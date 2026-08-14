AFP
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Transfer ÇÖKTÜ! Borussia Dortmund, Bundesliga'nın gözde genç yeteneği için 50 milyon euroluk dev anlaşmadan çekildi
Dortmund, El Mala takibine son verdi
Dortmund, gelecek vadeden Köln yeteneği El Mala'yı transfer etme yarışından dramatik şekilde çekildi. BILD'e göre bu karar, Bundesliga ekibinin yerel rakibine 50 milyon €'nun üzerinde dev bir transfer teklifi sunmasına rağmen ret yanıtı almasının ardından geldi.
Son teklif, son günlerde Dortmund yöneticileri Lars Ricken ve Ole Book tarafından Köln sportif direktörü Thomas Kessler'e iletildi. Ancak kulüpler tam bir anlaşmaya varamadı ve bu da Dortmund'un müzakere masasından tamamen kalkmasına yol açtı. Bu önemli gelişme, yazın en dikkat çeken transfer hikâyelerinden birini sona erdirdi. Oyuncunun artık gelecek sezon için mevcut kulübünde kalması bekleniyor.
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Ricken, transferin tamamen çöktüğünü doğruladı
Dortmund Sportif Genel Müdürü Ricken, kulübün artık yetenekli genç oyuncunun peşine düşmeyeceğini kamuoyu önünde doğruladı. Çöken anlaşma hakkında konuşurken durumla ilgili tam bir netlik sağladı.
Ricken, Funke Mediengruppe'ye yaptığı açıklamada, "Said El Mala, Borussia Dortmund oyuncusu değil ve bu yaz da olmayacak" dedi. "Said El Mala, Borussia Dortmund oyuncusu değil, bu yaz da olmayacak. Son birkaç gün içinde 1. FC Köln yetkilileriyle açık görüşmeler yürüttük, ancak son teklifimizi reddettiler. Borussia Dortmund başka bir teklif sunmayacak ve oyuncunun transferini daha fazla takip etmeyecek."
Bonus yapısı son derece sorunlu çıktı
Genel mali paket son derece kazançlı olsa da, önerilen anlaşmanın yapısı sonunda görüşmelerin çökmesine neden oldu. BILD'e göre Dortmund'un teklif ettiği bonservis bedeli yaklaşık 46 milyon euroydu.
Performansa bağlı çeşitli bonusların eklenmesiyle toplam paketin, Köln'ün 50 milyon euroluk değerlemesini az farkla aşarak tahmini 52 milyon ila 53 milyon euroya ulaşacağı belirtildi. Ancak Köln, bu olası bonus ödemelerine bağlı katı şartlardan hiç memnun kalmadı.
Önerilen bonusların, oldukça uzun bir zaman dilimine yayılacak şekilde yapılandırıldığı bildirildi. Ayrıca bunlar büyük ölçüde oyuncunun çok sayıda A takım maçına çıkmasına bağlıydı; bu da Köln açısından garantili mali kesinlik anlamına gelmiyordu.
- Getty
El Mala'nın Köln'de kalması bekleniyor
Dortmund'un görüşmelerden kesin olarak çekilmesinin ardından El Mala, gelişimini kısa vadede Köln'de sürdürmeye devam edecek. Büyük umut bağlanan genç oyuncu artık tamamen mevcut takım arkadaşlarıyla birlikte geçireceği yeni sezona odaklanacak.
Köln'ün transfer piyasasındaki kararlı tutumu, yüksek profilli ayrılıklarda şartları belirleme konusundaki güçlü isteğini gösteriyor. Kulüp, 50 milyon avroluk değer biçimiyle ilgili tam ödeme yapısı konusunda geri adım atmadı. Bu arada Dortmund'un transfer ekibi artık dikkatini alternatif hedeflere çevirmek zorunda kalacak. Kulüp yönetimi, yaz transfer dönemi resmen kapanmadan önce kadroyu güçlendirmek istiyorsa diğer seçenekleri değerlendirecek.
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