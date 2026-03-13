Transfer ilgisinin giderek artmasıyla Christian Pulisic'in AC Milan'la olan sözleşme görüşmelerinin neden askıya alındığı - ayrıntılı açıklama

Pulisic’in mevcut sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar geçerli olmakla birlikte, Milan’ın bu süreyi 2028’e kadar uzatma konusunda tek taraflı bir opsiyonu bulunuyor ve bu hak henüz kullanılabilir. Bu durum, kulübe yıldız oyuncusunu düşük bir bedele kaybetmemesi için önemli bir avantaj ve güvence sağlıyor; yaz tatili sırasında yapılacak acil görüşmelerin planlandığı gibi gitmemesi halinde bir güvenlik ağı işlevi görüyor.

Sözleşme süresine ilişkin avantajlı konumlarına rağmen, birçok takım durumu yakından takip ediyor. Pulisic, Milan'ın hücumunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve istikrarlı performansları yurt dışından ilgiyi üzerine çekti. Kanat oyuncusunun İtalya'daki yeniden yükselişi, Avrupa'nın en tehlikeli hücum oyuncularından biri olarak ününü etkili bir şekilde geri kazandırdı ve bu da ismi açıklanmayan birçok büyük kulübün onu yakından takip etmesine neden oldu.