Sport Bild'in haberine göre, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, Daniel Heuer Fernandes'i önümüzdeki yaz için aday listesine aldı. Münih'ten gelen ilgi hakkındaki söylentiler bir süredir dolaşıyordu, ancak 33 yaşındaki kaleciyle ilgili ipuçları "giderek daha netleşiyor".
Çeviri:
Transfer piyasası "giderek kızışıyor": FC Bayern'in bir HSV yıldızına olan ilgisi somutlaşıyor
Buna göre, Neuer yaz aylarında gerçekten eldivenlerini asarsa, Fernandes Bayern'in aradığı profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Alman-Portekizli oyuncu Bundesliga tecrübesine sahip, futbol açısından iyi bir eğitim almış ve hem maaş hem de transfer ücreti açısından çok pahalı sayılmaz.
Şu ana kadar ikinci kaleci olan Jonas Urbig'in gelecekte FCB'nin as kalecisi olacağı bir senaryoda, Fernandes onun arkasında sağlam ve güvenilir bir yedek rolünü üstlenebilir ve tıpkı bir zamanlar Sven Ulreich'in yaptığı gibi bu rolden memnun kalabilir. En azından Sport-Bild'in bilgilerine göre 33 yaşındaki oyuncu da Bayern'in ilgisiyle ilgileniyor.
Heuer Fernandes'in sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar Hamburger SV ile devam ediyor, ancak Rothosen'in ligde kalması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 2027'ye kadar uzatılacak. Bu durumda Bayern, Hansestadt'tan kaleciyi transfer etmek isterse bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak.
- Getty Images
Manuel Neuer'in FC Bayern'deki geleceği ne olacak?
Hamburg'da Heuer Fernandes tartışmasız bir numaralı kaleci konumunda. Bu sezon, bir zamanların Bundesliga devi olan takımın kalesini tüm turnuvalarda toplam 31 kez korudu; bu maçlarda 49 gol yedi ve altı kez kalesini gole kapattı. HSV'deki iyi performansları nedeniyle, bir süreliğine Dünya Kupası için DFB'nin üçüncü kalecisi olabileceği bile konuşuldu.
FCB'de ise yaz aylarında Neuer'in geleceğinin ne olacağı henüz kesinleşmedi. 40 yaşındaki kaleci, bir yıl daha devam etmek mi yoksa kariyerini sonlandırmak mı istediği konusunda şu ana kadar net bir açıklama yapmadı.
Neuer kariyerini sonlandırmaya karar verirse, Bayern her halükarda kaleci pozisyonunda harekete geçmek zorunda kalacak. Urbig'in yanı sıra FCB'nin elinde sadece Sven Ulreich kalacak ve onun da sözleşmesi yaz aylarında sona eriyor. Sezon sonuna kadar VfB Stuttgart'a kiralanan Alexander Nübel'in geri dönüşü ise şu an için pek olası görünmüyor. Aynı durum, şu anda FC Southampton'da ilk 11'de yer alan ve Premier League'e yükselme mücadelesi veren Daniel Peretz için de geçerli.