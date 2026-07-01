BVB, kanat pozisyonunda önemli bir takviye yapmayı planlıyor ve bu nedenle Sport Bild’in verdiği bilgilere göre TSG Hoffenheim’a “Bazoumana Toure’nin transfer koşulları hakkında bilgi aldı”.
Çeviri:
Transfer dünyasında Adeyemi’nin yerini alacak bir isim mi aranıyor? BVB’nin Bundesliga’nın parlayan yıldızı hakkında bilgi aldığı iddia ediliyor
Salı günü Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili formasıyla Norveç’e karşı elenen (1:2) Toure, geçtiğimiz Bundesliga sezonunda ligin parlayan yıldızlarından biriydi. 20 yaşındaki oyuncu, 30 maçta 5 gol attı ve 12 golün hazırlayıcısı oldu.
Hızlı kanat oyuncusunun, 40 milyon euroluk bir transfer ücreti karşılığında kulüpten ayrılabileceği konusunda Hoffenheim ile anlaşmaya vardığı söyleniyor. Ancak uluslararası rakiplerin de devreye girmesi nedeniyle, BVB’nin bu transfer yarışında en iyi kartlara sahip olup olmayacağı henüz belirsiz.
İngiltere’den Liverpool FC’nin de Toure’yi radarına aldığı ve bu sol ayağıyla oynayan oyuncuyu, dokuz yılın ardından “Kırmızılar”dan ayrılacak olan kulüp efsanesi Mohamed Salah’ın halefi olarak gördüğü söyleniyor. Ancak son duruma göre en avantajlı konumda olan takım Atlético Madrid.
İspanyol dev takımı, yeni çoğunluk hissedarı (Apollo Sports Capital) sayesinde büyük bir transfer turuna çıkmış durumda ve Salı günü Alejandro Grimaldo ile bir Bundesliga yıldızını daha kadrosuna kattı. Golcü sol bek, 25 milyon avroluk transfer ücreti karşılığında Bayer Leverkusen’den 11 kez İspanya şampiyonu olan takıma geçiyor.
- Getty Images Sport
"Milyonlarca fark": Adeyemi ile anlaşmaya varılması çok uzak
Her iki kanatta da oynayabilen Toure’nin, BVB’de Karim Adeyemi’nin halefi olarak düşünülmesi söz konusu. 24 yaşındaki oyuncunun geleceği şu anda hâlâ belirsiz. Borussia, bu hücum oyuncusunu 2027 yazında bedelsiz olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya.
Sözleşme uzatımı şu anda karmaşık bir hal alıyor, zira Dortmund yönetimi, menajeri Jorge Mendes’in çok yüksek taleplerde bulunduğu görüşünde. Sport Bild’e göre taraflar, maaş ve imza parası konusunda “milyonlarca avro farkla” uzlaşamıyor. Adeyemi’nin şu anda yıllık yaklaşık 6,5 milyon avro kazandığı, ancak 10 milyonun üzerinde bir rakam talep ettiği belirtiliyor. Müzakerelerde şimdiden “gerginlikler” yaşandığı söyleniyor.
Bu nedenle Adeyemi tarafının bu yaz ayrılmayı zorladığı söyleniyor. Ancak şu ana kadar başka hiçbir kulüp, Adeyemi ve Mendes’in taleplerini karşılamaya hazır olmadığını açıkladı. Son olarak, eski Salzburg oyuncusunun Suudi Pro Ligi’ne transfer olacağı söylentileri çıktı.
Adeyemi, geçen sezon teknik direktör Niko Kovac yönetiminde ilk 11'in bir parçası olmaktan çok uzaktaydı. Ligde 28 maça çıkmış olsa da, maç başına ortalama sadece 42 dakika sahada kaldı. 2026 takvim yılında Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda sadece dört gol atabildi.
- Getty
BVB’nin sabırlı olması gerekiyor: Sancho son dakikada bir fırsat olarak transfer edilecek mi?
Borussia yetkililerinin sadece Adeyemi konusunda değil, Jadon Sancho’yu somut bir şekilde transfer etmek için de sabırlı olmaları gerekecek. İngiliz oyuncuyu tekrar takıma geri getirme çabaları bir süre hız kazanmış olsa da, 26 yaşındaki oyuncunun transferine dair söylentiler son zamanlarda giderek azaldı.
Spor direktörü Ole Book, kanat oyuncusunun birkaç maçını izlemiş olsa da, şu ana kadar somut bir girişimde bulunulmadı. Sancho’nun Manchester United ile olan sözleşmesi Haziran sonunda sona erdi ve oyuncu Red Devils’tan ayrılacak.
Sport Bild'egöre BVB'nin planı, transfer döneminin sonlarına doğru bu yarışa girmek. Umut edilen, şu anda hâlâ yüksek bedelli bir teklif bekleyen Sancho'nun o zaman son dakika fırsatı olarak transfer edilebileceği. Sağ ayaklı oyuncu son dönemde yıllık 15 milyon Euro kazanıyordu.
Sancho, en iyi dönemini 2017'den 2021'e kadar Dortmund'da geçirdiği ilk döneminde yaşadı. Ardından Manchester United, bu kanat oyuncusu için 85 milyon euro ödedi. Ancak İngiltere’de Bundesliga’daki formunu nadiren yakalayabildi ve 85 maçta sadece 12 gol ve 6 asist kaydetti. BVB, Chelsea ve Aston Villa’ya kiralandı. Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea’de ise 39 resmi maçta sadece bir gol attı.