Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’nun verdiği bilgilere göre, Almanya’nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, Gleison Bremer’in transfer olasılığını araştırmak üzere Juventus Torino ile temasa geçti.
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Transfer söylentisi yeniden alevlendi: FC Bayern’in Juventus ile temasa geçtiği iddia ediliyor
Buna göre, FCB yetkilileri doğrudan Juve yönetimine başvurmuş ve transferin genel olarak gerçekleştirilebilirliği ile mali şartlar hakkında bilgi almışlar.
29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transfer konusunda ne düşündüğü ise belirsiz. Habere göre, oyuncu kulüp değiştirmeye pek sıcak bakmıyor ve bunun yerine Serie A'da "Yaşlı Hanım"da kalmak istiyor.
Orada tartışmasız bir şekilde ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası olsa da, Juve geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaçırdı. Münih ekibinin Bremer'e ilgi duyduğuna dair söylentiler son yıllarda zaman zaman gündeme gelmişti.
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Min-Jae Kim ve Hiroki Ito, FC Bayern’den ayrılacak mı?
Zaten bir transferin gerçekleşmesi, ancak FC Bayern’in stoper pozisyonunda bir gelişme olması durumunda mümkün olabilir. Son haftalarda bu pozisyonda Min-Jae Kim ve Hiroki Ito’nun ayrılacağına dair spekülasyonlar sürekli gündemdeydi. Her ikisinin de uygun teklifler gelmesi halinde kulüpten ayrılacağı söyleniyor.
Güney Koreli oyuncu için en az 30 milyon avroluk bir talep söz konusu, Ito ise 20 milyon avroya gidebilir. Özellikle Kim hakkında transfer söylentileri dolaşıyor; bazı İtalyan kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyor.
Bremer’in yanı sıra, bu konuda Inter Milan’dan Yann Bisseck’in de FCB’nin adaylarından biri olduğu söyleniyor. Son haberlere göre Bayern, transfer için kapıyı açmış durumda; oyuncunun kendisi de Säbener Straße’ye transfer olmayı ciddi olarak düşünüyor.