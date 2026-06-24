İngiliz Daily Mail gazetesi böyle bildiriyor. Ancak habere göre, Magpies’i bir kez daha, tam da Liverpool FC yüzünden bir transfer hayal kırıklığı bekliyor.
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Transfer piyasası yeniden kızışabilir! Köln’ün parlayan yıldızı Said El Mala ile ilgili yeni gelişmeler
Newcastle’ın listesinin en başında artık El Mala’nın yanı sıra OSC Lille’den Belçikalı Matias Fernandez-Pardo da yer alıyor. Sorun şu: Habere göre, takımın simgesi haline gelen Mohamed Salah’ın ayrılmasının ardından Kırmızılar da hücum kanatları için takviye arayışında.
Liverpool, asıl hedeflediği adaylar olan RB Leipzig’den Yan Diomande ve Paris Saint-Germain’den Bradley Barcola’yı transfer edemezse, El Mala ve Fernandez-Pardo hızla gündemin merkezine oturabilir. Şu anda Liverpool, bu ikiliyi en azından uzaktan da olsa çok yakından takip ediyor.
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Liverpool, Munoz konusunda Newcastle’ı geride bıraktı
Bu arada Newcastle, kısa süre önce FC Barcelona’ya transfer olan Anthony Gordon’un yerine geçecek bir oyuncu arıyor. Aslında Newcastle, CA Osasuna’dan İspanyol milli takım oyuncusu Víctor Munoz’u ideal çözüm olarak hedeflemişti ve kulübüyle tam bir anlaşmaya varılmıştı.
Ancak geçen hafta, LFC, Munoz’u yaklaşık 40 milyon avroya kadrosuna katarak Magpies’i geride bıraktı. Bu ağır darbenin ardından Newcastle yetkilileri, transfer piyasasındaki önceliklerini yeniden belirlemek zorunda kaldı.
El Mala’nın Brentford’a transferi sonuçsuz kaldı
El Mala için ise adaya transfer olmak, hızlı gelişiminin bir sonraki dönüm noktası olacaktır. 2024 yazında Viktoria Köln’den büyük komşusuna transfer olduktan sonra, 19 yaşındaki kanat forveti geçtiğimiz Bundesliga sezonunda 13 gol ve beş asistle Effzeh’te hem takımın kilit oyuncusu hem de taraftarların gözdesi haline geldi.
Kısa bir süre önce, FC Brentford’a transferi neredeyse tamamlanmışken, genç oyuncu son anda kişisel olarak transferden vazgeçti – hem cazip bir sözleşme teklifi hem de Köln yönetiminin bu “Köln’ün mücevheri”ni bırakmaya ilke olarak hazır olması rağmen.
Mali açıdan Bundesliga kulübü zaten avantajlı konumda, zira genç oyuncunun sözleşmesi 2030’a kadar sürüyor ve herhangi bir çıkış maddesi içermiyor. Spor direktörü Thomas Kessler için kabul edilemez sınır açıkça belirlenmiş durumda: Effzeh, hücumdaki bu cevheri için en az 50 milyon euro istiyor.
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BVB, görünüşe göre hâlâ El Mala’yı gözlüyor
İngiltere’deki mali gücü yüksek kulüplerin yanı sıra Borussia Dortmund da ilgisini sürdürüyor. Brighton & Hove Albion’un bu yarıştan çekilmesinin ardından, BVB Almanya’daki en ciddi alıcı olarak görülüyor.
Express gazetesinin haberine göre, Siyah-Sarılar talep edilen 50 milyon avroyu masaya koymaya hazır değil. Bunun yerine, Borussia çevresi, Köln kulübüne bu anlaşmayı cazip hale getirmek için yaratıcı bir çözüm üzerinde kafa yoruyor.