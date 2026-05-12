Sezon başından beri Borussia Dortmund tarafından VfL Bochum'a bir yıllığına kiralanan bu orta saha oyuncusu, BVB'deki çok ses getiren ilk maçını kastediyordu. O ana kadar tek bir profesyonel maç bile oynamamış olan Wätjen, iki yıl önce Mayıs ayı başında, 32. haftada FC Augsburg karşısında teknik direktör Edin Terzic tarafından sahaya sürüldü.

Genç oyuncu bu durumu büyük bir başarıyla atlattı. Borussia'nın ikonik oyuncusu Marco Reus'un son iki iç saha maçından birinde, çift altı'nın ofansif ayağı olarak Reus'a 4-1'lik skoru getiren golü hazırladı. Hem de Reus'a! "Küçükken onunla birlikte antrenmanlara çıkardım," diye açıkladı Wätjen daha sonra Sky'a. "Hazırlık kampında ona o fotoğrafları göstermiştim."

BVB'de U10'dan beri oynayan, tüm genç takımlarda forma giyen ve ertesi hafta da Terzic'ten 15 dakika süre alan Wätjen için övgüler yağdı. "Kjell inanılmaz bir maç çıkardı. Harika bir futbolcu!" dedi Reus. Spor direktörü Sebastian Kehl ise "Daha iyi bir ilk maç olamazdı" diye hayranlığını dile getirdi. Terzic ise şöyle övdü: "Performansı son derece iyiydi. Son derece cesurdu ve oyuna girmesi bir dakika bile sürmedi, erken dakikalarda top istedi ve zorlu durumları çözdü."