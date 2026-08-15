TuttoMercatoweb'in haberine göre Napoli, Arsenal forveti Jesus'u yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için aktif şekilde girişimlerde bulunuyor, ancak Serie A ekibinin önce piyasadaki karmaşık bir bulmacayı çözmesi gerekiyor. İtalyan devi, 29 yaşındaki oyuncuyu hücum hattı için ideal takviye olarak belirledi. Brezilyalı milli futbolcunun gelişini sonuçlandırmak için kulüp, kalabalık kadrosunda dengeyi sağlamak adına stratejik bir "transfer Tetrisi" yürütmek zorunda kaldı.

Kulüp yöneticileri, kadroda yer açmanın kesinlikle şart olduğunu biliyor. Teknik direktör Massimiliano Allegri yeni sezon öncesinde taktik seçeneklerini köklü şekilde yeniden şekillendirmek isterken, Jesus Napoli'nin birincil hedeflerinden biri olarak net biçimde öne çıktı.