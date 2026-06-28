Transfer pazarlığı giderek kızışıyor gibi görünüyor! FC Bayern Münih, kadro dışı bırakılan milli futbolcu için gelen ilk teklifi reddetti

Ancak bu fiyat beklentisinin transfer piyasasında şüphe uyandırdığı belirtiliyor. Sadece İstanbul’daki yetkililerde değil, diğer potansiyel alıcılarda da. Sonuçta Bayern’in bu yaz kaleciyi mutlaka satmak istediği ve artık planlarında yer vermediği biliniyor.

İlk aksiliklere rağmen Beşiktaş, Alman milli kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çabalarını sürdürüyor. Nübel’i Süper Lig’e transfer olmaya ikna etmek için kulüp, bonus ödemeler dahil olmak üzere sezon başına yaklaşık beş milyon avroluk net maaş teklif ediyor. Ayrıca kaleciye, kalede bir numara olarak net bir rol vaat ediliyor.