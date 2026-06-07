Transfer önümüzdeki hafta mı gerçekleşecek? FC Bayern, büyük bir transfer hamlesine çok yakın görünüyor

Özellikle Vincent Kompany'nin, Bayern içinde bu hücum oyuncusunun transferi için yoğun bir lobi faaliyeti yürüttüğü söyleniyor. Belçikalı oyuncu ile Saibari arasında geçen bir görüşmenin, PSV yıldızının FC Bayern'e katılma kararında belirleyici olduğu belirtiliyor.

Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Münih ekibi ile Eredivisie kulübü arasında oynanan maçta, Kompany ve Saibari arasındaki samimi kucaklaşma ve sohbet gündeme gelmişti. Münih ekibi maçı 2-1 kazanmış, Saibari ise muhteşem bir golle skoru geçici olarak eşitlemişti.

O ve Kompany arasındaki konuşma, Bayern'in olası ilgisiyle mi ilgiliydi? "Hayır, hayır," demişti Saibari o zamanlar Ziggo Sport'a: "Performansımdan dolayı beni, aslında takımımızı tebrik etti. Böyle devam etmemiz gerektiğini söyledi," diye yatıştırdı 25 yaşındaki oyuncu. Kompany de o dönemde yaygın olan bu varsayıma ilişkin görüşünü açıkladı: "Şüphesiz iyi yolda. Gücü var ve fırsatlar yaratabiliyor. Ayrıca gol tehdidi de oluşturuyor. Bugün de takımı için savunmada çok katkı sağladı."

Kompany ve Saibari, Saibari'nin kökenleri nedeniyle özel bir ilişki içindeler. Faslı ebeveynlerin oğlu olan Saibari, İspanya'nın Terrassa kentinde doğmuş olsa da, kısmen Belçika'da büyümüş ve aralarında Kompany'nin gençlik kulübü RSC Anderlecht'in de bulunduğu kulüplerde yetişmiştir. "Saibari Faslı, ama aynı zamanda Belçikalı. PSV'de her zaman bizde (Belçika'da; editörün notu) yetişmiş ve işini iyi yapan çocuklar vardır," dedi FCB teknik direktörü.