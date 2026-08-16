"Müzikli sandalyeler" oyununda en hızlı olan kazanmaz; doğru anda doğru koltuğa oturan kazanır.
Belki de aynı tanım bu yaz Real Madrid ve Barcelona'nın transfer dönemine de uyuyor. Zira iki dev kulübün dev transferlerle meşgul olduğu görülürken, her iki takımın da en çok ihtiyaç duyduğu mevkilerin etrafındaki soru işaretleri varlığını korudu.
Real Madrid, kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katarak tarihinin en büyük transferini gerçekleştirme yolunu seçerken, Barcelona şu anda Manchester City orta saha yıldızı Rodri'nin transferini bitirmeye odaklanmış durumda.