Buna göre Zaragoza, İspanya İkinci Ligi’nde yer alan bu kulüpte, nihayet tam potansiyelini ortaya koyabilmesi ve uzun vadede kendini kanıtlayabilmesi için ideal koşulları görüyor.

Üç kez İspanya milli takımında forma giyen oyuncunun, Almanya'nın rekor şampiyonu takımında ise artık bir geleceği kalmadı. Zaragoza'nın Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam etse de, FCB formasıyla sergilediği sınırlı performans ve Michael Olise ile Luis Diaz gibi önemli rakiplerinin varlığı göz önüne alındığında, takımda kalıcı olarak yer alması neredeyse imkansız görünüyor.

Böylece 2024 yazında ilk olarak bir sezonluk olarak CA Osasuna’ya kiralandı; ardından Celta Vigo’ya ve son olarak da AS Roma’ya iki kez altıer aylık kiralık olarak gönderildi. Özellikle İtalyan takımında Zaragoza hiç uyum sağlayamadı, bu nedenle Giallorossi de mevcut satın alma opsiyonunu kullanmadı.