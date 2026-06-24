Transfer domino taşlarından sonuncusu henüz düşmedi: FC Bayern’den ayrılan Leon Goretzka, sansasyonel bir transferin eşiğinde mi?

İtalyan spor gazetesinin haberine göre, Paris Saint-Germain, Khephren Thuram’ı kadrosuna katmakla ilgileniyor; Thuram ise bu transferi düşünebileceğini belirtiyor ve Premier League’e gitmek yerine Fransa’ya dönmeyi tercih ediyor. Buna göre Juventus, transferden 30 milyon Euro’ya kadar kar elde etmeyi umuyor; bu da en az 50 milyon Euro’luk bir transfer ücreti anlamına geliyor.

Thuram, 2024 yazında 20 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir bedelle OGC Nice'ten Torino'ya gelmiş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti. Bugüne kadar "Yaşlı Kadın" için 96 resmi maçta forma giydi, 9 gol attı ve 13 asist yaptı. Sözleşmesi 2029 yılına kadar Juve ile devam ediyor.

Gazzetta’ya göre, Thuram’ın Paris’e gitmesi durumunda Juve, Goretzka ile görüşmeleri yoğunlaştırmayı ve boşalan bütçeyle Alman oyuncuya somut ve muhtemelen mali açıdan daha da iyileştirilmiş bir teklif sunmayı planlıyor.