Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Juventus Torino’da Bayern Münih’in yakında eski orta saha oyuncusu olacak Goretzka’ya duyulan “hayranlık” “sürmekte ve derin kökler salmış durumda”. Teknik direktör Luciano Spalletti için de Goretzka “arzu edilen bir oyuncu”. “Yaşlı Hanım” olarak bilinen kulüp, Alman milli oyuncunun çevresiyle görüşmeler yürütüyor olsa da, Goretzka’yı kadrosuna katma yolunda hâlâ iki engel olduğu belirtiliyor.
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Transfer domino taşlarından sonuncusu henüz düşmedi: FC Bayern’den ayrılan Leon Goretzka, sansasyonel bir transferin eşiğinde mi?
Bir yandan, 31 yaşındaki oyuncunun maaş beklentileri söz konusu. Aslında Milan'a transferi neredeyse kesinleşmişken, Goretzka'ya yıllık net 5 milyon avroluk üç yıllık bir sözleşme teklif edildiği söyleniyor. Ancak Rossoneri, geçen sezonun son maç gününde neredeyse garantilemiş olduğu Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı ve bunun sonucunda, daha önce Goretzka ile görüşmelerde bulunmuş olan tüm spor yönetimi kadrosu ve teknik direktör Massimiliano Allegri'yi kovdu.
Şimdi ise Juventus, transfer ücreti olmayan bu orta saha oyuncusu için yarışta öne geçmeyi umuyor. Ancak Gazzetta’ya göre, ciddi görüşmeleri ilerletmek için son bir transfer domino taşının daha düşmesi gerekiyor.
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PSG ve Thuram, Goretzka’nın Juventus’a transferinin önünü açacak mı?
İtalyan spor gazetesinin haberine göre, Paris Saint-Germain, Khephren Thuram’ı kadrosuna katmakla ilgileniyor; Thuram ise bu transferi düşünebileceğini belirtiyor ve Premier League’e gitmek yerine Fransa’ya dönmeyi tercih ediyor. Buna göre Juventus, transferden 30 milyon Euro’ya kadar kar elde etmeyi umuyor; bu da en az 50 milyon Euro’luk bir transfer ücreti anlamına geliyor.
Thuram, 2024 yazında 20 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir bedelle OGC Nice'ten Torino'ya gelmiş ve kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti. Bugüne kadar "Yaşlı Kadın" için 96 resmi maçta forma giydi, 9 gol attı ve 13 asist yaptı. Sözleşmesi 2029 yılına kadar Juve ile devam ediyor.
Gazzetta’ya göre, Thuram’ın Paris’e gitmesi durumunda Juve, Goretzka ile görüşmeleri yoğunlaştırmayı ve boşalan bütçeyle Alman oyuncuya somut ve muhtemelen mali açıdan daha da iyileştirilmiş bir teklif sunmayı planlıyor.
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Goretzka, Lewandowski ile birlikte MLS’ye mi gidecek?
Goretzka’nın Bayern ile olan sözleşmesi, sekiz son derece başarılı yılın ardından 30 Haziran’da sona eriyor. Aslında kulüpten 2024 yazında ayrılması beklenen 31 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonda Joshua Kimmich ve Aleksandar Pavlovic’in arkasında, Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası’ndaki kritik maçlarda giderek daha fazla yedek kulübesinde kalmaya başladı.
Milano ve Torino’daki büyük İtalyan kulüplerinin yanı sıra, Atlético Madrid de Goretzka ile anılıyor. Rojiblancos, kış transfer döneminde onu düşük bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna katmak istemişti. Ancak Goretzka, Münih’teki son sezonunu tamamlamak istediği için bu teklifi reddetmişti.
ESPN, Alman milli takımının Dünya Kupası'na başlaması vesilesiyle, MLS kulübü Chicago Fire'ın da muhteşem bir çift transfer hamlesi üzerinde çalıştığını ve Goretzka'nın yanı sıra eski takım arkadaşı Robert Lewandowski'yi de kadrosuna katmak istediğini bildirdi. FC Barcelona ile sözleşmesi uzatılmayan Polonyalı olağanüstü forvet de 1 Temmuz itibarıyla kulüpsüz kalacak. Ancak Lewandowski, satın alma gücü yüksek ve mali açıdan güçlü Suudi Arabistan kulüplerine yönelebilir.