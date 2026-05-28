Bild gazetesininhaberine göre, Undav en geç önümüzdeki Salı gününe kadar geleceği konusunda netlik kazanmak istiyor. 29 yaşındaki oyuncu, o gün DFB kafilesiyle birlikte ABD'ye doğru yola çıkacak. FC Bayern'e karşı kaybedilen DFB Kupası finalinin hemen ardından Undav, DFB takımıyla birlikte yola çıkana kadar müzakerelere açık olduğunu belirtmişti. "Çarşambadan itibaren yokum. O zamana kadar ne olacağını göreceğiz," demişti.
Transfer pazarlığında bomba gibi bir gelişme! Deniz Undav'ın Dünya Kupası öncesinde VfB Stuttgart'a baskı yaptığı iddia ediliyor
Dünya Kupası'na gitmeden önce bir anlaşmaya varılamazsa, görüşmeler "şimdilik askıya alınacak", 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması bu yaz için gündemden kalkacak ve VfB, Undav'ı bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. 1 Ocak'tan itibaren Alman milli futbolcu, diğer kulüplerle serbestçe görüşmeye başlayabilecek.
Ancak işler o noktaya gelmemeli. Bild gazetesine göre, VfB yöneticileri önümüzdeki hafta sonundan önce Undav'a ikinci ve daha iyi bir teklif sunacak. VfB'nin en golcü oyuncusu, Mayıs ayı başında 2030'a kadar uzatma opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme teklifini reddetmişti.
Şimdi CEO Alexander Wehrle ve spor direktörü Fabian Wohlgemuth'un başını çektiği VfB yöneticileri bir kez daha teklifte bulunmak istiyor. Denetim Kurulu, Undav'a sunulan ve yıllık 5,5 ila 6 milyon avro (şu anda 4,5 milyon) temel maaş ile 3 milyon avro imza parası içeren yeni sözleşme teklifini çoktan onaylamış durumda. Bu teklifin kulüp tarihindeki en yüksek teklif olduğu belirtiliyor.
Undav aslında VfB Stuttgart'ta kalmak istiyor - Dünya Kupası'nda yedek rol
Undav'ın kendisi, Stuttgart yetkililerine VfB'de uzun vadeli kalmayı ciddi olarak düşünebileceğini zaten belirtmiş. Hem kulüpte hem de şehirde ailesiyle birlikte çok rahat hissettiğini ifade ediyor. Ancak Undav'ın muhteşem sezonu (25 gol, 14 asist) sayesinde uluslararası ve daha zengin kulüplerin de bu Alman milli forvetin dikkatini çektiği söyleniyor.
VfB'den farklı olarak, Undav, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde Dünya Kupası'nda şimdilik yedek olarak rol alacak gibi görünüyor. En ön uçtaki yer Kai Havertz'e ait gibi görünüyor; ayrıca son hazırlık maçlarında Undav, Nick Woltemade'nin arkasında beklemek zorunda kaldı, her ne kadar teknik açıdan yetenekli bu uzun boylu oyuncu Newcastle United'da zor bir dönem geçiriyor ve Undav'ın gol istatistiklerinden ışık yılları kadar uzakta olsa da.
Undav, Gana ile oynanan ikinci hazırlık maçında galibiyet golünü atmış ve Nagelsmann'ın rol dağılımını açıkça belirtmesine rağmen, maçtan sonra kamuoyu önünde ilk 11'de yer almayı umduğunu belirtmişti. Bunun üzerine milli takım teknik direktörü, VfB forvetine yönelik bazı tartışmalı açıklamalarda bulunmuştu. Nagelsmann, Undav'dan şahsen özür diledi ve oyuncu da Nagelsmann ile ilişkilerinin bozulmadığını doğruladı.