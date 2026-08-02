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Transfer çalımı geliyor! Mohamed Salah, eski Liverpool yıldızını bonservissiz transfer etme yarışında Avrupa kulübünün rakiplerini geride bırakmasıyla şaşırtıcı bir anlaşmaya yaklaşıyor
Trabzonspor, Salah transferinde öne geçti
Trabzonspor, eski Liverpool kanat oyuncusu Salah'ın temsilcileriyle yapılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydettiği bildirildikten sonra oyuncuyu transfer etme konusunda öne çıkan kulüp oldu. Foot Mercato'ya göre Türk kulübü, bonservisi elinde olan oyuncuyla tam anlaşmaya varmaya yakın.
Süper Lig ekibi geçen sezonu üçüncü sırada tamamladı ve şampiyonluk yarışına girmeyi hedeflerken kadrosunu güçlendirmek istiyor. Salah, bonservis bedeli olmadan takıma katılacak ve kanıtlanmış golcülük yeteneği, yaratıcılığı ile üst düzey tecrübesini beraberinde getirecek.
Trabzonspor'un kaydettiği ilerleme, Beşiktaş için de tabloyu değiştirdi. Siyah-beyazlılar daha önce bir sezon daha opsiyon içeren bir yıllık sözleşme konusunda sözlü anlaşmaya varmıştı ancak görüşmelerin daha sonra mali anlaşmazlıklar nedeniyle durduğu bildirilmişti.
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Kulüp başkanı transfer spekülasyonlarına yanıt verdi
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, anlaşmanın çoktan tamamlandığı yönündeki haberleri küçümsedi ve görüşmelerin henüz o aşamaya gelmediğini vurguladı. Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Çok şey söyleniyor ama Mohamed Salah ile yapılmış bir anlaşma yok" dedi. "Yarın Trabzonspor'a gelmesi için yapılmış herhangi bir düzenleme de yok. Böyle bir plan olsaydı, bunu medya ve taraftarlara bildirirdik.
"Aramızda Mohamed Salah kalibresinde bir oyuncuyu kadrosuna katmak istemeyecek kim var? Elbette bunu isterdik ama gerçek şu ki şu anda bir anlaşma yok."
Mısır milli futbolcusuyla yürütülen görüşmeler doğrudan sorulduğunda ise Doğan detay vermekten kaçındı ve, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor iddialı bir teklif hazırlıyor
Ünlü Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Trabzonspor'un Salah'ı transfer olmaya ikna etmek için iki yıllık sözleşmeyle yıllık 17 milyon euro değerinde cazip bir teklif hazırladığını iddia etti. Transferin gerçekleşmesi halinde Salah, Türk lig tarihi'nin en çok kazanan oyuncusu olacak.
Ancak durumu takip eden tek kulüp Trabzonspor değil. Suudi Pro League ekipleri Salah'ı izlemeyi sürdürürken, Al-Ittihad daha önce Mısırlı forveti kadrosuna katmak için güçlü ilgi göstermişti.
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Rakip ilginin ortasında görüşmeler sürüyor
Trabzonspor ile Salah'ın ekibi arasındaki görüşmelerin, kulübün tarihindeki en büyük transferlerden birini sonuçlandırmaya çalıştığı süreçte devam etmesi bekleniyor. İlerleme kaydedildiğine dair haberlere rağmen, Dogan'ın açıklamaları herhangi bir anlaşmanın doğrulanabilmesi için hâlâ yapılması gereken işler olduğunu gösteriyor. Suudi Arabistan'dan gelen ilgi de potansiyel bir engel olmaya devam ediyor; bu da Salah'ın geleceği netleşmeden önce Trabzonspor'un hâlâ rekabetle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
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