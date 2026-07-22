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Mid-window grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Transfer dönemi güncellemesi: GOAL, sezon öncesi hazırlıkların başlamasıyla birlikte Avrupa’nın en zengin 10 kulübünü yaz transfer dönemindeki faaliyetlerine göre derecelendiriyor

Opinion
Premier Lig
M. United
Arsenal
Real Madrid
Barcelona
Liverpool
Chelsea
M.City
Paris Saint-Germain
Tottenham Hotspur
Bayern Münih
La Liga
1. Lig
Bundesliga

Son günlerde futbol dünyası giderek daha hızlı ilerliyor gibi görünüyor. Dünya Kupası daha bitmişken dikkatler hemen transfer piyasasına yöneldi – bu da anlaşılabilir bir durum, zira Morgan Rogers’ın Aston Villa’dan Chelsea’ye yaptığı 117 milyon sterlinlik şok transferin ardından, önümüzdeki günlerde bazı dev transferlerin kesinleşmesi bekleniyor.

Elbette, Haziran ortasında yaz transfer dönemi başladığından beri bazı pahalı transferlere tanık olduk; Rogers’ın İngiltere milli takım arkadaşları Elliot Anderson ve Anthony Gordon, sırasıyla Manchester City ve Barcelona’ya devasa bedeller karşılığında katıldılar.

Peki, transfer döneminin son gününe sadece altı hafta kala, Avrupa'nın seçkin kulüpleri şu anda ne durumda? Hangi takımlar transfer işlerinin çoğunu şimdiden tamamladı? Ve 1 Eylül'e kadar hâlâ çok iş yapması gerekenler kimler?

Aşağıda GOAL, 2026 Deloitte Futbol Para Ligi’ndeki ilk 10 kulübün şimdiye kadar gerçekleştirdiği transferleri değerlendiriyor ve hangi pozisyonlarda takviye yapmaları gerektiğini analiz ediyor...

  • Bruno Guimaraes Newcastle 2025-26Getty

    Arsenal

    Arsenal de boş durmadı. Piero Hincapie’nin Bayer Leverkusen’den kiralık olarak transferi, 34,5 milyon sterlin gibi oldukça uygun bir bedelle kalıcı hale getirildi; Illan Meslier ise kaleci kadrosuna derinlik katmak üzere bedelsiz transferle takıma katıldı. Ayrıca bir dizi oyuncu da takımdan ayrıldı; bunların en dikkat çekeni, 17 milyon sterlin karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Leandro Trossard'dır. Club Brugge'den Christos Tzolis'in takıma katılması ve kadroda Belçikalı oyuncunun boşluğunu doldurması bekleniyor.

    Bununla birlikte, Arsenal taraftarları yine de biraz sabırsızlanmaya başladı. Bu aşamada yüksek bedelli bir transfer bekliyorlardı, ancak takımlarının Rogers için Aston Villa’nın fahiş fiyat talebini karşılamayı reddetmesini gördükten sonra hâlâ önemli bir transferi bekliyorlar. Ayrıca, Gunners’ın Bruno Guimaraes’in Newcastle’ın talep ettiği dokuz haneli rakamdan çok daha düşük bir bedelle transfer edilebileceğini düşündüğü de bildirildi.

    Dahası, Mikel Arteta’nın büyük hayranlık duyduğu Julian Alvarez, Atlético Madrid’den ayrılma isteğini kamuoyuna açıklamasına rağmen, Arjantinli oyuncunun kalbinin Barcelona’ya transfer olmaya kararlı olduğu bildiriliyor. Rojiblancos, onun Kuzey Londra’ya transfer olmasına muhtemelen çok daha istekli olsa da, forvet için yine de devasa bir ücret talep edecekler.

    Dolayısıyla Arsenal, çok hassas bir durumda bulunuyor. 22 yıl sonra ilk kez İngiltere şampiyonu olduktan sonra güçlü bir konumdan kadrolarını güçlendirmek istiyorlar, ancak transfer hedefleri için piyasa değerinin üzerinde bir bedel ödemek istemiyorlar.

    Bundan sonra ne olacağı belirsiz, ancak bildiğimiz şey, Arsenal’in, William Saliba’yı sakatlık nedeniyle kaybettikten sonra, oyun kurucu bir orta saha oyuncusuna, birinci sınıf bir sol kanat oyuncusuna ve savunma merkezinde daha kaliteli bir yedeğe gerçekten ihtiyacı olduğu.

    Not: D-

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    Barselona

    Tıpkı Thomas Tuchel gibi, Barcelona da bu yaz Marcus Rashford ile Gordon arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve tıpkı İngiltere milli takım teknik direktörü gibi, sonunda ikincisini tercih etti. Bunun Blaugrana için doğru bir karar olup olmadığı tartışmaya açık.

    Gordon, Rashford'dan daha genç, ancak gerçekte daha üstün bir oyuncu olmamasına rağmen transfer bedeli iki katından fazlaydı. Yine de Gordon, Dünya Kupası'nda, geçen sezon Katalanlar'a 14 gol ve aynı sayıda asistle katkı sağlayan Rashford'a benzer bir etki yaratmak için gereken hız ve çok yönlülüğe sahip olduğunu gösterecek kadar iyi bir performans sergiledi.

    Bununla birlikte, Robert Lewandowski’nin İspanya’daki gol dolu dönemine son vermesiyle Barça’nın forvet hattında doldurulması gereken büyük bir boşluk var. Deco’nun hayalindeki yedek Alvarez, ancak Atlético Madrid’i müzakere masasına oturtmak için bile dünya rekoru seviyesine yakın bir transfer ücreti gerekecek.

    Sonuç olarak, daha ucuz seçenekler araştırılıyor; ancak Eli Junior Kroupi gibi bir oyuncunun (aynı zamanda Tottenham’ın da hedefinde olduğu bildirilen) toplam maliyeti muhtemelen yine de yaklaşık 100 milyon sterlin civarında olacaktır. Öyleyse, Barça’nın ucuz transfer pazarında bir araştırma yapması sizi şaşırtmasın; özellikle de İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı Ferran Torres’in de yakında ayrılma ihtimali yüksek olduğu düşünülürse. Torres’in sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı ve bu sözleşmeyi uzatması pek olası görünmüyor.

    Diğer pozisyonlara bakıldığında, Barça'nın orta sahası oldukça kalabalık ve hatta Marc Casado'yu satarak net kar elde etmeyi düşünebilir; elde edilecek gelir ise büyük olasılıkla, olağanüstü yetenekli Pau Cubarsi'nin yanında oynayacak dominant bir stoperin transferine ya da belki de yeni bir bek transferine harcanacaktır.

    Not: D

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    Bayern Münih

    Bayern Münih için transfer dönemi şimdiden oldukça olumlu geçiyor; kulüp, Dünya Kupası hâlâ devam ederken hem Ismael Saibari hem de Nathaniel Brown ile anlaşmalarını resmileştirdi.

    Saibari transferi, turnuva başlamadan önce fiilen tamamlanmıştı ki bu da gerçekten iyi oldu. Çok yönlü Faslı forvet, turnuvada muhteşem bir performans sergiledi ve 50 milyon avroluk transfer ücreti, Bavyeralılar için harika bir iş gibi görünüyor. Elbette Brown'ın gelişi, Alphonso Davies ayrılmaya karar verse bile Vincent Kompany'nin bu sezon sol bek pozisyonunda herhangi bir endişesi olmayacağı anlamına geliyor.

    Bayern’in orta saha ve sağ bek pozisyonlarında yeni takviyeler yapacağına dair söylentiler hâlâ devam ediyor, ancak şu anda kulübün öncelikli gündem maddeleri, Harry Kane’i yeni bir sözleşme imzalamaya ikna etmek ve Real Madrid’in Michael Olise’ye olan ilgisini savuşturmak. Olise’nin, Bernabéu’da Fransa milli takım arkadaşı Kylian Mbappé ile bir araya gelmeye istekli olduğu söyleniyor.

    Bu iki durumun nasıl sonuçlanacağı, Bayern'in transfer dönemini belirleyecek. Ancak şimdilik, her şey yolunda gidiyor...

    Not: B

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  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    Chelsea

    Chelsea’de bir başka yeni dönem başlıyor. Enzo Maresca ve Liam Rosenior’un görevlerinden ayrıldığı 2025-26 sezonunun ardından, Stamford Bridge’de nihayet bir düzeni yeniden tesis etmek amacıyla Xabi Alonso kulübün yeni teknik direktörü olarak atandı. İspanyol teknik adam, önündeki görevin büyüklüğünün son derece farkında olsa da, Marc Cucurella'nın Real Madrid'e transfer olmasına rağmen Alonso'nun görevi oldukça umut verici bir başlangıç yaptı.

    Rogers’ı Chelsea’ye transfer olmaya ikna etmede Alonso’nun kilit bir rol oynadığı düşünülürken, Geovany Quenda ve Marco Palestra da kadroya heyecan verici takviyeler oldu.

    Ancak daha fazla takviye yapılması şart. Liam Delap'ın en üst seviye için yeterince iyi olmadığı açık, Alejandro Garnacho ise bir an önce satılmalı; bu da bir forvet daha transfer edilmesinin zorunlu olduğu anlamına geliyor. Bununla birlikte, Chelsea'nin en büyük önceliği, herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı kazanamadan sona eren felaket niteliğindeki 2025-26 sezonunda acımasızca ortaya çıkan deneyim, disiplin ve savunma sağlamlığı eksikliklerini gidermek olmalı.

    Sonuç olarak, üst düzey oyuncuları kadroya katmak kolay olmayacak, ancak Blues şu ana kadar oldukça iyi bir performans sergiledi – İngiltere milli takım oyuncusu Rogers için fazla para ödemiş olsalar bile, onun transferi gerçekten büyük bir başarıdır – ve Londra ekibinin, kendini kanıtlamış Premier Lig oyuncularına daha fazla yatırım yapmak amacıyla Crystal Palace’tan Fransız stoper Maxence Lacroix’yı kadrosuna katacağından emin olduğu bildiriliyor.

    Ancak her şey Enzo Fernandez’e bağlı olabilir. Arjantinli oyuncu açıkça Stamford Bridge’den ayrılmak istiyor, ancak Chelsea onu bırakmaya pek istekli görünmüyor. Yine de eğer ayrılırsa, bu durum Alonso için daha da fazla kaynak yaratabilir. Alonso, daha önce Bayer Leverkusen’de, tercih ettiği 3-4-2-1 dizilişini uygulamak için ihtiyaç duyduğu oyuncular verildiğinde heyecan verici ve başarılı bir takım kurabileceğini kanıtlamıştı.

    Not: B

  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Liverpool

    Liverpool’un 2026-27 sezonuna yeni bir İspanyol teknik direktörle girmesi şaşırtıcı değil. Arne Slot’un Anfield’daki görev süresinin dolduğu, geçen sezonun bitmesinden çok önce belliydi. Ancak asıl büyük sürpriz, Liverpool’un Hollandalı teknik direktörün yerine eski orta saha oyuncusu Alonso’yu değil, Andoni Iraola’yı işe alması oldu; Alonso ise birçok Reds taraftarını hayal kırıklığına uğratarak Chelsea’ye transfer oldu.

    Yine de taraftarlar, Iraola’nın Bournemouth’u kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına taşıması ve fantastik, hücum ağırlıklı bir futbol sergilemesi göz önüne alındığında, onun Merseyside’da neler başarabileceği konusunda oldukça heyecanlı.

    Iraola’nın, Slot’tan daha iyi bir şekilde elindeki oyuncuları, özellikle de Florian Wirtz ve Alexander Isak’ı değerlendireceği yönünde bir his var. Ancak şu anda Anfield’da genel kanı, Liverpool’un geçen sezon o kadar zayıf bir şekilde kaybettiği şampiyonluğu geri kazanmak için Jeremy Jacquet ve Victor Munoz’dan daha fazlasına ihtiyaç duyacağı yönünde.

    Kırmızılar, Mohamed Salah’ın yerine uygun bir yedek arıyor, ancak en çok istedikleri isim olan Yan Diomande’yi Paris Saint-Germain’e kaptırmış görünüyor; Paris Saint-Germain ise Fildişili oyuncuyu kaçırmanın yarattığı darbeyi önemli ölçüde hafifletmek için Bradley Barcola’yı satma konusunda henüz herhangi bir niyet göstermedi.

    Ayrıca, Jeremie Frimpong ve Conor Bradley’in bitmek bilmeyen sakatlık sorunları göz önüne alındığında, Liverpool’un orta sahadaki fiziksel güç ve kadro derinliği eksikliğinin yanı sıra sağ bek pozisyonu konusunda da soru işaretleri var. Ibrahima Konate’nin sürpriz bir şekilde bedelsiz transferle Real Madrid’e gitmesinin ardından, bir başka stoperin de takıma katılması hayati önem taşıyor.

    Tüm bu faktörler göz önüne alındığında, Iraola’nın kadrosu şu anda biraz yetersiz görünüyor; ancak Curtis Jones, Federico Chiesa ve takıma geri dönen Harvey Elliott’ın kariyerlerini yeniden canlandırabilme potansiyeli var.

    Not: D+

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Manchester City

    Bu yaz şu ana kadar Etihad’da sadece tek bir büyük transfer gerçekleşti, ancak bu devasa bir transferdi: City, Nottingham Forest’tan Anderson’ı 116 milyon sterline kadrosuna kattı. Haberlere göre, geçen sezon Premier Lig’de ikincilik elde eden takım, orta sahasını daha da güçlendirmek için Ayyoub Bouaddi’yi kadrosuna katmaya da istekli.

    City'nin, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan ve sürekli olarak Real Madrid'e transfer olacağı söylentileriyle anılan en önemli oyuncusu Rodri'siz bir döneme hazırlandığı açık. Ancak, Dünya Kupası şampiyonu bu yaz ayrılırsa, bu durum Pep Guardiola'nın halefi Enzo Maresca için yine de büyük bir sorun teşkil edecek; zira ne Anderson ne de Bouaddi, Rodri kadar iyi değil – en azından şimdilik.

    City’nin başka sorunları da var. Çok yönlü savunma oyuncusu John Stones, son sezonlarda sakatlıklarla boğuşmuş olsa da, bedelsiz ayrılacağı için onun da yerine birinin bulunması gerekecek — tıpkı yaratıcılık ve liderlik açısından büyük bir eksiklik yaratacak olan Bernardo Silva gibi. Ayrıca, Guardiola’nın geçen sezon bu rolü yerine getirmek için orta saha oyuncusu Matheus Nunes’e güvenmiş olması nedeniyle, Maresca’nın geleneksel bir sağ bek isteyeceği de oldukça muhtemel görünüyor.

    Dolayısıyla, City kış transfer döneminde bazı harika transferler gerçekleştirmiş olsa da, Şampiyonlar Ligi zaferi için yeniden mücadele edebilmek için yine de güçlü bir yaz transfer dönemi geçirmesi gerekiyor.

    Not: C-


  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    Manchester United

    Manchester United, sorunlu pozisyonu olan orta sahayı çözmek için olabildiğince hızlı harekete geçti. Geçen sezonun sonunda Casemiro’nun ayrılışını izledikten, Uruguaylı oyuncu Manuel Ugarte için alıcı ararken onun ciddi bir sakatlık geçirmesiyle kadrodan kopmasını yaşadıktan ve sakatlık endişeleri nedeniyle Atalanta ile Ederson için üzerinde anlaşmaya varılmış transferden vazgeçtikten sonra, Kırmızı Şeytanlar iki gün içinde iki sürpriz transfer gerçekleştirdi.

    Önce Andrey Santos, göz kamaştırıcı bir 50 milyon sterlin bedel karşılığında Chelsea'den geldi; ardından United, Youri Tielemans'ın sözleşmesindeki 36 milyon sterlinlik satın alma bedelini ödeyerek Belçikalı oyuncuyu Aston Villa'dan kopardı.

    Her iki oyuncu da takıma faydalı katkılar sağlayabilir, ancak oldukça küçük ve zayıf bir kadroya sahip olan United'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin zorlu mücadeleleriyle başa çıkabilmesi için Michael Carrick'in elinde çok daha fazla kaliteli oyuncuya ihtiyacı olduğu açık. Nitekim orta saha bile bir takviyeye ihtiyaç duyuyor; bu da Manu Kone'ye yönelik ilgi haberlerini hiç de şaşırtıcı kılmıyor. Öte yandan, dörtlü savunmanın tamamının güçlendirilmesi gerektiği de kolayca savunulabilir.

    Bir de forvet hattı var. United’ın çok yönlü forvetleri var, ancak güvenilir bir golcü ya da gerçekten yıkıcı bir dripling ustası yok. Bu nedenle, Barcelona’da umut verici bir sezonun ardından Old Trafford’a dönen Marcus Rashford’un akıbetinin ne olacağını görmek ilginç olacak; ancak daha cazip forvet alternatifleri için fon yaratmak amacıyla Rashford’un satılması muhtemelen kaçınılmaz.

    Not: C-

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paris Saint-Germain

    Şu anda Parc des Princes'te her şey oldukça sakin – ancak bu durumun çok uzun sürmesini beklemeyin. PSG teknik direktörü Luis Enrique, Mayıs ayında arka arkaya iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıktan hemen sonra, dikkatini üçüncü şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye yönelttiğini açıkça belirtmişti; bu nedenle önümüzdeki günlerde ve haftalarda bazı önemli transferlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

    Diomande de bunlardan biri olabilir. Tüm işaretler, Liverpool’un günümüz futbolundaki en yetenekli genç oyunculardan birini kadrosuna katacağına işaret ediyordu, ancak şimdi Fildişili oyuncunun sadece PSG’de oynamak istediği anlaşılıyor. Bununla birlikte, PSG’nin RB Leipzig ile olan iyi ilişkilerine rağmen, Alman kulübünün onu bir sezon daha kadrosunda tutma niyetinde olması nedeniyle bu yaz transferin gerçekleşmesi hiç de kesin değil; Diomande ve menajerleri etrafındaki belirsizlikten bahsetmeye bile gerek yok.

    Elbette PSG’nin şu anda başka bir kanat oyuncusuna pek ihtiyacı yok, ancak Luis Enrique kanat oyuncularını çok seviyor ve Maghnes Akliouche’nin de yakında Monaco’dan gelmesi bekleniyor. Sonuç olarak, Barcola’nın geleceğine dair spekülasyonlar giderek yoğunlaşıyor ve talep gören bu Fransız milli oyuncunun satışı, yedek forvet Goncalo Ramos için şimdiden inanılması güç bir rakam olan 75 milyon avroyu kasasına indiren kulübe muazzam bir gelir getirecektir; zira Ramos’un yedek rolünü Barcelona’dan Ferran Torres üstlenebilir.

    Diğer yandan, PSG’nin Lille’in genç oyuncusu Bouaddi’yi transfer etme yarışından çekildiği bildiriliyor; Luis Enrique’nin orta sahada seçenek sıkıntısı çekmediği düşünülürse bu mantıklı bir hareket. Avrupa şampiyonu kulüp ayrıca Aston Villa’dan Fransız oyuncu Lucas Digne’yi transfer ederek sol bek pozisyonu için kaliteli bir yedek kazandı.

    Not: C+


  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Real Madrid

    Hiç de şaşırtıcı olmayan bir gelişmeyle, Florentino Pérez, üst üste ikinci kez büyük bir kupa kazanamadan biten sezonun sonunda paniğe kapıldı ve Jose Mourinho’yu Bernabéu’ya geri getirme fikrini birkaç yıldır kafasında kurcaladıktan sonra, sonunda bu adımı attı. Elbette bu, çöp konteynerindeki yangına bir dinamit çubuğu atmaya benzeyen, tamamen mantıksız bir hamle; ancak Perez, artık “Özel Adam” olmayan Mourinho’ya, her anlamda Barcelona’yı alt edebilecek yeni bir takım kurması için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamak üzere kaçınılmaz olarak elinden geleni yapıyor.

    Artık bir gelenek haline geldiği üzere, Madrid serbest transfer piyasasından mükemmel bir şekilde yararlandı ve eski Manchester City kaptanı Bernardo ile eski Liverpool stoperi Konate’yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı; ancak Konate’nin Fransa milli takımıyla geçirdiği berbat Dünya Kupası performansı da gösterdiği gibi, bu transferin maaş açısından tam bir israf olduğu ortaya çıkabilir. Sağ bek pozisyonunda Trent Alexander-Arnold’a dair süregelen şüpheler göz önüne alındığında, Denzel Dumfries’i sadece 20 milyon avroya kadroya katmak da akıllıca bir transferdir; İspanyol yıldız Cucurella için ödenen 50 milyon sterlin ise gerçekten de çok iyi harcanmış bir para olarak ortaya çıkacaktır.

    Yine de, Mourinho’nun yenilenen savunması güzel bir şekilde şekillenirken, Madrid’in orta sahada veya forvette nasıl bir görünüm sergileyeceğinden hâlâ tam olarak emin değiliz. Hem Toni Kroos hem de Luka Modric için hâlâ uygun yedeklere ihtiyaç var; ancak Rodri ve Michael Olise önümüzdeki haftalarda takıma katılırsa, Madrid bir anda yeniden ciddi bir rakip haline gelebilir.

    Not: B+

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tottenham

    Peki, bunu kim tahmin edebilirdi ki?! Tottenham, son iki sezonda da 17. sırada bitirdikten sonra harekete geçmek zorundaydı elbette, ancak bu yaz, tutumluluğuyla tanınan bir kulübün bu kadar büyük bir harcama çılgınlığına girişeceğini kimse öngörememişti.

    Ancak Spurs, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke için şimdiden 227 milyon sterlin gibi şaşırtıcı bir rakam harcadı; aynı zamanda Andy Robertson ve Marcos Senesi'yi bedelsiz transferlerle kadrosuna kattı.

    Tonali (100 milyon sterlin) ve Fernandes (85 milyon sterlin) için ödenen transfer ücretleri açıkça piyasa değerinin çok üzerinde, ancak taraftarlar muhtemelen bunu umursamıyor. Yıllardır ENIC'in transfer piyasasında büyük hamleler yapmasını istiyorlardı ve sonunda istedikleri gerçekleşti.

    Her şeye bakılırsa, transferler henüz bitmiş değil; zira Roberto De Zerbi, Spurs’un forvet hattında kalite eksikliği olduğu konusunda haklı olarak düşünüyor. Elbette, hiçbir yerde uzun süre kalmayan ve patlamaya hazır bir karakteriyle tanınan bir teknik direktörün çalıştırdığı takıma bu kadar çok para yatırmanın akıllıca olup olmadığını sorgulamak yerinde bir yaklaşım; ancak transfer döneminin bu aşamasında Tottenham’ın hırsını eleştiremeyiz.

    Ayrıca, Spurs’un, De Zerbi tarafından ihtiyaç fazlası olarak değerlendirilen ve makul değere sahip bazı oyuncuları elden çıkararak harcamalarının bir kısmını karşılamayı planladığı da unutulmamalıdır. Örneğin, Luka Vuskovic halihazırda 50 milyon sterline Brighton’a transfer oldu; Lucas Bergvall ise talep ettiği transferi gerçekleştirebilirse, o da en az onun kadar çılgın bir bedel getirebilir.

    Not: B+