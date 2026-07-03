Transfer ücreti konusunda kafa karışıklığı – ve devasa bir maaş mı? Jürgen Klopp, görünüşe göre DFB’den tarihi bir adım atmasını istiyor

Ancak görünüşe göre durum böyle değil. Dolayısıyla DFB, tarihi ve benzeri görülmemiş bir adım atmak zorunda kalacak: Federasyon, daha önce hiçbir milli takım teknik direktörü için transfer ücreti ödememişti; Klopp’un durumunda ise bu artık kaçınılmaz olacak. Bild gazetesi, Red Bull patronlarının Klopp’un mevcut sözleşmesinden çıkıp yeni milli takım teknik direktörü olabilmesi için tek haneli milyonluk bir meblağ talep ettiğini bildiriyor.

Tarihi rekor sahibi milli futbolcu Matthäus da Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Klopp’un istifa eden Julian Nagelsmann’ın maaşıyla kesinlikle ikna edilemeyeceğini belirtti. Nagelsmann, 2028’e kadar uzatılan sözleşmesi kapsamında yıllık yedi milyon avro maaş alıyordu; Klopp’un ise Red Bull’da yıllık sekiz ila 15 milyon avro arasında kazandığı iddia ediliyor. Liverpool’da ise yıllık maaşı 18 milyon avro idi.

"Maaşı Nagelsmann'ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle konuştum bile. Klopp, RB'deki yıllık maaşı karşılığında DFB'ye geçmeyecek," diyen Matthäus, "Yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar aralığında bir rakam söz konusu olamaz" diye ekledi.