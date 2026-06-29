İsviçre’deki Sky Sport’un verdiği bilgilere göre, BVB’nin kanat forveti Al-Ahli’nin transfer listesinin en başında yer alıyor.
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Transfer pazarlığında bir dönüm noktası mı? BVB’nin yıldızı Karim Adeyemi, Manchester City’nin eski bir oyuncusunun yerini alabilir
Suudi Arabistan’ın köklü kulübünün yetkilileri, kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla yaklaşan transfer dönemi için arka planda şimdiden çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Habere göre, Riyad Mahrez’in kulüpten ayrılması durumunda, Alman milli takım oyuncusu kulübün planlarında merkezi bir rol oynayacak.
2018 ile 2023 yılları arasında Manchester City forması giyen 35 yaşındaki Cezayirli oyuncu, çöl kulübünde hâlâ kilit bir oyuncu olarak görülüyor. Ancak, olası bir ayrılık ihtimali kulüp içinde görünüşe göre uzun süredir değerlendiriliyor.
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Adeyemi, Mahrez'in halefi olabilir
Adeyemi, Al-Ahli tarafından hızı, rakiplerini bire bir durumlarda alt etme yeteneği ve hücumdaki çok yönlülüğü nedeniyle takdir ediliyor. Bu hızlı forvetin profili, kulübün spor yönetiminin aradığı özelliklere tam olarak uyuyor.
Ancak şu anda ilgili taraflar arasında somut bir teklif veya anlaşma henüz bulunmamaktadır. Suudi Arabistan’daki yetkililer, acil bir durumda hazırlıklı olmak için şimdilik piyasayı temkinli bir şekilde izlemektedir.
Bu durum, kulüpten ayrılacak oyuncunun kimliği netleşene kadar değişmeyecek. Her şey Mahrez’in geleceğine bağlı. Cezayirli oyuncu kulüpten gerçekten ayrılırsa, Adeyemi ile hemen temasa geçilmesi bekleniyor.
Adeyemi’nin BVB’deki geleceği de belirsiz
Adeyemi, önümüzdeki sezon sözleşmesinin son yılına girecek; dolayısıyla, 2022'den beri Borussia Dortmund'da forma giyen bu forvetle BVB sözleşme uzatımı yapamazsa, 2027 yazında bedelsiz olarak ayrılabilecek.
Ancak Haziran başında Bild gazetesinde yer alan bir habere göre, bu girişim zorlu geçecek ya da hatta başarısızlıkla sonuçlanacak gibi görünüyor; zira iddialara göre iki tarafın talepleri arasında şu anda uçurum var. Adeyemi’nin şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro kazandığı, ancak 10 milyonun üzerinde bir ücret talep ettiği belirtiliyor.
Ayrıca Bild gazetesi, Adeyemi ve menajerlerinin bir çıkış maddesi eklenmesini istediğini de aktarıyor. 24 yaşındaki oyuncunun performansında tekrar tekrar görülen bariz dalgalanmalar göz önüne alındığında, BVB yetkililerinin bu talepleri tam olarak karşılaması pek olası görünmüyor. Ruhr Nachrichten’ın son haberine göre, Adeyemi ile yapılan görüşmelerin tıkanması nedeniyle BVB yöneticileri arasında “artık gerginlikler” yaşanmaya başlanmış.
Adeyemi, Niko Kovac yönetiminde as kadroya girmekten çok uzak. Ligde ortalama 42 dakika süre alan 28 maça çıktı; 2026 takvim yılında ise lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam dört gol attı.