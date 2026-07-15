Portekizli çevrimiçi platform Maisfutebol’un haberine göre, Palhinha Suudi Pro Ligi’nden gelen “cazip bir teklifi” geri çevirmiş. Buna göre, orta saha oyuncusu için maddi hususlar en önemli öncelik değil. Bunun yerine, ailesinin yanında kalmak ve Avrupa’da en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyor.

Tottenham Hotspur’a bir yıllık kiralık olarak gittiği dönemin ardından Palhinha, artık resmi olarak yeniden FC Bayern’in oyuncusu. Ancak Münih’te artık bir geleceği olmadığı için, yeniden bir transfer konusunda yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Benfica Lizbon en olası aday olarak görülse de, transfer ücreti konusunda iki kulüp arasında hâlâ bir anlaşmazlık olduğu anlaşılıyor.

FC Bayern kesin bir transferi tercih ederken, Portekizliler kiralamaya da karşı çıkmayacaktır. Duyumlara göre Münih kulübü yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor, ancak artık taviz vermeye hazır olduğu söyleniyor. Benfica, Palhinha’ya yıllık yaklaşık üç milyon euro net maaş teklif edecek.