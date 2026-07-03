Transfer söylentisi yeniden alevlendi: FC Bayern’in Juventus ile temasa geçtiği iddia ediliyor

Zaten bir transferin gerçekleşmesi, ancak FC Bayern’in stoper pozisyonunda bir gelişme olması durumunda mümkün olabilir. Son haftalarda bu pozisyonda Min-Jae Kim ve Hiroki Ito’nun ayrılacağına dair spekülasyonlar sürekli gündemdeydi. Her ikisinin de uygun teklifler gelmesi halinde kulüpten ayrılacağı söyleniyor.

Güney Koreli oyuncu için en az 30 milyon avroluk bir talep söz konusu, Ito ise 20 milyon avroya gidebilir. Özellikle Kim hakkında transfer söylentileri dolaşıyor; bazı İtalyan kulüplerinin ilgilendiği iddia ediliyor.

Bremer’in yanı sıra, bu konuda Inter Milan’dan Yann Bisseck’in de FCB’nin adaylarından biri olduğu söyleniyor. Son haberlere göre Bayern, transfer için kapıyı açmış durumda; oyuncunun kendisi de Säbener Straße’ye transfer olmayı ciddi olarak düşünüyor.