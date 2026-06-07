Transfer muhabiri Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Almanya'nın en çok şampiyonluk kazanan takımı, Faslı milli futbolcu Ismael Saibari'yi kadrosuna katmak üzere. Buna göre, Münih ekibi ile PSV Eindhoven arasında sadece son ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılması gerekiyor.
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Transfer önümüzdeki hafta mı gerçekleşecek? FC Bayern, büyük bir transfer hamlesine çok yakın görünüyor
Çok yönlü hücum oyuncusu, önümüzdeki hafta ABD'de sağlık kontrolünden geçecek. Saibari, Fas milli takımıyla grup aşamasında Cumartesi gecesi ile Pazar sabahı arasında New York'taki MetLife Stadyumu'nda Brezilya ile ilk grup maçına çıkacak. Grubun diğer rakipleri İskoçya ve Haiti.
PSV ve Bayern arasında transfer koşulları konusunda sadece küçük bir anlaşmazlık kalırken, Münih ekibi günlerdir Saibari ile tüm sözleşme detayları üzerinde anlaşmaya varmış durumda.
25 yaşındaki oyuncunun transfer ücreti 50 ila 60 milyon euro arasında olacak ve Saibari'nin Münih'te 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Eindhovens Dagblad'ın haberine göre, pazartesi günü iki kulüp arasında bir görüşme daha yapılacak ve kısa bir süre sonra transferin tamamlandığı duyurulabilir.
Saibari, bu durumda Hollanda şampiyonu kulübün rekor transferi olabilir. Kulüp tarihindeki en pahalı transfer, Hirving Lozano'nun 50 milyon avroya SSC Napoli'ye transfer olduğu 2019/20 sezonuna aittir.
Vincent Kompany'nin Saibari ile olan özel ilişkisi
Özellikle Vincent Kompany'nin, Bayern içinde bu hücum oyuncusunun transferi için yoğun bir lobi faaliyeti yürüttüğü söyleniyor. Belçikalı oyuncu ile Saibari arasında geçen bir görüşmenin, PSV yıldızının FC Bayern'e katılma kararında belirleyici olduğu belirtiliyor.
Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Münih ekibi ile Eredivisie kulübü arasında oynanan maçta, Kompany ve Saibari arasındaki samimi kucaklaşma ve sohbet gündeme gelmişti. Münih ekibi maçı 2-1 kazanmış, Saibari ise muhteşem bir golle skoru geçici olarak eşitlemişti.
O ve Kompany arasındaki konuşma, Bayern'in olası ilgisiyle mi ilgiliydi? "Hayır, hayır," demişti Saibari o zamanlar Ziggo Sport'a: "Performansımdan dolayı beni, aslında takımımızı tebrik etti. Böyle devam etmemiz gerektiğini söyledi," diye yatıştırdı 25 yaşındaki oyuncu. Kompany de o dönemde yaygın olan bu varsayıma ilişkin görüşünü açıkladı: "Şüphesiz iyi yolda. Gücü var ve fırsatlar yaratabiliyor. Ayrıca gol tehdidi de oluşturuyor. Bugün de takımı için savunmada çok katkı sağladı."
Kompany ve Saibari, Saibari'nin kökenleri nedeniyle özel bir ilişki içindeler. Faslı ebeveynlerin oğlu olan Saibari, İspanya'nın Terrassa kentinde doğmuş olsa da, kısmen Belçika'da büyümüş ve aralarında Kompany'nin gençlik kulübü RSC Anderlecht'in de bulunduğu kulüplerde yetişmiştir. "Saibari Faslı, ama aynı zamanda Belçikalı. PSV'de her zaman bizde (Belçika'da; editörün notu) yetişmiş ve işini iyi yapan çocuklar vardır," dedi FCB teknik direktörü.
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FC Bayern, Saibari transferiyle kadrodaki birçok sorunu çözdü
Saibari'nin transferiyle Münih ekibi bir taşla birkaç kuş vurmuş oldu. Esnekliği sayesinde hem sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ın aranan yedeği hem de forvet Harry Kane'in yedeği olabilir.
Bu pozisyon, başlangıçta Anthony Gordon ile doldurulacaktı. Ancak Gordon, Newcastle United'dan FC Barcelona'ya transfer oldu. Ayrıca Fas milli takım oyuncusu, geçtiğimiz sezon en çok 10 numara pozisyonunda forma giydi. Orta sahanın merkezinde de ağırlıklı olarak bu pozisyonda oynatılması bekleniyor.
Saibari, geçen sezon PSV formasıyla 37 resmi maçta toplam 19 gol ve 9 asist kaydetti; bunların 26'sını forvetin arkasında orta saha pozisyonunda oynadı. Ayrıca, Fas'ın Madagaskar ile oynadığı hazırlık maçında, Dünya Kupası katılımcısı olan takım için iki gol attı.