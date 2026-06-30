Radio Marca Malaga’nın haberine göre, 24 yaşındaki hücum oyuncusu önümüzdeki sezon doğduğu şehrin takımı olan FC Malaga’da forma giymek istiyor.
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Transfer ücreti bir sorun haline gelebilir! FC Bayern’in kadro dışı kalma riski taşıyan oyuncusu, özellikle gitmek istediği bir takımı belirledi
Buna göre Zaragoza, İspanya İkinci Ligi’nde yer alan bu kulüpte, nihayet tam potansiyelini ortaya koyabilmesi ve uzun vadede kendini kanıtlayabilmesi için ideal koşulları görüyor.
Üç kez İspanya milli takımında forma giyen oyuncunun, Almanya'nın rekor şampiyonu takımında ise artık bir geleceği kalmadı. Zaragoza'nın Münih'teki sözleşmesi 2029'a kadar devam etse de, FCB formasıyla sergilediği sınırlı performans ve Michael Olise ile Luis Diaz gibi önemli rakiplerinin varlığı göz önüne alındığında, takımda kalıcı olarak yer alması neredeyse imkansız görünüyor.
Böylece 2024 yazında ilk olarak bir sezonluk olarak CA Osasuna’ya kiralandı; ardından Celta Vigo’ya ve son olarak da AS Roma’ya iki kez altıer aylık kiralık olarak gönderildi. Özellikle İtalyan takımında Zaragoza hiç uyum sağlayamadı, bu nedenle Giallorossi de mevcut satın alma opsiyonunu kullanmadı.
- AFP
Espanyol Barcelona, Zaragoza’dan bir oyuncuyu kadrosuna katmaya ilgi gösteriyor
Son haberlere göre Espanyol Barcelona, bu oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini belirtti. Mundo Deportivo’ya göre Katalan kulübü, önümüzdeki sezon hücum kanatlarında kadrosunu güçlendirmek istiyor ve Zaragoza, aradıkları profile tam olarak uyuyor.
24 yaşındaki oyuncu, Ocak 2024’te önce kiralık olarak, ardından toplam 17 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Granada’dan FC Bayern’e kalıcı olarak transfer olmuştu. Ancak dil engeli ve o dönemki teknik direktör Thomas Tuchel ile yaşadığı iddia edilen gergin ilişkiler nedeniyle kadroda yer bulamadı.
Böylece Bayern formasıyla toplamda sadece yedi resmi maça çıkabildi. Bu maçlarda ne bir gol atabildi ne de bir asist yapabildi.