Arsenal de boş durmadı. Piero Hincapie’nin Bayer Leverkusen’den kiralık olarak transferi, 34,5 milyon sterlin gibi oldukça uygun bir bedelle kalıcı hale getirildi; Illan Meslier ise kaleci kadrosuna derinlik katmak üzere bedelsiz transferle takıma katıldı. Ayrıca bir dizi oyuncu da takımdan ayrıldı; bunların en dikkat çekeni, 17 milyon sterlin karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Leandro Trossard'dır. Club Brugge'den Christos Tzolis'in takıma katılması ve kadroda Belçikalı oyuncunun boşluğunu doldurması bekleniyor.

Bununla birlikte, Arsenal taraftarları yine de biraz sabırsızlanmaya başladı. Bu aşamada yüksek bedelli bir transfer bekliyorlardı, ancak takımlarının Rogers için Aston Villa’nın fahiş fiyat talebini karşılamayı reddetmesini gördükten sonra hâlâ önemli bir transferi bekliyorlar. Ayrıca, Gunners’ın Bruno Guimaraes’in Newcastle’ın talep ettiği dokuz haneli rakamdan çok daha düşük bir bedelle transfer edilebileceğini düşündüğü de bildirildi.

Dahası, Mikel Arteta’nın büyük hayranlık duyduğu Julian Alvarez, Atlético Madrid’den ayrılma isteğini kamuoyuna açıklamasına rağmen, Arjantinli oyuncunun kalbinin Barcelona’ya transfer olmaya kararlı olduğu bildiriliyor. Rojiblancos, onun Kuzey Londra’ya transfer olmasına muhtemelen çok daha istekli olsa da, forvet için yine de devasa bir ücret talep edecekler.

Dolayısıyla Arsenal, çok hassas bir durumda bulunuyor. 22 yıl sonra ilk kez İngiltere şampiyonu olduktan sonra güçlü bir konumdan kadrolarını güçlendirmek istiyorlar, ancak transfer hedefleri için piyasa değerinin üzerinde bir bedel ödemek istemiyorlar.

Bundan sonra ne olacağı belirsiz, ancak bildiğimiz şey, Arsenal’in, William Saliba’yı sakatlık nedeniyle kaybettikten sonra, oyun kurucu bir orta saha oyuncusuna, birinci sınıf bir sol kanat oyuncusuna ve savunma merkezinde daha kaliteli bir yedeğe gerçekten ihtiyacı olduğu.

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