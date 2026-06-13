TSG, X üzerinden tepki gösterdi ve haberi alaycı bir şekilde yorumladı: "Uzun zamandır böyle bir transfer dedikodusu okumamıştım," diye tweet attı kulüp; tweetinde isim oyununa ve ördek emojisine de yer verdi.

Böylece Hoffenheim, söylenti daha hız kazanamadan rüzgârını kesmiş oldu.