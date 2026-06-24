Transfer piyasası yeniden kızışabilir! Köln’ün parlayan yıldızı Said El Mala ile ilgili yeni gelişmeler

Newcastle’ın listesinin en başında artık El Mala’nın yanı sıra OSC Lille’den Belçikalı Matias Fernandez-Pardo da yer alıyor. Sorun şu: Habere göre, takımın simgesi haline gelen Mohamed Salah’ın ayrılmasının ardından Kırmızılar da hücum kanatları için takviye arayışında.

Liverpool, asıl hedeflediği adaylar olan RB Leipzig’den Yan Diomande ve Paris Saint-Germain’den Bradley Barcola’yı transfer edemezse, El Mala ve Fernandez-Pardo hızla gündemin merkezine oturabilir. Şu anda Liverpool, bu ikiliyi en azından uzaktan da olsa çok yakından takip ediyor.