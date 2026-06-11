Transfer ücreti düşürülmüş olsa da: FC Bayern, Min-Jae Kim'in planlanan satışında büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor

Özellikle bu satışlar hayati önem taşıyor; zira spor direktörü Max Eberl, Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge’nin başını çektiği güçlü yönetim kurulu tarafından, transfer gelirleri yaratması için sürekli olarak zorlanmıştır; bu sayede, yeni transferler Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt 65 milyon euro talep ediyor) ve Ismael Saibari (PSV Eindhoven yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor) için hazırlanan 110 milyonluk paketi tamamlayabilecektir.

Kicker'e göre, Ito ve Kim'in ayrılmalarını daha olası hale getirmek için FC Bayern artık her ikisi için de sadece 20 ila 25 milyon Euro arasında bir transfer ücreti bekliyor. Bu rakam, 2024 yılında Ito'nun çıkış maddesi için VfB Stuttgart'a ödenen tutara oldukça yakın olsa da, Alman rekortmen kulübü Kim için taleplerini görünüşe göre bir kez daha önemli ölçüde aşağıya çekmiş durumda.

Son olarak, Güney Koreli oyuncu için 35 ila 40 milyon avro arasında bir transfer ücreti konuşuluyordu, bu nedenle Gazzetta dello Sport'a göre Juventus Torino, Kim için tam ücretini ödemekten çekiniyordu. Ancak aynı zamanda İtalyan spor gazetesi, Kim'in "Yaşlı Kadın"a transfer için söz verdiğini de bildirdi.

Ancak kicker'a göre durum tam olarak böyle değil gibi görünüyor.