Real Madrid, Ivory Kıyısılı genç oyuncu Yan Diomande ile lig kariyerinin olağanüstü bir sezonun ardından, Leipzig ile geçirdiği olağanüstü sezonun ardından, değeri 125 milyon avroya ulaşabilecek bir transferde rekorunu kırmakta tereddüt etmedi.

Diomande'nin yeteneği tartışılmaz olsa da, kanat, Real Madrid'in diğer her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu mevki miydi?

Takım halihazırda ağır toplardan oluşan hücum isimlerine sahip; buna karşılık ön libero mevkisi, Toni Kroos'un emekliye ayrılmasından bu yana tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga'nın varlığı, Real Madrid'e fiziksel güç kazandırıyor; ancak bu, mutlaka tempoyu dayatan, derinliği koruyan, arkadan oyun kurma sürecini yöneten ve büyük maçlarda takıma Rodri'nin temsil ettiği profilin aynısıyla kontrol kazandıran bir oyuncu sağlamıyor.

Kulübün Diomande transferini bitirmeye odaklandığı dönemde, Rodri ile yürüttüğü görüşmeler yavaşladı; ardından Barcelona araya girmeyi başararak oyuncuyu projesine ikna etti ve iş, Real Madrid'in yarıştan çekilmesiyle sonuçlandı.