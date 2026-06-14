Portekiz gazetesi Correio da Manha'nın haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu, bu orta saha oyuncusu için talep ettiği transfer ücretini düşürmeyi kabul etti.
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Transfer ücreti konusunda büyük bir indirim mi? FC Bayern Münih, kadrodan çıkarılması gündeminde olan oyuncuyu her ne pahasına olursa olsun elden çıkarmak istiyor
FCB'nin şimdiye kadar 30 milyon avroluk bir meblağda ısrar ettiği söyleniyor – bu rakam, Portekizli oyuncunun Tottenham Hotspur ile imzaladığı kiralama sözleşmesinde, satın alma durumunda ödenecek sabit transfer ücreti olarak da kararlaştırılmıştı – ancak Münih ekibi artık 30 yaşındaki oyuncu için "sadece" 25 milyon avro almak istiyor.
Öncelikle, Almanya'nın son şampiyonu, Palhinha'yı mümkün olduğunca erken maaş listesinden çıkarmak için hızlı bir satış hedefliyor. Münih'te orta saha oyuncusunun yıllık yaklaşık 8,5 milyon euro kazandığı söyleniyor.
Portekizli oyuncu, 2024 yazında 51 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Fulham'dan Säbener Straße'ye gelmişti; bu nedenle FCB, bu şartlarda bir satış durumunda yüzde 50'den fazla zarar edecektir.
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Joao Palhinha'nın FC Bayern Münih'te artık bir geleceği yok
Palhinha'nın Bayern'de artık bir geleceği olmadığı kesinleşti. Bir zamanlar eski teknik direktör Thomas Tuchel'in ısrarıyla transfer edilen Palhinha, Vincent Kompany döneminde neredeyse hiç forma şansı bulamadı.
Münih'teki ilk sezonunda çoğunlukla yedek olarak 25 maça çıkan Palhinha, 2025 yazında FCB tarafından Spurs'a kiralandı. Tottenham için son derece hayal kırıklığı yaratan geçen sezonda, Palhinha takımın birkaç parlak noktasından biriydi, bu nedenle Londralılar onu kalıcı olarak transfer etmeyi düşünüyor.
Oyuncunun kendisi ise Portekiz'e dönmeyi tercih ediyor. Sporting Lizbon ile birkaç haftadır temas halinde olduğu iddia ediliyor. Palhinha'nın maaşının bir kısmından vazgeçmeye bile hazır olduğu söyleniyor.