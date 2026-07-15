Portekizli oyuncunun önümüzdeki sezon hangi kulüpte forma giyeceği henüz belli olmasa da, bir şey kesin gibi görünüyor: 31 yaşındaki oyuncu için Suudi Arabistan’a transfer söz konusu değil.
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Transfer yarışı kızışıyor: FC Bayern’den Joao Palhinha’nın “cazip bir teklifi” reddettiği iddia ediliyor
Portekizli çevrimiçi platform Maisfutebol’un haberine göre, Palhinha Suudi Pro Ligi’nden gelen “cazip bir teklifi” geri çevirmiş. Buna göre, orta saha oyuncusu için maddi hususlar en önemli öncelik değil. Bunun yerine, ailesinin yanında kalmak ve Avrupa’da en üst seviyede oynamaya devam etmek istiyor.
Tottenham Hotspur’a bir yıllık kiralık olarak gittiği dönemin ardından Palhinha, artık resmi olarak yeniden FC Bayern’in oyuncusu. Ancak Münih’te artık bir geleceği olmadığı için, yeniden bir transfer konusunda yoğun spekülasyonlar yapılıyor. Benfica Lizbon en olası aday olarak görülse de, transfer ücreti konusunda iki kulüp arasında hâlâ bir anlaşmazlık olduğu anlaşılıyor.
FC Bayern kesin bir transferi tercih ederken, Portekizliler kiralamaya da karşı çıkmayacaktır. Duyumlara göre Münih kulübü yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor, ancak artık taviz vermeye hazır olduğu söyleniyor. Benfica, Palhinha’ya yıllık yaklaşık üç milyon euro net maaş teklif edecek.
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Joao Palhinha büyük ilgi görüyor: Juve'nin çoktan bir teklifte bulunduğu söyleniyor
Benfica’nın yanı sıra, İtalya Serie A’dan Juventus Torino ve AC Milan’ın yanı sıra İngiliz kulüpleri de Palhinha ile ilgileniyor gibi görünüyor. A Bola’ya göre Juventus’un hatta şimdiden bir teklifte bulunduğu söyleniyor. Palhinha’nın kendisi ise kararını aceleye getirmemek ve tüm seçenekleri dikkatlice değerlendirmek istediği belirtiliyor. Duyumlara göre, gençlik kulübü Sporting Lizbon’a geri dönüşü, FC Bayern’in transfer ücreti talepleri nedeniyle gerçekleşemedi.
Palhinha, 2024 yılında 51 milyon euro karşılığında Fulham'dan FC Bayern'e transfer olmuştu, ancak orada hiçbir zaman ilk 11'in değişmez bir oyuncusu olamadı. Sadece 25 resmi maçta forma giydikten sonra, Münih ekibi onu bir yıl sonra Tottenham'a kiraladı. Spurs, üzerinde anlaşmaya varılan satın alma opsiyonuna rağmen, onu kalıcı olarak kadrosuna katmaktan vazgeçti.
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