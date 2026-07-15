Foot Mercato’nun haberine göre, Michael Olise bu yaz Alman rekortmen şampiyonundan ayrılmayı hedefliyor. Hedefi: Real Madrid.
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Transfer bombası hız kazanıyor! Michael Olise’nin hemen Real Madrid’e gitmek istediği iddia ediliyor – FC Bayern ise gözde bir yedek oyuncuyu hedefliyor
Söylentilere göre, Real Madrid, 24 yaşındaki oyuncuya gelişiminde bir sonraki adımı atması için ideal ortamı sunacak. FC Bayern ise oyuncunun ayrılma olasılığının farkında olduğu için şimdiden potansiyel yedek adayları araştırmaya başlamış. Habere göre, listede birkaç aday bulunuyor; bunların arasında Olise’nin milli takım arkadaşı Paris Saint-Germain’den Bradley Barcola da yer alıyor. Bu kanat oyuncusu, PSG’nin son dönemdeki başarılarında (aralarında arka arkaya iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunuyor) önemli rol oynadı ve başkent kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Olise ise uzun süredir Real Madrid ile anılıyor. Orada, Başkan Florentino Perez’in en çok istediği transfer olarak görülüyor; ancak Blancos, Fransız oyuncuya ilgi duyduklarını kamuoyuna açıkça yalanladı: “Kulübümüzün Bayern Münih’in oyuncusu Michael Olise’ye ilgi duyduğu yönündeki çeşitli medya haberlerine yanıt olarak, Real Madrid CF, söz konusu oyuncu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle ne doğrudan ne de dolaylı olarak herhangi bir temas kurmadığını açıkça belirtmek ister.”
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Real Madrid’e transfer olması durumunda: FC Bayern, Michael Olise için rekor bir bedel teklif ediyor
Ancak son zamanlarda yeniden yeni söylentiler ortaya çıktı. Bild gazetesi, Olise’nin durumunun Bayern için “biraz tehlikeli” hale geldiğini yazdı. Habere göre, oyuncunun çevresinden, hücum oyuncusunun yeni bir meydan okuma arayabileceğine dair sinyaller geliyor. Real Madrid’in onun hayalindeki kulüp olduğu belirtiliyor; bunun bir nedeni de Bayern ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanmanın daha zor olduğu düşünülmesi.
Ancak Münih kulübünün tutumu net: Olise kalmalı. Sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor ve Fransız oyuncunun sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor. Yine de bir satış gerçekleşirse, her halükarda muazzam bir transfer ücreti ödenmesi gerekecek. Söylentilere göre Madridliler, bu kanat yıldızı için 220 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır; bu durumda Olise, Bayern tarihinin en pahalı transferi olur. Futbol tarihinin şu ana kadarki en pahalı transferi ise, 2017 yılında FC Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon avroya transfer olan Neymar olmaya devam ediyor.
FC Bayern’deki muhteşem sezonun ardından: Michael Olise, Ballon d’Or adayları arasında yer alıyor
Olise, olağanüstü bir sezon geçirdi. 52 maçta 22 gol ve 31 asistle Avrupa’nın en iyi hücum oyuncularından biri oldu ve bir sonraki Ballon d’Or için geniş adaylar listesinde yer alıyor. Fransız oyuncu, devam eden Dünya Kupası’nda da güçlü performanslarıyla dikkat çekti ve altı golün hazırlayıcısı oldu. Ancak İspanya’ya karşı oynanan yarı final maçında (0-2) takımının elenmesini engelleyemedi.
Olise, Cumartesi günü Fransa formasıyla, İngiltere ile Arjantin arasındaki yarı final maçının kaybedeni ile oynanacak üçüncülük maçında Dünya Kupası bronz madalyası için mücadele edecek.
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