Çünkü Sky’ın aksine, Bild gazetesi, Klopp’un Red Bull’da Global Futbol Direktörü olarak 2029 yılına kadar geçerli olan sözleşmesinde yazılı bir “ayrılma maddesi” bulunmadığını bildiriyor. Sky ise, DFB’den bir telefon gelmesi durumunda Klopp’un RB ile yaptığı sözleşmeye bir “ayrılma opsiyonu” eklenmesini sağladığını sürekli olarak haber yapmıştı.
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Transfer ücreti konusunda kafa karışıklığı – ve devasa bir maaş mı? Jürgen Klopp, görünüşe göre DFB’den tarihi bir adım atmasını istiyor
Ancak görünüşe göre durum böyle değil. Dolayısıyla DFB, tarihi ve benzeri görülmemiş bir adım atmak zorunda kalacak: Federasyon, daha önce hiçbir milli takım teknik direktörü için transfer ücreti ödememişti; Klopp’un durumunda ise bu artık kaçınılmaz olacak. Bild gazetesi, Red Bull patronlarının Klopp’un mevcut sözleşmesinden çıkıp yeni milli takım teknik direktörü olabilmesi için tek haneli milyonluk bir meblağ talep ettiğini bildiriyor.
Tarihi rekor sahibi milli futbolcu Matthäus da Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Klopp’un istifa eden Julian Nagelsmann’ın maaşıyla kesinlikle ikna edilemeyeceğini belirtti. Nagelsmann, 2028’e kadar uzatılan sözleşmesi kapsamında yıllık yedi milyon avro maaş alıyordu; Klopp’un ise Red Bull’da yıllık sekiz ila 15 milyon avro arasında kazandığı iddia ediliyor. Liverpool’da ise yıllık maaşı 18 milyon avro idi.
"Maaşı Nagelsmann'ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle konuştum bile. Klopp, RB'deki yıllık maaşı karşılığında DFB'ye geçmeyecek," diyen Matthäus, "Yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar aralığında bir rakam söz konusu olamaz" diye ekledi.
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Klopp, Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevine "hazır" - DFB yönetimi ile görüşmeler yakında başlayacak
Klopp’un, Nagelsmann’ın halefi olarak Alman milli takımının başına geçmek istediğini DFB’ye zaten bildirmiş olduğu söyleniyor. DFB, Nagelsmann’ın istifası üzerine bu durumu kendisi duyurdu. Cuma günü yayınlanan bir açıklamada, “DFB yönetimi artık Jürgen Klopp ile görüşmeye çalışacak. Klopp, bu görevi üstlenmeye ilke olarak hazır olduğunu zaten belirtmiştir” denildi.
Bild gazetesine göre, bir kez daha kriz yaşayan federasyonun en büyük isteği, Klopp’u önümüzdeki beş hafta içinde yeni milli takım teknik direktörü olarak tanıtmak. Boş kalan pozisyonun en geç Ağustos başında doldurulması planlanıyor. 24 Eylül’de Klopp, Almanya milli takımının başında ilk maçına çıkabilir.
O gün, DFB takımı Nations League’in açılış maçında Hollanda ile karşılaşacak. Üç gün sonra ise Almanya, Yunanistan’ı ağırlayacak. Yıl sonuna kadar dört uluslararası maç daha oynanacak.
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