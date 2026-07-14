Buna göre, kaleciyle ilgili transfer pazarlığında yine belirgin bir hareketlilik yaşanıyor. Aston Villa’nın, kalecinin durumunu hâlâ çok yakından takip ettiği söyleniyor. Lig rakibi AFC Bournemouth’ta ise durum daha da somutlaşabilir; bu kulüp, mümkünse hemen harekete geçmek istiyor.
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Transfer konusunda ani bir U dönüşü mü? İngiliz dev kulübü, Freiburg’dan kadro dışı bırakılan Noah Atubolu’ya teklifte bulunuyor gibi görünüyor
Bunun yanı sıra, adı henüz açıklanmayan bir İngiliz üst düzey kulübünün Atubolu’yu transfer etmek için “tüm gücüyle” çaba gösterdiği söyleniyor. Bu seçenek, Atubolu’nun kariyerindeki bir sonraki adım için hayal ettiği şartlara tam olarak uymaktadır.
Bu transfer konusunda yeniden bir hareketlilik yaşanması, tüm taraflar için acil bir ihtiyaç. Son zamanlarda, Freiburg'un kendi altyapısından yetişen oyuncu, transfer pazarlığında büyük bir risk almış gibi görünüyordu.
Atubolu’nun Newcastle United’a transfer olma hayali, müzakereler sırasında suya düştü. Hull City, Bournemouth veya İspanya birinci lig ekibi Real Sociedad gibi kulüplerden gelen diğer teklifler ise hırslı kaleciyi sportif açıdan pek cezbetmiyor. Yeni gelişmeler ortaya çıkana kadar kaleci, Breisgau’da sıkışıp kalmıştı.
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Noah Atubolu, Freiburg’un antrenmanlara başlangıcında neden yoktu?
Freiburg’un spor direktörü Jochen Saier, Bild gazetesine kalecinin mevcut durumu hakkında ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu: “Şu anda görüşmeler yaptığı, durumu değerlendirdiği bir aşamada.” Ancak şurası açık: Atubolu’nun Breisgau’daki dönemi geri dönülmez bir şekilde sona erdi.
Bu durum, geçtiğimiz Pazar günü Avrupa Ligi finalisti takımın resmi antrenman başlangıcında son derece net bir şekilde ortaya çıktı. Takım arkadaşları, Europa-Park Stadyumu’nda yaklaşık 3000 seyirci önünde ilk halka açık antrenmanını gerçekleştirirken, Atubolu orada değildi. O, kaleci antrenörü Michael Müller’in gözetiminde, takımdan ayrı olarak sadece bireysel bir antrenman programı uyguladı.
Mio Backhaus, Freiburg’da Noah Atubolu’nun halefi oldu
Saier, kalecinin takım antrenmanına katılmaması konusunda şu yorumda bulundu: "Onun transferi biraz daha zaman alabilir. Kulüplerle görüşüyor ve kendisinin çok iyi bir adım atacağına ve iyi şartlarda ayrılacağımıza inanıyorum." Freiburg’un spor direktörüne göre, Atubolu’nun takımla bir daha antrenman yapıp yapmayacağı da bu nedenle tamamen "belirsiz".
SC Freiburg, Atubolu'nun ayrılmasının ardından ne olacağı konusunda şimdiden somut adımlar attı. Yakında ayrılacağından emin olan kulüp, SV Werder Bremen'den Mio Backhaus'u 15 milyon euro gibi hatırı sayılır bir transfer ücreti karşılığında yeni birinci kaleci olarak kadrosuna kattı. Atubolu kulüpten ayrılabilir ve ayrılmalıdır; sportif açıdan kulüpte kalması öngörülmüyor.
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Noah Atubolu, milli takımda yer almayı hedefliyor
Sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Freiburg, kendi altyapısından yetişen bu oyuncu için en az 20 milyon avro transfer ücreti almayı umuyor. Kaleci için ise önümüzdeki haftalarda, sadece maddi boyut ya da yeni kulübünün adı dışında çok daha önemli şeyler söz konusu.
2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası göz önünde bulundurularak Alman Milli Takımı'nda as kaleci pozisyonuna yükselme hedefini tehlikeye atmak istemiyorsa, bir an önce yeni bir kulüp bulması gerekiyor. Bir yıl boyunca hiçbir maç tecrübesi olmadan yedek kulübesinde oturmayı göze alamaz.
Atubolu, Manuel Neuer’in ardından orta vadede deneyimli kaleciler Oliver Baumann ve Marc-Andre ter Stegen’in de DFB takımından emekli olması durumunda, Almanya’da yıllardır kaleci pozisyonundaki en büyük umutlardan biri olarak görülüyor.
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