Transfer isteğini çoktan dile getirdi: FC Bayern büyük bir sürpriz transfer gerçekleştirecek mi?

Bayern, her şeye rağmen Bergvall’ı transfer etmek isterse, şu anda kiralık olan Joao Palhinha müzakerelerde bir koz olarak kullanılabilir. Portekizli oyuncu, Spurs’ta tamamen berbat geçen ve sonunda neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacak bir sezonda, takımın nadir umut ışıklarından biri olarak kendini kanıtladı. Tottenham, Palhinha’yı kalıcı olarak kadrosuna katmak istese de, Bayern ile müzakere edilen ve 30 milyon avro olduğu iddia edilen satın alma opsiyonu, Londralılar için çok pahalı.

Palhinha’nın Bayern ile 2028’e kadar sözleşmesi var, ancak kulüpte artık bir geleceği yok. Aslında, Münih ekibinin mali durumunu düzeltmek ve hatta Saibari ve Brown dışında bir transfer daha gerçekleştirebilmek için satılması planlanıyor. Belki de Bergvall için takas malzemesi olarak kullanılabilir.

Bergvall ise şu anda Tre Kronor ile Dünya Kupası'nın eleme turlarına kalmak için mücadele ediyor. Ancak, korkutucu derecede zayıf Tunuslular karşısında 5-1'lik muhteşem galibiyetin ardından ikinci maç gününde ağır bir darbe geldi; İsveç, Hollanda'ya karşı 1-5'lik bir yenilgiye uğradı. Her iki maçta da Bergvall yedek olarak oyuna girdi; Tunus maçında hatta bir gol pası bile verdi.

Bayern’in yanı sıra özellikle Nottingham Forest’ın da Bergvall’ı kadrosuna katmakla ilgilendiği söyleniyor. Bergvall, orada Tricky Trees’in orta sahasında Elliot Anderson’ın yerini alabilir. Anderson’ın Dünya Şampiyonası’nın ardından bir üst düzey kulübe transfer olması son derece muhtemel görülüyor.