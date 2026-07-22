Liverpool’un 2026-27 sezonuna yeni bir İspanyol teknik direktörle girmesi şaşırtıcı değil. Arne Slot’un Anfield’daki görev süresinin dolduğu, geçen sezonun bitmesinden çok önce belliydi. Ancak asıl büyük sürpriz, Liverpool’un Hollandalı teknik direktörün yerine eski orta saha oyuncusu Alonso’yu değil, Andoni Iraola’yı işe alması oldu; Alonso ise birçok Reds taraftarını hayal kırıklığına uğratarak Chelsea’ye transfer oldu.
Yine de taraftarlar, Iraola’nın Bournemouth’u kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşıması ve fantastik, hücum ağırlıklı bir futbol sergilemesi göz önüne alındığında, onun Merseyside’da neler başarabileceği konusunda oldukça heyecanlı.
Iraola’nın, Slot’tan daha iyi bir şekilde elindeki oyuncuları, özellikle de Florian Wirtz ve Alexander Isak’ı değerlendireceği yönünde bir his var. Ancak şu anda Anfield’da genel kanı, Liverpool’un geçen sezon o kadar zayıf bir şekilde kaybettiği şampiyonluğu geri kazanmak için Jeremy Jacquet ve Victor Munoz’dan daha fazlasına ihtiyaç duyacağı yönünde.
Kırmızılar, Mohamed Salah’ın yerine uygun bir yedek arıyor, ancak en çok istedikleri isim olan Yan Diomande’yi Paris Saint-Germain’e kaptırmış görünüyor; Paris Saint-Germain ise Fildişili oyuncuyu kaçırmanın yarattığı darbeyi önemli ölçüde hafifletmek için Bradley Barcola’yı satma konusunda henüz herhangi bir niyet göstermedi.
Ayrıca, Jeremie Frimpong ve Conor Bradley’in bitmek bilmeyen sakatlık sorunları göz önüne alındığında, Liverpool’un orta sahadaki fiziksel güç ve kadro derinliği eksikliğinin yanı sıra sağ bek pozisyonu konusunda da soru işaretleri var. Ibrahima Konate’nin sürpriz bir şekilde bedelsiz transferle Real Madrid’e gitmesinin ardından, bir başka stoperin de takıma katılması hayati önem taşıyor.
Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Iraola’nın kadrosu şu anda biraz yetersiz görünüyor; ancak Curtis Jones, Federico Chiesa ve takıma geri dönen Harvey Elliott’ın kariyerlerini yeniden canlandırabilme potansiyeli var.
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