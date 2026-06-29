Transfer pazarlığında bir dönüm noktası mı? BVB’nin yıldızı Karim Adeyemi, Manchester City’nin eski bir oyuncusunun yerini alabilir

Adeyemi, Al-Ahli tarafından hızı, rakiplerini bire bir durumlarda alt etme yeteneği ve hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle takdir ediliyor. Bu hızlı forvetin profili, kulübün spor yönetiminin aradığı özelliklere tam olarak uyuyor.

Ancak şu anda ilgili taraflar arasında somut bir teklif veya anlaşma henüz bulunmamaktadır. Suudi Arabistan’daki yetkililer, acil bir durumda hazırlıklı olmak için şimdilik piyasayı temkinli bir şekilde izlemektedir.

Bu durum, kulüpten ayrılacak oyuncunun kimliği netleşene kadar değişmeyecek. Her şey Mahrez’in geleceğine bağlı. Cezayirli oyuncu kulüpten gerçekten ayrılırsa, Adeyemi ile hemen temasa geçilmesi bekleniyor.