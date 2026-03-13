Getty Images Sport
Çeviri:
Transfer ilgisinin giderek artmasıyla Christian Pulisic'in AC Milan'la olan sözleşme görüşmelerinin neden askıya alındığı - ayrıntılı açıklama
Milan bir ara verdi
Gazeteci Daniele Longo’ya göre, kulüp yönetimi sezonun sona ermesinin ardından Amerikalı oyuncunun temsilcileriyle bir araya gelerek sonraki adımları görüşmeyi planlıyor. Bu stratejik erteleme, mutlaka bir anlaşmazlığın işareti değil; aksine, İtalyan devinin, olası bir çok yıllık sözleşme uzatmasıyla ilgili karmaşık idari görüşmelere girmeden önce, sahadaki mevcut hedeflerine tam olarak odaklanmaya devam etme isteğinin bir yansıması.
Avrupa'nın devleri tetikte
Pulisic’in mevcut sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar geçerli olmakla birlikte, Milan’ın bu süreyi 2028’e kadar uzatma konusunda tek taraflı bir opsiyonu bulunuyor ve bu hak henüz kullanılabilir. Bu durum, kulübe yıldız oyuncusunu düşük bir bedele kaybetmemesi için önemli bir avantaj ve güvence sağlıyor; yaz tatili sırasında yapılacak acil görüşmelerin planlandığı gibi gitmemesi halinde bir güvenlik ağı işlevi görüyor.
Sözleşme süresine ilişkin avantajlı konumlarına rağmen, birçok takım durumu yakından takip ediyor. Pulisic, Milan'ın hücumunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve istikrarlı performansları yurt dışından ilgiyi üzerine çekti. Kanat oyuncusunun İtalya'daki yeniden yükselişi, Avrupa'nın en tehlikeli hücum oyuncularından biri olarak ününü etkili bir şekilde geri kazandırdı ve bu da ismi açıklanmayan birçok büyük kulübün onu yakından takip etmesine neden oldu.
Uzun vadeli planlama
Sözleşmenin uzatılması gelecekte de öncelikli bir konu olmaya devam etse de, Rossoneri, kanat oyuncusunun 2031'e kadar sürebilecek bir anlaşma ile uzun vadeli kalışını resmileştirmeden önce sezonun son dönemine odaklanmayı tercih ediyor. Böylesine büyük bir taahhüt, Pulisic'in en verimli yıllarını Milano'da geçirmesini sağlayacak ve yedi kez Avrupa şampiyonu olan kulüpte modern bir yıldız olarak konumunu sağlamlaştıracaktır.
Allegri'nin sistemindeki kilit isim
Şu an için tüm gözler, Max Allegri'nin kadrosunda en önemli itici güç olmaya devam eden bu Amerikalı oyuncunun sahadaki performansına çevrilmiş durumda. "Kaptan Amerika"dan San Siro'nun kralına geçiş sorunsuz gerçekleşti ve görüşmelerin geçici olarak askıya alınması taraftarlar arasında biraz endişe yaratabilir olsa da, mevcut sezonun tozu dindiğinde onunla uzun vadeli bir sözleşme imzalamak niyeti hala geçerli.
