Buna göre, köklü Türk kulübünün teklifi, beş milyon avroluk sabit bir transfer ücretiydi; bu tutar, olası bonus ödemeleriyle beş milyon avro daha artabilirdi. Ancak Almanya’nın rekor şampiyonu için bu toplam tutar, yani en fazla on milyon avro, yetersiz kaldı. Münihli yetkililer, 29 yaşındaki kaleci için hâlâ 20 milyon avroya kadar bir transfer ücreti talep ediyor.
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Transfer pazarlığı giderek kızışıyor gibi görünüyor! FC Bayern Münih, kadro dışı bırakılan milli futbolcu için gelen ilk teklifi reddetti
Ancak bu fiyat beklentisinin transfer piyasasında şüphe uyandırdığı belirtiliyor. Sadece İstanbul’daki yetkililerde değil, diğer potansiyel alıcılarda da. Sonuçta Bayern’in bu yaz kaleciyi mutlaka satmak istediği ve artık planlarında yer vermediği biliniyor.
İlk aksiliklere rağmen Beşiktaş, Alman milli kaleciyi kadrosuna katmak için yoğun çabalarını sürdürüyor. Nübel’i Süper Lig’e transfer olmaya ikna etmek için kulüp, bonus ödemeler dahil olmak üzere sezon başına yaklaşık beş milyon avroluk net maaş teklif ediyor. Ayrıca kaleciye, kalede bir numara olarak net bir rol vaat ediliyor.
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Beşiktaş, Nübel’e bir son tarih belirledi
Geçtiğimiz Cuma günü, Türk kulübünün temsilcileri ile oyuncu tarafı arasında yeni görüşmeler yapıldı. İstanbul şimdi bir an önce karar alınmasını istiyor: Nübel’e, tutumunu netleştirmek için önümüzdeki haftanın başına kadar süre verildi.
O zamana kadar bir onay gelmezse, Beşiktaş transferden vazgeçmeyi ve alternatifler aramayı planlıyor. Duyumlara göre Nübel, sportif geleceği için başka seçenekleri de değerlendirdiği için hâlâ tereddüt ediyor.
Nübel'in menajeri, Beşiktaş'ın ilgisini doğruladı
Bu arada FC Bayern’in tutumu son derece nettir. Spor Direktörü Max Eberl, kalecinin menajerlerine iki ila üç hafta önce, Nübel’in Münih ekibinin antrenmanlara başlaması sırasında Säbener Straße’ye gelmemesi gerektiğini bildirmişti. Kulübün net hedefi, sezon hazırlıklarının başlamasından önce kalıcı bir transfer yoluyla bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmaktır.
Nübel’in menajeri Stefan Backs, Sky’a verdiği demeçte Türkiye’den gelen potansiyel alıcıyla devam eden görüşmeleri doğruladı: “Alexander’ın geleceği için doğru kararı vereceğiz. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, Beşiktaş’ın onu kadrosuna katmaya kararlı olduğu,” diye açıkladı menajer.
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Nübel, FC Bayern formasıyla şu ana kadar sadece dört maçta forma giydi
Nübel, 2020 yılında FC Schalke 04’ten transfer ücreti ödenmeden Almanya’nın en çok şampiyonluk kazanan takımına geçmişti, ancak hiçbir zaman Manuel Neuer’in yedeği olmaktan öteye geçemedi. Bugüne kadar Münih ekibi için sadece dört resmi maçta forma giydi. Son beş yılını ise kiralık olarak AS Monaco’da (2021-2023) ve VfB Stuttgart’ta (2023-2026) geçirdi.
Stuttgart'ta Nübel son derece başarılı bir performans sergiledi ve her zaman güvenilir bir kaleci olduğunu kanıtladı. VfB ile DFB Kupası'nı kazandı, ligde ikincilik elde etti ve son iki yılda uluslararası turnuvalarda (Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi) forma giydi. Ancak Stuttgart, özellikle teknik direktör Sebastian Hoeneß'in çabalarına rağmen, onu kadroya kalıcı olarak katmaktan vazgeçti.