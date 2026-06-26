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Transfer domino zincirinin zirvesi! 60 milyon avroluk Nico Paz transferinin, Jose Mourinho’nun Inter’in savunma oyuncusu için yapacağı dev transferin önünü nasıl açabileceği ortaya çıktı
Madrid'in stratejik Nico Paz hamlesi
Los Blancos, Serie A’daki sansasyonel performanslarıyla transfer piyasasını altüst eden Paz konusunda şu anda bir sonraki hamlesini değerlendiriyor. İspanyol devi, oyuncuyu Como’dan geri almak için 9 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullanmaya hazır. Ancak kulüp, onu A takım kadrosuna dahil etmek yerine, İtalyan kulübüne onu 60 milyon avro gibi devasa bir bedel karşılığında kalıcı olarak elinde tutma fırsatını hemen sunmayı planlıyor.
AS’ye göre, bu bedel, zengin sahiplerine rağmen Como’nun mali imkanlarının ötesinde olsa da, Inter, Arjantinli oyun kurucu için ciddi bir talip olarak ortaya çıktı. Bu ilgi, Real Madrid’e, Bastoni’yi de görüşmelerin içine dahil ederek Mourinho’nun birinci sınıf bir stoper talebini karşılamak için altın bir fırsat sundu.
- AFP
Mourinho'nun savunma konusundaki önceliği
Mourinho, savunmada liderlik vasıflarına sahip bir oyuncu bulmak için transfer piyasasını didik didik arıyor. Borussia Dortmund'dan Nico Schlotterbeck'in ciddi bir sakatlık geçirmesi nedeniyle transferi artık son derece gerçek dışı görünüyor; Manchester City'den Ruben Dias ise tamamen ulaşılmaz durumda. Bu nedenle Bastoni, Barcelona'nın ilgisine rağmen en olası elit seçenek olarak öne çıktı; rapora göre Barcelona, Inter'in 70 milyon avroluk fiyat talebinden caymış durumda. İtalyan savunma oyuncusu, "Special One"ın Ibrahima Konate ile ikili oluşturmak istediği için favori olmaya devam ediyor.
Haberde ayrıca, özellikle Bastoni’nin geçtiğimiz sezon San Siro taraftarlarından bazı eleştiriler alması nedeniyle, Inter’in 70 milyon avro civarında bir satış bedeli üzerinde görüşmeye hazır olduğu belirtiliyor. Nerazzurri, Paz’ı kadrosuna katmak için çaresiz kalırsa, bu transfer satranç oyununda tüm tarafları memnun edecek bir anlaşmayı kolaylaştırmak için Bastoni konusundaki tutumunu yumuşatmak zorunda kalabilir.
FIFA’nın “köprü transfer” engeli
Plan kağıt üzerinde kusursuz görünse de, Florentino Pérez katı düzenlemelerin arasında yolunu bulmak zorunda. FIFA’nın Oyuncuların Statüsü ve Transferine İlişkin Yönetmeliği’nin köprü transferlerine ilişkin 5bis maddesine göre, “Hiçbir kulüp veya oyuncu köprü transferine dahil olamaz.” Yönetmelik, aynı oyuncunun 16 hafta içinde arka arkaya iki transferi gerçekleşirse, aksi ispat edilmedikçe bunun bir köprü transferi olduğu varsayılacağını belirtmektedir. Bu da, Paz için bu yaz doğrudan bir “satın al ve yeniden sat” manevrasının yasal olarak imkansız olabileceği anlamına gelir.
Bunu aşmak için Madrid, kış transfer dönemini beklemek ya da zorunlu satın alma maddesi içeren yaratıcı bir kiralama anlaşması yapmak zorunda kalabilir. FIFA Disiplin Kurulu, bu konularda tarihsel olarak katı bir tutum sergilemekte ve bu tür düzenlemelere dahil olan taraflara yaptırım uygulayacağını belirtmektedir; bu durum, Mourinho’nun sezon başlangıcına kadar yeni görünümdeki savunmasını hazır hale getirme planlarını geciktirebilir.
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Oyuncunun bakış açısı ve Mourinho’nun orta sahası
Paz için bu transfer, İtalya’da 13 gol ve 8 asist kaydettiği bir yılın ardından bir dönüm noktası niteliğinde. Cesc Fabregas’ın yönetimindeki Serie A’da bir süperstar gibi muamele görse de, Mourinho’nun mevcut orta sahası Jude Bellingham ve Bernardo Silva gibi yetenekli isimlerle dolu. Haberlere göre Mourinho, Paz ile görüştü ancak 21 yaşındaki oyuncunun hızlı gelişimini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu düzenli forma şansı konusunda bir söz veremedi.
Paz, Como'yu Şampiyonlar Ligi'ne taşımaya ve Arjantin milli takımındaki yerini korumaya odaklandığından, istikrarı tercih edebilir. Ancak Inter gibi bir kulübün cazibesi ya da İspanya'nın başkentine kalıcı olarak geri dönüp başka bir kulüpte pazarlık kozu olarak kullanılması ihtimali, kulüpler yaz transfer stratejilerini kesinleştirirken genç oyuncunun geleceğini belirsizliğe sürüklüyor.