Cumartesi günü Köln'ün tabloid gazetesi Express, Kraichgau ekibinin bu çok aranan hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için şansını deneyeceğini yazmıştı. Haberlerde, TSG'nin El Mala'yı "yüksek imza parası, cömert maaş ve uzun vadeli sözleşme" ile ikna etmek için "cesur bir hamle" yapmaya hazırlandığından söz ediliyordu.
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"Transfer dedikodusu": Bundesliga kulübü, Köln'den Said El Mala'ya yönelik olduğu iddia edilen "cüretkar hamle"yi yalanladı
TSG, X üzerinden tepki gösterdi ve haberi alaycı bir şekilde yorumladı: "Uzun zamandır böyle bir transfer dedikodusu okumamıştım," diye tweet attı kulüp; tweetinde isim oyununa ve ördek emojisine de yer verdi.
Böylece Hoffenheim, söylenti daha hız kazanamadan rüzgârını kesmiş oldu.
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Borussia Dortmund'un da El Mala ile ilgilendiği söyleniyor
Köln kulübü, 19 yaşındaki genç oyuncunun kulüpten ayrılmakta kararlı olması halinde, bu yaz El Mala'dan iyi bir transfer geliri elde etmeyi umuyor. İlk olarak Brighton'ın ilgisi sonuçsuz kaldı; Seagulls, bu hücum oyuncusunu geçen yaz da kadrosuna katmak istemişti. Son olarak El Mala'nın, Premier Lig kulübü Brentford'un kendisi için 50 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır olmasına rağmen, transferi reddettiği iddia ediliyor.
Söylentilere göre, artık ona danışmanlık da yapan El Mala'nın ailesi, Bundesliga içindeki bir transferi tercih ediyor. Genç oyuncunun sezona güçlü bir başlangıç yapması ve ikinci yarıda da iyi bir performans sergilemesinin ardından, Borussia Dortmund'un da onu radarında tuttuğu söyleniyor. Ancak Borussia Dortmund, FC Köln'ün istediği 50 milyon avroyu ödemek istemeyecek ve ödeyemeyecek gibi görünüyor.
El Mala, geçen yaz Viktoria Köln'den kiralık olarak FC'ye geri döndü ve ilk Bundesliga sezonunda milli takıma seçildi.
Said El Mala'nın 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 36 Oynama süresi: 2038 Goller: 13 Asist: 5