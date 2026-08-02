Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, anlaşmanın çoktan tamamlandığı yönündeki haberleri küçümsedi ve görüşmelerin henüz o aşamaya gelmediğini vurguladı. Doğan, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Çok şey söyleniyor ama Mohamed Salah ile yapılmış bir anlaşma yok" dedi. "Yarın Trabzonspor'a gelmesi için yapılmış herhangi bir düzenleme de yok. Böyle bir plan olsaydı, bunu medya ve taraftarlara bildirirdik.

"Aramızda Mohamed Salah kalibresinde bir oyuncuyu kadrosuna katmak istemeyecek kim var? Elbette bunu isterdik ama gerçek şu ki şu anda bir anlaşma yok."

Mısır milli futbolcusuyla yürütülen görüşmeler doğrudan sorulduğunda ise Doğan detay vermekten kaçındı ve, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.