Getty Images Sport
Çeviri:
Transfer söylentilerinin artmasıyla birlikte Cezayir milli takımından emekli olduğunu açıklayan Riyad Mahrez’in sözleşmesi Al-Ahli tarafından feshedildi
Al-Ahli, Mahrez’in ayrıldığını doğruladı
Suudi Pro Ligi ekibi Al-Ahli, Mahrez’in kulüpten derhal ayrıldığını doğrulayarak, oyuncunun Cidde’deki üç yıllık serüvenine son verdi. Kulüp, 2023 yazında Manchester City’den takıma katılan 35 yaşındaki oyuncuya veda etmek üzere sosyal medyada resmi bir açıklama yayınladı.
X'te paylaşılan samimi mesajda kulüp, "Unutulmaz üç yıl. Sayısız büyülü an. Her Al Ahli taraftarının kalbinde sonsuza dek yaşayacak bir miras." dedi.
Yönetimin sıcak duygularına rağmen, bu transferin, yaratıcı kanat oyuncusunun sözleşmesinin son yılında kulüpte kalmasını isteyen bir kesim taraftar arasında gerginliğe yol açtığı bildiriliyor.
- Getty Images Sport
Uluslararası emeklilik, zemin hazırlıyor
Mahrez’in kulüpten ayrıldığı haberi, Cezayir milli takımıyla ilgili geleceğine dair yaptığı duygusal açıklamanın hemen ardından geldi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenildikten sonra konuşan tecrübeli forvet, "Çöl Tilkileri"ni temsil etme günlerinin sona erdiğini doğruladı. Bu, 119 kez milli forma giydiği ve ülkesini 2019'da Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdığı 12 yıllık uluslararası kariyerinin duygusal bir sonu oldu.
Kararını basına doğrulayan Mahrez, “Bu, milli takımdaki son maçımdı. Bu benim son maçımdı” dedi.
Al-Ahli'den ayrılma zamanlaması, oyuncunun hayatında tam bir sıfırlama yapacağını gösteriyor. Mahrez şu anda serbest oyuncu konumunda bulunurken, Avrupa ve ötesinde transfer spekülasyonları da hız kazanmaya başladı.
Cidde’de zaferlerle dolu bir dönem
Mahrez, Suudi takımının başarılarında kilit rol oynadı ve takımın kazandığı kupalara büyük katkı sağladı. Lig tarihinin en verimli oyuncularından biri olarak adını yazdıran Mahrez, iki AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğu ve bir Suudi Süper Kupası ile takımdan ayrılıyor. İstatistikleri de aynı derecede etkileyici: Tüm turnuvalarda 122 maçta 37 gol ve 50 asist kaydetti.
Yönetim kurulu kadroda kapsamlı bir revizyon yapmayı planlarken, Cezayirli süperstar bu yaz kulüpten ayrılan en son büyük isim oldu. Eski AC Milan ve Barcelona orta saha oyuncusu Franck Kessie’nin ardından kulüpten ayrılan Mahrez’in ardından, söylentilere göre Brezilyalı savunma oyuncusu Roger Ibanez, mevcut yönetimin yürüttüğü büyük yeniden yapılanma projesinin bir parçası olarak feda edilecek bir sonraki yıldız olabilir.
- Getty Images Sport
Eski City yıldızının bundan sonraki adımı ne olacak?
Al-Ahli, transfer piyasasına girip dikkat çekici bir yedek oyuncu bulmaya hazırlanırken, Mahrez’in geleceği hâlâ yoğun tartışmaların konusu olmaya devam ediyor. Bazı haberlerde, bu kanat oyuncusunun Türkiye Süper Ligi’ne transfer olabileceği öne sürülmeye başlandı ve Fenerbahçe olası bir varış noktası olarak gösteriliyor. Ayrıca, Leicester City’deki tarihi yükselişinden önce Le Havre’da gençlik yıllarını geçirdiği Fransız futboluna geri dönme ihtimali de söz konusu.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun