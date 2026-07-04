Transfer söylentilerinin artmasıyla birlikte Cezayir milli takımından emekli olduğunu açıklayan Riyad Mahrez’in sözleşmesi Al-Ahli tarafından feshedildi

Mahrez’in kulüpten ayrıldığı haberi, Cezayir milli takımıyla ilgili geleceğine dair yaptığı duygusal açıklamanın hemen ardından geldi. 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İsviçre'ye 2-0 yenildikten sonra konuşan tecrübeli forvet, "Çöl Tilkileri"ni temsil etme günlerinin sona erdiğini doğruladı. Bu, 119 kez milli forma giydiği ve ülkesini 2019'da Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdığı 12 yıllık uluslararası kariyerinin duygusal bir sonu oldu.

Kararını basına doğrulayan Mahrez, “Bu, milli takımdaki son maçımdı. Bu benim son maçımdı” dedi.

Al-Ahli'den ayrılma zamanlaması, oyuncunun hayatında tam bir sıfırlama yapacağını gösteriyor. Mahrez şu anda serbest oyuncu konumunda bulunurken, Avrupa ve ötesinde transfer spekülasyonları da hız kazanmaya başladı.