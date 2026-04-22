Transfer piyasası "giderek kızışıyor": FC Bayern'in bir HSV yıldızına olan ilgisi somutlaşıyor

Buna göre, Neuer yaz aylarında gerçekten eldivenlerini asarsa, Fernandes Bayern'in aradığı profile mükemmel bir şekilde uyuyor. Alman-Portekizli oyuncu Bundesliga tecrübesine sahip, futbol açısından iyi bir eğitim almış ve hem maaş hem de transfer ücreti açısından çok pahalı sayılmaz.

Şu ana kadar ikinci kaleci olan Jonas Urbig'in gelecekte FCB'nin as kalecisi olacağı bir senaryoda, Fernandes onun arkasında sağlam ve güvenilir bir yedek rolünü üstlenebilir ve tıpkı bir zamanlar Sven Ulreich'in yaptığı gibi bu rolden memnun kalabilir. En azından Sport-Bild'in bilgilerine göre 33 yaşındaki oyuncu da Bayern'in ilgisiyle ilgileniyor.

Heuer Fernandes'in sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar Hamburger SV ile devam ediyor, ancak Rothosen'in ligde kalması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 2027'ye kadar uzatılacak. Bu durumda Bayern, Hansestadt'tan kaleciyi transfer etmek isterse bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak.