar var. Bu transfer gerçekleşirse, BVB’nin forvet hattında acilen uygun bir yedeğe ihtiyacı olacak ve Tresoldi konusunda ciddi adımlar atmaya hazır olacak.
Ancak onunla anlaşma sağlanamazsa, Dortmund’un transfer planlamacıları şimdiden başka seçenekleri de göz önünde bulunduruyor. Bu nedenle, TSG Hoffenheim’dan Fisnik Asllani ve Paris Saint-Germain’de forma giyen eski Frankfurtlu Randal Kolo Muani de forvet pozisyonu için potansiyel adaylar olarak görülüyor.
Nicolo Tresoldi, Brugge’de nefes kesici bir performans sergiledi
Tresoldi son dönemde yıldız gibi parladı. 2025 yazında Hannover 96’dan Brugge’ye transfer olduktan sonra, genç forvet Belçika Pro League’de büyük bir etki yarattı. 58 resmi maçta attığı 23 gol ve yaptığı 9 asist, tüm Avrupa’da ilgiyi üzerine çekti.
Klasik, fiziksel olarak güçlü bir santrfor olarak öne çıkan profili, DFB’nin de erken aşamada ilgisini çekti. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, taktiksel nedenlerle Dünya Kupası kadrosuna bu genç oyuncuyu son anda dahil etmemiş olsa da, forvetin kalitesini vurguladı. Ancak bir Avrupa devine transfer olması, U21 milli takım oyuncusunun A milli takımda yakında ilk kez forma giyme şansını büyük ölçüde artıracaktır.
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