Transfer ücreti indirimi mi? FC Bayern Münih, kadro dışı bırakılma tehlikesiyle karşı karşıya olan oyuncuyu her ne pahasına olursa olsun elinden çıkarmak istiyor

FCB'nin şimdiye kadar 30 milyon avroluk bir meblağda ısrar ettiği söyleniyor – bu rakam, Portekizli oyuncunun Tottenham Hotspur ile imzaladığı kiralama sözleşmesinde, satın alma durumunda ödenecek sabit transfer ücreti olarak da kararlaştırılmıştı – ancak Münih ekibi artık 30 yaşındaki oyuncu için "sadece" 25 milyon avro almak istiyor.

Öncelikle, Almanya'nın son şampiyonu, Palhinha'yı mümkün olduğunca erken maaş listesinden çıkarmak için hızlı bir satış hedefliyor. Münih'te orta saha oyuncusunun yılda yaklaşık 8,5 milyon euro kazandığı söyleniyor.

Portekizli oyuncu, 2024 yazında 51 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Fulham'dan Säbener Straße'ye gelmişti; bu nedenle FCB, bu şartlarda bir satış durumunda yüzde 50'den fazla zarar edecektir.