Express gazetesi böyle bildiriyor. Genel olarak, Rheinländer kulübü El Mala’nın yaz aylarında takımdan ayrılması durumunda 50 milyon euro talep ediyor. Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi durumunda ise FC Köln açısından bu rakam 60 ila 70 milyon euroya bile çıkabilir; bu nedenle Kölnliler, milli takım teknik direktörü Nagelsmann’ın Perşembe günü resmi olarak açıklayacağı kararı merakla bekliyor.
Transfer bedelinin artması için: 1. FC Köln, Said El Mala konusunda özel bir karar alınmasını umuyor
Son olarak, İngiltere Birinci Ligi ekibi FC Brentford, El Mala için yapılan transfer yarışına katıldı. Kicker dergisinin haberine göre kulüp, 40 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor; El Mala’nın Dünya Kupası’nda kendini uluslararası arenada gösterememesi durumunda bu rakam Köln kulübü için yeterli olabilir.
Geçtiğimiz yaz, Brighton da El Mala'nın peşine düşen bir başka Premier Lig kulübüydü. Ancak o zaman genç oyuncu, FC için ikna edici bir performans sergilediği ilk Bundesliga sezonuna katılmayı tercih etmişti. Özellikle ilk yarıda gösterdiği performansla Bundesliga'nın en iyi kulüplerinin dikkatini çeken oyuncu, Chelsea'nin de ilgisini çekmiş olduğu söyleniyor.
Said El Mala henüz A milli takımda forma giymedi
El Mala'nın ailesi, oğulları için Bundesliga içindeki bir transferi tercih ediyor gibi görünüyor; ancak FC'nin beklediği transfer bedeli göz önüne alındığında bu zorlu bir süreç olacak gibi görünüyor. Haberlere göre FC Bayern München ve Borussia Dortmund bu genç oyuncuya ilke olarak ilgi duyuyor olsa da, El Mala için 40 milyon avronun üzerindeki rakamlar bu iki kulüp için hayal gibi görünüyor.
El Mala, Kasım 2025'te Nagelsmann tarafından Lüksemburg ile oynanan Dünya Kupası eleme maçı kadrosuna seçilmişti, ancak 2-0'lık deplasman galibiyetinde forma giymedi. Bundan sonra sadece Almanya U21 Milli Takımı'nda forma giydi ve üç maçta iki skor puanı (bir gol, bir asist) topladı.
Said El Mala'nın 25/26 sezonundaki istatistikleri:
Oyunlar: 35 Oynama süresi: 1958 Goller: 12 Asist: 5