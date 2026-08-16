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Transfer sezonunun müzikli sandalyeleri: Real Madrid ve Barcelona yanlış koltuklara mı oturuyor?

FEATURES
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
La Liga
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
Rodri
Y. Diomande
R. Lewandowski
F. Torres
E. Camavinga
A. Tchouameni
İspanya
Côte d’Ivoire
Polonya
Fransa

La Liga'nın iki devinin ihtiyaçlarına bir bakış

"Müzikli sandalyeler" oyununda en hızlı olan kazanmaz; doğru anda doğru koltuğa oturan kazanır.

Belki de aynı tanım bu yaz Real Madrid ve Barcelona'nın transfer dönemine de uyuyor. Zira iki dev kulübün dev transferlerle meşgul olduğu görülürken, her iki takımın da en çok ihtiyaç duyduğu mevkilerin etrafındaki soru işaretleri varlığını korudu.

Real Madrid, kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katarak tarihinin en büyük transferini gerçekleştirme yolunu seçerken, Barcelona şu anda Manchester City orta saha yıldızı Rodri'nin transferini bitirmeye odaklanmış durumda.

  • Öncelik mi?

    Buradaki mesele Jan Diomande ya da Rodri'nin sıradan futbolcular olması değil, tam tersine.

    İlki, Bundesliga'nın en dikkat çekici hücum yeteneklerinden biri; ikincisi ise dünyanın en iyi ön libero oyuncusu.

    Ancak kendini dayatan soru şu: Bunlar gerçekten her iki kulübün de asıl öncelikleri miydi?

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  • Real Madrid: Rodri'den önce Diomande mi?

    Real Madrid, Ivory Kıyısılı genç oyuncu Yan Diomande ile lig kariyerinin olağanüstü bir sezonun ardından, Leipzig ile geçirdiği olağanüstü sezonun ardından, değeri 125 milyon avroya ulaşabilecek bir transferde rekorunu kırmakta tereddüt etmedi.

    Diomande'nin yeteneği tartışılmaz olsa da, kanat, Real Madrid'in diğer her şeyden daha fazla ihtiyaç duyduğu mevki miydi?

    Takım halihazırda ağır toplardan oluşan hücum isimlerine sahip; buna karşılık ön libero mevkisi, Toni Kroos'un emekliye ayrılmasından bu yana tartışma konusu olmaya devam ediyor.

    Aurelien Tchouameni ve Eduardo Camavinga'nın varlığı, Real Madrid'e fiziksel güç kazandırıyor; ancak bu, mutlaka tempoyu dayatan, derinliği koruyan, arkadan oyun kurma sürecini yöneten ve büyük maçlarda takıma Rodri'nin temsil ettiği profilin aynısıyla kontrol kazandıran bir oyuncu sağlamıyor.

    Kulübün Diomande transferini bitirmeye odaklandığı dönemde, Rodri ile yürüttüğü görüşmeler yavaşladı; ardından Barcelona araya girmeyi başararak oyuncuyu projesine ikna etti ve iş, Real Madrid'in yarıştan çekilmesiyle sonuçlandı.

  • Barcelona: Rodri'nin peşinde mi, yoksa forvet arayışında mı?

    Diğer tarafta ise tablo tersine dönmüş görünüyor.

    Barcelona, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından santrfor mevkisinde belirgin bir eksikle karşı karşıya kaldı; bu mevki, yaz döneminde kulübün öncelikleri arasında ilk sırada yer alması beklenen bölgeydi.

    Ancak çabanın büyük kısmını yeni bir forvet transferine yöneltmek yerine, en büyük odak Manchester City ile karmaşık müzakereler eşliğinde, değeri 60 veya 70 milyon euroyu aşabilecek bir anlaşmayla Rodri'yi kadroya katma girişimine kaydı.

    Rodri'nin teknik değerini kimse sorgulamıyor; kendisi dünyadaki herhangi bir orta sahanın şeklini değiştirebilecek bir oyuncu. Ancak buradaki soru farklı: Barcelona bugün, en önemli iki hücum unsurunu kaybettikten sonra, gerçek bir forvete olan ihtiyacından daha fazla bir orta saha oyuncusuna mı ihtiyaç duyuyor?

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  • En güçlü transfer her zaman en uygunu değildir

    İşin ilginç yanı, Real Madrid ve Barcelona'nın aynı hataya, ama iki farklı şekilde düşmüş olmaları.

    Real Madrid olağanüstü bir kanat oyuncusunun peşinden koşarken, oyunu yönetebilecek orta saha oyuncusuyla ilgili soru işareti varlığını sürdürdü.

    Barcelona ise dünyanın en iyi ön libero oyuncusunun peşinden koşarken, gerçek bir forvet sıkıntısı hâlâ çözüm arıyordu.

    Sonuç olarak, Diomande Real Madrid'de başarılı olabilir, transfer tamamlanırsa Rodri de Barcelona'da fark yaratabilir; ancak herhangi bir oyuncunun bireysel başarısı, transfer döneminin planlanmasının yalnızca transferlerin kalitesiyle değil, takımın ihtiyaçlarıyla ne ölçüde örtüştüğüyle ölçüldüğü gerçeğini değiştirmez.

    Müzikli sandalye oyununda, oyuncuların en yeteneklisi olabilirsiniz; ama yanlış sandalyeye oturursanız kaybedersiniz.

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