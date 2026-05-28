Transfer pazarlığında bomba gibi bir gelişme! Deniz Undav'ın Dünya Kupası öncesinde VfB Stuttgart'a baskı yaptığı iddia ediliyor

Dünya Kupası'na gitmeden önce bir anlaşmaya varılamazsa, görüşmeler "şimdilik askıya alınacak", 2027'nin ötesine uzanan bir sözleşme uzatması bu yaz için gündemden kalkacak ve VfB, Undav'ı bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. 1 Ocak'tan itibaren Alman milli futbolcu, diğer kulüplerle serbestçe görüşmeye başlayabilecek.

Ancak işler o noktaya gelmemeli. Bild gazetesine göre, VfB yöneticileri önümüzdeki hafta sonundan önce Undav'a ikinci ve daha iyi bir teklif sunacak. VfB'nin en golcü oyuncusu, Mayıs ayı başında 2030'a kadar uzatma opsiyonlu üç yıllık bir sözleşme teklifini reddetmişti.

Şimdi CEO Alexander Wehrle ve spor direktörü Fabian Wohlgemuth'un başını çektiği VfB yöneticileri bir kez daha teklifte bulunmak istiyor. Denetim Kurulu, Undav'a sunulan ve yıllık 5,5 ila 6 milyon avro (şu anda 4,5 milyon) temel maaş ile 3 milyon avro imza parası içeren yeni sözleşme teklifini çoktan onaylamış durumda. Bu teklifin kulüp tarihindeki en yüksek teklif olduğu belirtiliyor.