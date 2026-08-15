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Transfer Tetrisi! Napoli'nin, Arsenal yıldızı Gabriel Jesus'u transfer etmek için çözmesi gereken karmaşık bulmaca
Napoli, Gabriel Jesus hamlesini düşünüyor
TuttoMercatoweb'in haberine göre Napoli, Arsenal forveti Jesus'u yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aktif şekilde girişimlerde bulunuyor, ancak Serie A ekibinin önce piyasadaki karmaşık bir bulmacayı çözmesi gerekiyor. İtalyan devi, 29 yaşındaki oyuncuyu hücum hattı için ideal takviye olarak belirledi. Brezilyalı milli futbolcunun gelişini sonuçlandırmak için kulüp, kalabalık kadrosunda dengeyi sağlamak adına stratejik bir "transfer Tetrisi" yürütmek zorunda kaldı.
Kulüp yöneticileri, kadroda yer açmanın kesinlikle şart olduğunu biliyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri yeni sezon öncesinde taktik seçeneklerini köklü şekilde yeniden şekillendirmek isterken, Jesus Napoli'nin birincil hedeflerinden biri olarak net biçimde öne çıktı.
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Lukaku domino taşı düşüyor
Napoli'nin karmaşık transfer yapbozundaki en kritik parça, gözden düşen forvet Lukaku'nun gerekli ayrılığıydı. Belçikalı golcü, şimdi haberlerde yer aldığı üzere 6 milyon euro'luk (5,1 milyon sterlin) bir anlaşmayla Süper Lig devi Fenerbahçe'ye kalıcı transferini tamamladı. Lukaku'nun ayrılığı, Napoli'nin maaş bütçesinde önemli bir alan açtı ve kulübün finansal düzenlemeleri ihlal etmeden Jesus'u gerçekçi biçimde hedeflemesine olanak sağladı. Lorenzo Lucca'nın olası ayrılığı da dahil olmak üzere hücum hattındaki başka ayrılıklar da bu yüksek maliyetli hamlenin finanse edilmesine yardımcı olabilir.
Jesus'un menajeri, Giovanni Branchini, kısa süre önce Napoli'nin Castel di Sangro'daki sezon öncesi kampında görüntülendi. Branchini bunun sadece Allegri'yi ziyaret etmek olduğunu net bir şekilde söylese de, ani varlığı kaçınılmaz olarak transfer söylentilerini iyice alevlendirdi.
Arsenal, 20 milyon euroluk satışa açık
Arsenal'ın, 29 yaşındaki forveti gelecek yıl bonservissiz kaybetmek yerine bu yaz satmaya tamamen açık olduğu bildiriliyor. Arsenal'ın, eski Manchester City yıldızı için yaklaşık 20 milyon euro (£17 milyon) civarında makul bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
Jesus, Emirates Stadyumu'ndaki sözleşmesinin son 12 ayına girmiş durumda ve şu anda Kuzey Londra kulübünün en çok kazanan oyuncuları arasında yer alıyor. Mikel Arteta başka bölgelerde kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, Arsenal maaş bütçesini düşürmek istiyor. Brezilyalı oyuncu, geçen yıl yaşadığı çeşitli can sıkıcı sakatlık aksiliklerinin ardından Arteta'nın hücum planındaki sıralamada geriye düştü. Şu anda hem Kai Havertz'in hem de Viktor Gyokeres'in kesin şekilde gerisinde bulunuyor.
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Serie A'da yeni bir başlangıç mı?
Arsenal resmî bir teklifi sabırla beklerken, Lukaku'nun Türkiye'ye transferinin ardından Napoli artık takibini hızlandırmak için dikkat çekici derecede güçlü bir konumda bulunuyor. Serie A devinin kullanıma hazır gerekli fonu da mevcut.
TuttoMercatoweb ayrıca Jesus'un Napoli'ye taşınma ihtimaline tamamen açık olduğunu öne sürüyor. Hatta habere göre hücum oyuncusu, transferin sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlamak için haftalık 265.000 £'luk yüksek maaşında indirime gitmeye de hazır.
İki kulüp arasında hızlı şekilde bir anlaşmaya varılması halinde Jesus, sağlık kontrolünden geçmek için yakında İtalya'ya gidecek. Ardından Allegri'nin uzman yönetiminde Rasmus Hojlund ile yepyeni bir forvet ortaklığı oluşturacak.
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