Bunun yanı sıra, adı henüz açıklanmayan bir İngiliz üst düzey kulübünün Atubolu’yu transfer etmek için “tüm gücüyle” çaba gösterdiği söyleniyor. Bu seçenek, Atubolu’nun kariyerindeki bir sonraki adım için hayal ettiği şartlara tam olarak uymaktadır.

Bu transfer konusunda yeniden bir hareketlilik yaşanması, tüm taraflar için acil bir ihtiyaç. Son zamanlarda, Freiburg'un kendi altyapısından yetişen oyuncu, transfer pazarlığında büyük bir risk almış gibi görünüyordu.

Atubolu’nun Newcastle United’a transfer olma hayali, müzakereler sırasında suya düştü. Hull City, Bournemouth veya İspanya birinci lig ekibi Real Sociedad gibi kulüplerden gelen diğer teklifler ise hırslı kaleciyi sportif açıdan pek cezbetmiyor. Yeni gelişmeler ortaya çıkana kadar kaleci, Breisgau’da sıkışıp kalmıştı.