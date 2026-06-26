Transfer domino zincirinin zirvesi! 60 milyon avroluk Nico Paz transferinin, Jose Mourinho’nun Inter’in savunma oyuncusu için yapacağı dev transferin önünü nasıl açabileceği ortaya çıktı

Los Blancos, Serie A’daki sansasyonel performanslarıyla transfer piyasasını altüst eden Paz konusunda şu anda bir sonraki hamlesini değerlendiriyor. İspanyol devi, oyuncuyu Como’dan geri almak için 9 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullanmaya hazır. Ancak kulüp, onu A takım kadrosuna dahil etmek yerine, İtalyan kulübüne onu 60 milyon avro gibi devasa bir bedel karşılığında kalıcı olarak elinde tutma fırsatını hemen sunmayı planlıyor.

AS’ye göre, bu bedel, zengin sahiplerine rağmen Como’nun mali imkanlarının ötesinde olsa da, Inter, Arjantinli oyun kurucu için ciddi bir talip olarak ortaya çıktı. Bu ilgi, Real Madrid’e, Bastoni’yi de görüşmelerin içine dahil ederek Mourinho’nun birinci sınıf bir stoper talebini karşılamak için altın bir fırsat sundu.



