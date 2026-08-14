Genel mali paket son derece kazançlı olsa da, önerilen anlaşmanın yapısı sonunda görüşmelerin çökmesine neden oldu. BILD'e göre Dortmund'un teklif ettiği bonservis bedeli yaklaşık 46 milyon euroydu.

Performansa bağlı çeşitli bonusların eklenmesiyle toplam paketin, Köln'ün 50 milyon euroluk değerlemesini az farkla aşarak tahmini 52 milyon ila 53 milyon euroya ulaşacağı belirtildi. Ancak Köln, bu olası bonus ödemelerine bağlı katı şartlardan hiç memnun kalmadı.

Önerilen bonusların, oldukça uzun bir zaman dilimine yayılacak şekilde yapılandırıldığı bildirildi. Ayrıca bunlar büyük ölçüde oyuncunun çok sayıda A takım maçına çıkmasına bağlıydı; bu da Köln açısından garantili mali kesinlik anlamına gelmiyordu.