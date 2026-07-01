Salı günü Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili formasıyla Norveç’e karşı elenen (1:2) Toure, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda ligin parlayan yıldızlarından biriydi. 20 yaşındaki oyuncu, 30 maçta 5 gol attı ve 12 golün hazırlayıcısı oldu.

Hızlı kanat oyuncusunun, 40 milyon euroluk bir transfer ücreti karşılığında kulüpten ayrılabileceği konusunda Hoffenheim ile anlaşmaya vardığı söyleniyor. Ancak uluslararası rakiplerin de devreye girmesi nedeniyle, BVB’nin bu transfer yarışında en iyi kartlara sahip olup olmayacağı henüz belirsiz.

İngiltere’den Liverpool FC’nin de Toure’yi radarına aldığı ve bu sol ayağıyla oynayan oyuncuyu, dokuz yılın ardından “Kırmızılar”dan ayrılacak olan kulüp efsanesi Mohamed Salah’ın halefi olarak gördüğü söyleniyor. Ancak son duruma göre en avantajlı konumda olan takım Atlético Madrid.

İspanyol dev takımı, yeni çoğunluk hissedarı (Apollo Sports Capital) sayesinde büyük bir transfer turuna çıkmış durumda ve Salı günü Alejandro Grimaldo ile bir Bundesliga yıldızını daha kadrosuna kattı. Golcü sol bek, 25 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında Bayer Leverkusen’den 11 kez İspanya şampiyonu olan takıma geçiyor.