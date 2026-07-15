Söylentilere göre, Real Madrid, 24 yaşındaki oyuncuya gelişiminde bir sonraki adımı atması için ideal ortamı sunacak. FC Bayern ise oyuncunun ayrılma olasılığının farkında olduğu için şimdiden potansiyel yedek adayları araştırmaya başlamış. Habere göre, listede birkaç aday bulunuyor; bunların arasında Olise’nin milli takım arkadaşı Paris Saint-Germain’den Bradley Barcola da yer alıyor. Bu kanat oyuncusu, PSG’nin son dönemdeki başarılarında (aralarında arka arkaya iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor) önemli rol oynadı ve başkent kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Olise ise uzun süredir Real Madrid ile anılıyor. Orada, Başkan Florentino Perez’in en çok istediği transfer olarak görülüyor; ancak Blancos, Fransız oyuncuya ilgi duyduklarını kamuoyuna açıkça yalanladı: “Kulübümüzün Bayern Münih’in oyuncusu Michael Olise’ye ilgi duyduğu yönündeki çeşitli medya haberlerine yanıt olarak, Real Madrid CF, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını açıkça belirtmek ister.”