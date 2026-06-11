Alexander Nübel, Bryan Zaragoza, Sacha Boey ve Joao Palhinha'nın yeni sezonda Almanya'nın en başarılı kulübüne artık yük olmayacakları ve yeni bir takıma transfer olacakları kesinleşti. Hiroki Ito ve Min-Jae Kim'in de az çok yeni bir kulüp aramaları bekleniyor ve buna izin veriliyor.
Çeviri:
Transfer ücreti düşürülmüş olsa da: FC Bayern, Min-Jae Kim'in planlanan satışında büyük bir sorunla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor
Özellikle bu satışlar hayati önem taşıyor; zira spor direktörü Max Eberl, Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge’nin başını çektiği güçlü yönetim kurulu tarafından, transfer gelirleri yaratması için sürekli olarak zorlanmıştır; bu sayede, yeni transferler Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt 65 milyon euro talep ediyor) ve Ismael Saibari (PSV Eindhoven yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor) için hazırlanan 110 milyonluk paketi tamamlayabilecektir.
Kicker'e göre, Ito ve Kim'in ayrılmalarını daha olası hale getirmek için FC Bayern artık her ikisi için de sadece 20 ila 25 milyon Euro arasında bir transfer ücreti bekliyor. Bu rakam, 2024 yılında Ito'nun çıkış maddesi için VfB Stuttgart'a ödenen tutara oldukça yakın olsa da, Alman rekortmen kulübü Kim için taleplerini görünüşe göre bir kez daha önemli ölçüde aşağıya çekmiş durumda.
Son olarak, Güney Koreli oyuncu için 35 ila 40 milyon avro arasında bir transfer ücreti konuşuluyordu, bu nedenle Gazzetta dello Sport'a göre Juventus Torino, Kim için tam ücretini ödemekten çekiniyordu. Ancak aynı zamanda İtalyan spor gazetesi, Kim'in "Yaşlı Kadın"a transfer için söz verdiğini de bildirdi.
Ancak kicker'a göre durum tam olarak böyle değil gibi görünüyor.
- Getty Images
FC Bayern, Kim'e muhtemelen on milyonlarca avroluk bir maaş ödüyor
Zira FC Bayern, 29 yaşındaki stoperin satışı konusunda büyük bir sorunla karşı karşıya. Alman spor dergisinin haberine göre, Kim, transfer olması durumunda Münih’teki mevcut ve oldukça yüksek maaşından ödün vermeye pek niyetli değil. Güney Koreli Dünya Kupası oyuncusu, FCB'de on milyonlarca avroluk bir maaş alıyor. Ancak ilgilenen bir kulübün ona bu yıllık maaşı ödemek isteyip istemeyeceği şüpheli görünüyor ve bu durum stoperin satışını büyük ölçüde zorlaştırıyor.
2028 yılına kadar Münih'te sözleşmesi bulunan Kim'in, Bavyera ekibinin savunmasında artık sadece üçüncü veya hatta dördüncü sırada yer almasının kendisi için hiç sorun olmadığını Nisan ayında açıkça belirtmişti. "Zamanla bunun olumlu yanları da olduğunu fark ettim. Bu nedenle mevcut durumun iyi olduğunu düşünüyorum," dedi footballist.co.kr'ye Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın yedeği olarak kalması hakkında: "Her zaman düzenli oynamak çözümdür diye inanmıştım, ama şimdi yedek rolümden memnunum."