Çünkü Daily Mail’inhaberine göre, söylentilere göre Ismael Saibari ve Nathaniel Brown’ı transfer etmek üzere olan Alman rekor şampiyonu, Tottenham Hotspur’da Lucas Bergvall’ın durumunu yakından takip ediyor.
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Transfer isteğini çoktan dile getirdi: FC Bayern büyük bir sürpriz transfer gerçekleştirecek mi?
20 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Roberto De Zerbi’nin göreve gelmesinden bu yana Spurs’ta son derece mutsuz ve Sky ile Daily Mail’e göre, yaz aylarında kulüpten ayrılmak istediğini yetkililere çoktan bildirmiş.
De Zerbi yönetiminde Bergvall sadece 112 dakika sahada kalabildi, ancak bundan önce ayak bileği sakatlığı nedeniyle aylarca forma giyememişti. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Temmuz 2024'te 20 milyon euro transfer ücreti karşılığında Djurgarden'den İngiltere'ye gelmiş ve burada oldukça hızlı bir şekilde ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti. Ancak Bergvall, son derece başarısız geçen lig sezonunu gölgede bırakan Manchester United’a karşı kazanılan Avrupa Ligi zaferini sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı.
Muhtemelen Münih ekibi, Bergvall’ı Hertha’nın süper yeteneği Kennet Eichhorn’un alternatifi olarak görüyor. FCB, Eichhorn’u kadrosuna katmayı çok istemişti, ancak on milyonlarca avroluk imza parası taleplerini karşılamaya hazır değildi. Eichhorn sonunda Bayer Leverkusen’e transfer oldu.
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FC Bayern’in orta sahada ilk bakışta herhangi bir sorunu yok gibi görünüyor
Ancak Daily Mail’inyaydığı söylentiye bakıldığında, defansif orta saha için ünlü bir oyuncuyu transfer etmenin ne kadar mantıklı olduğu sorusu da gündeme geliyor. Leon Goretzka, 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesiyle kulüpten ayrılacak olsa da, FC Bayern, Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic ile çoktan orta saha çekirdeğini oluşturmuş durumda ve Tom Bischof'ta da son derece yetenekli bir yedek oyuncuya sahip.
Konrad Laimer de acil durumlarda bu pozisyonda yardımcı olabilir; ayrıca, geri dönen Noel Aseko’ya (Hannover 96’dan geri alım opsiyonu ile) FCB’nin profesyonel kadrosunda yerini sağlamlaştırması için bir şans verileceği söyleniyor. Hatta Senegal milli takımıyla Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaran Bara Sapoko Ndiaye’ye de kulüp içinde büyük değer verildiği belirtiliyor.
Sonuç olarak: Aslında orta sahanın merkezi pozisyonları dolu görünüyor. Bayern’in, Brown ve Saibari için 110 milyon avroluk harcamalar göz önünde bulundurulduğunda, Bergvall gibi bir oyuncu için oldukça yüksek bir transfer ücreti ödemek isteyip istemeyeceği ise soru işareti. Zira transfer isteği bir yana, İsveçli milli oyuncunun Spurs ile olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
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FC Bayern: Palhinha, Bergvall için bir koz mu olacak?
Bayern, her şeye rağmen Bergvall’ı transfer etmek isterse, şu anda kiralık olan Joao Palhinha müzakerelerde bir koz olarak kullanılabilir. Portekizli oyuncu, Spurs’ta tamamen berbat geçen ve sonunda neredeyse küme düşmeyle sonuçlanacak bir sezonda, takımın nadir umut ışıklarından biri olarak kendini kanıtladı. Tottenham, Palhinha’yı kalıcı olarak kadrosuna katmak istese de, Bayern ile müzakere edilen ve 30 milyon avro olduğu iddia edilen satın alma opsiyonu, Londralılar için çok pahalı.
Palhinha’nın Bayern ile 2028’e kadar sözleşmesi var, ancak kulüpte artık bir geleceği yok. Aslında, Münih ekibinin mali durumunu düzeltmek ve hatta Saibari ve Brown dışında bir transfer daha gerçekleştirebilmek için satılması planlanıyor. Belki de Bergvall için takas malzemesi olarak kullanılabilir.
Bergvall ise şu anda Tre Kronor ile Dünya Kupası'nın eleme turlarına kalmak için mücadele ediyor. Ancak, korkutucu derecede zayıf Tunuslular karşısında 5-1'lik muhteşem galibiyetin ardından ikinci maç gününde ağır bir darbe geldi; İsveç, Hollanda'ya karşı 1-5'lik bir yenilgiye uğradı. Her iki maçta da Bergvall yedek olarak oyuna girdi; Tunus maçında hatta bir gol pası bile verdi.
Bayern’in yanı sıra özellikle Nottingham Forest’ın da Bergvall’ı kadrosuna katmakla ilgilendiği söyleniyor. Bergvall, orada Tricky Trees’in orta sahasında Elliot Anderson’ın yerini alabilir. Anderson’ın Dünya Şampiyonası’nın ardından bir üst düzey kulübe transfer olması son derece muhtemel görülüyor.