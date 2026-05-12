Özellikle bu yaşta böyle sözler sarf etmek, olgunluk ve derin düşüncenin bir göstergesidir. Kjell Wätjen de kendisi hakkında, çok fazla kafa yoran biri olduğunu söylüyor. "Bazen keşke işler bu kadar iyi gitmeseydi diyorum. Hem kendimi hem de geçmişte ve şu anda sahip olduğum beklentileri frenlemek için. Ama benim için her şey çok hızlı gelişti," dedi 20 yaşındaki oyuncu Ekim ortasında Sport1'e.
Transfer politikası ihtiyaçları karşılayamıyor! "Harika bir futbolcunun" performansındaki düşüşün sorumluluğu büyük ölçüde BVB'ye ait
Sezon başından beri Borussia Dortmund tarafından VfL Bochum'a bir yıllığına kiralanan bu orta saha oyuncusu, BVB'deki çok ses getiren ilk maçını kastediyordu. O ana kadar tek bir profesyonel maç bile oynamamış olan Wätjen, iki yıl önce Mayıs ayı başında, 32. haftada FC Augsburg karşısında teknik direktör Edin Terzic tarafından sahaya sürüldü.
Genç oyuncu bu durumu büyük bir başarıyla atlattı. Borussia'nın ikonik oyuncusu Marco Reus'un son iki iç saha maçından birinde, çift altı'nın ofansif ayağı olarak Reus'a 4-1'lik skoru getiren golü hazırladı. Hem de Reus'a! "Küçükken onunla birlikte antrenmanlara çıkardım," diye açıkladı Wätjen daha sonra Sky'a. "Hazırlık kampında ona o fotoğrafları göstermiştim."
BVB'de U10'dan beri oynayan, tüm genç takımlarda forma giyen ve ertesi hafta da Terzic'ten 15 dakika süre alan Wätjen için övgüler yağdı. "Kjell inanılmaz bir maç çıkardı. Harika bir futbolcu!" dedi Reus. Spor direktörü Sebastian Kehl ise "Daha iyi bir ilk maç olamazdı" diye hayranlığını dile getirdi. Terzic ise şöyle övdü: "Performansı son derece iyiydi. Son derece cesurdu ve oyuna girmesi bir dakika bile sürmedi, erken dakikalarda top istedi ve zorlu durumları çözdü."
Nuri Şahin, Kjell Wätjen'de kendini gördü
Profesyonel futbol sektörü ve bunun medyadaki yansımaları hakkında çok şey söylüyor ki, bugün bu kadar genç bir oyuncuda bu kadar karışık duygular uyandırmak için tek bir çok iyi maç bile yeterli oluyor. Zaten Wätjen daha sonra bir çukura düşmüş gibi bir durum da yok; bu yüzden şu anda 2. Lig'de bulunuyor.
"Kjell'de, benim profesyonel ikinci yılımda yaşadığım aynı sorunu görüyorum," dedi birkaç hafta sonra Terzic'in halefi Nuri Şahin, ki o da Wätjen'e büyük umutlar besliyordu. "İlk yıl kimse seni tanımaz, sen bir yıldız adayıdırsın ve herkes sana hayranlık duyar ve sever. İkinci yılda ise performans göstermen gerekir."
Sahin, Wätjen'e iki profesyonel maç daha oynama şansı verdi, ancak bir sonraki adımı öncelikle 3. Lig'deki U23 takımında atması gerekiyordu. Sahin ile işler sonunda ters gitmeye başlayıp Niko Kovac görevi devraldığında, deneyimsizliğe yer kalmamıştı. Wätjen kalıcı olarak ikinci takıma geri dönmek zorunda kaldı. Küçük sakatlıklar da onun önünü kesti.
BVB, Wätjen'i Bochum'un talebini göz ardı ederek kiraladı
Sezonun sonunda formunu toparladı ve üçüncü ligde oynadığı 20 maçta 5 gol attı, ancak U23 takımının Regionalliga'ya düşmesiyle bir şey kesinleşti: Wätjen'in bir ara adım atması gerekiyordu.
Bunu, Bundesliga'dan düşen Bochum'da gerçekleştirdi; kiralama anlaşması çok erken bir aşamada yapıldı. Memleketine çok bağlı olan ve sadece 30 kilometre uzaklıktaki Gevelsberg'deki ailesinin evinden ilk kez ayrılan Wätjen için, kağıt üzerinde ideal bir duraktı.
Ancak BVB'nin, açıkça söylemek gerekirse, Wätjen'in Bochum'da oynadığı sekiz numara pozisyonuna pek de acil bir ihtiyaç olmadığı gerçeğini tam olarak göz önünde bulundurmadığı anlaşılıyor. DFB'nin U19 takımıyla Romanya'da Avrupa Şampiyonası'nda oynadıktan sonra, iki haftadan az bir tatil süresinin ardından VfL'de antrenmanlara başladı.
Kjell Wätjen, VfL Bochum'da zorlu bir başlangıç yaptı
Orada başlangıcı birçok açıdan kötü geçti. Bochum, Dieter Hecking yönetiminde sekiz maçın yedisini kaybetti; bunların yarısında Wätjen ilk on birde yer aldı. Ve o dönemde zaten hücum kanatlarında oynamak zorunda kaldı. Bu durumun şanssızlıkla da ilgisi vardı: Özellikle hazırlık döneminde sadece deneme amaçlı oynatılması planlanan genç oyuncu Cajetan Lenz, 6 numaralı pozisyonda ilk andan itibaren etkileyici bir performans sergiledi ve ilk on birin vazgeçilmez ismi haline geldi. Sekiz numara Mats Pannewig de Wätjen'e göre bir adım öndeydi. Kaptan Matus Bero zaten ilk on birde yer alıyordu, daha ofansif rolde ise Francis Onyeka VfL için çok önemliydi.
Hecking'in halefi Uwe Rösler'in yönetiminde Wätjen için işler daha iyiye gitti, özellikle sonbaharda iyi bir dönem geçirdi ve Magdeburg'a karşı 2-0 kazanılan iç saha maçında şu ana kadar attığı tek golü de kaydetti. Ve unutulmamalıdır ki, bu golü sakatlanan Gerrit Holtmann'ın yerine hücum kanadında oynarken attı. Wätjen burada özellikle koşu gücünü kanıtladı, ancak belirli sprint yeteneklerine rağmen Holtmann'ın yüksek son hızına sahip değildi.
Ancak kışın kısa ara, onun için pek de iyi geçmedi. Wätjen bir düşüş yaşadı, ayrıca Holtmann ikinci yarı başlangıcında tekrar sahalara döndü. Rösler futbol stilini değiştirdikten sonra Wätjen için artık yer kalmamıştı. Artık öncelikli hedef: Öne uzun pas, ikinci topları toplamak ve hızlı kanat oyuncuları Holtmann ve Farid Alfa-Ruprecht'e direkt pas atmak.
Kjell Wätjen için hayal kırıklığı yaratan bir yıl: 2026
"Onun oynadığı pozisyonlarda birçok alternatifimiz var ve performans ilkesi herkes için geçerli. Performansında küçük bir düşüş yaşadı, ki bu genç oyuncular için tamamen normal bir durumdur," dedi Rösler Şubat ortasında Sport1'e. Ancak Wätjen'in hırsını da inkar etmedi: "Antrenmanlarda çok gayretli. Az önce onunla uzun uzun konuştum. Zihinsel olarak iyi durumda. Ona şöyle dedim: Böyle devam et, şansın gelecek. Benim için o, sezonun ötesinde de birlikte çalışmak isteyeceğim önemli bir oyuncu - eğer mümkünse."
Ancak 2026'da sadece iki kez ilk 11'de yer alması ve toplamda yedi maçta hiç süre almaması, durumun tam tersini gösteriyor. 2028'e kadar BVB ile sözleşmesi bulunan Wätjen'in Castroper Straße'deki sözleşmesinin uzatılması da büyük olasılıkla gerçekleşmeyecek.
Bunun sebebi Wätjen'in kendisi değil. Kendisi daha önce kalmayı düşünebileceğini vurgulamıştı. Ancak Bochum, kesin bir transferi karşılayamaz. Yeniden kiralanması, kulübün kiralık oyuncu sayısını mümkün olduğunca az tutma isteğine aykırıdır. Gelecekte, transfer değerleri yaratmak için kendi yeteneklerine daha fazla süre verilmesi planlanıyor.
BVB, Kjell Wätjen'i muhtemelen yeniden kiralayacak
Tıpkı üst düzey yetenek Lenz ile başardığımız gibi. 19 yaşındaki oyuncu yakında TSG Hoffenheim'a katılacak ve VfL onun için on milyon avronun biraz üzerinde bir ücret alacak. Ve genç takımda, Wätjen'in bir sonraki pozisyon rakipleri şimdiden sabırsızlanıyor: Moritz Göttlicher (18), Lasse Isbruch (17) ve Tom Meyer (18) henüz çok genç olsalar da, yakında A takımda daha önemli roller üstleneceklerine inanılıyor.
Sonuçta, bu anlaşma oyuncunun gelişiminde kesinlikle önemsiz olmayan bir yıl geçirdiğini gösteriyor. Ancak kiralamanın yine de ana kulübünün beklentilerinden çok uzak geçtiği tartışmasız. BVB'nin bunda kendine de bir payı var. Şimdi Dortmund, Wätjen için daha iyi bir çözüm aramak zorunda.
Hiçbir kulüp uygun bir transfer ücreti ödemediği takdirde, durum bir kiralama daha ile sonuçlanabilir. Kesin olan şey, Wätjen'in gelecekteki yeni işvereni, büyük bir hırs ve yüksek oyun zekasına sahip, genellikle yüzünde bir gülümsemeyle oynayan ve Bochum'da antrenman sahasını genellikle en son terk eden örnek bir profesyonel kazanacağıdır.
Tercih ettiği 8 numara pozisyonunda düzenli olarak forma giyme şansı sunulduğu sürece, hem oyuncu hem de BVB bundan fayda sağlayacaktır. Teklif sıkıntısı çekmiyor. Sadece bu sefer seçim sürecinin acilen iyileştirilmesi gerekiyor.
Kjell Wätjen: Kariyerine genel bir bakış
Takım Resmi maçlar Goller Asistler Borussia Dortmund U17 29 8 12 Borussia Dortmund U19 43 14 11 Borussia Dortmund II 20 5 0 Borussia Dortmund 4 0 0 VfL Bochum 28 1 1