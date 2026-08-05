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Trabzonspor ve çılgın çekişme: İstanbul tekelini kıran takımın hikâyesi

FEATURES
Transfers
M. Salah
Kasımpaşa - Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Süper Lig
Mısır
Türkiye

Renklerin ardındaki tuhaf hikâye

Muhammed Salah, bugün Türk ekibi Trabzonspor'un formasını resmen giyerek futbol kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Böylece yaz döneminin en çok konuşulan transfer dosyalarından birine nokta koyarken, Arap futbol taraftarlarına da Mısır Milli Takımı kaptanının Avrupa sahalarındaki yolculuğunu sürdürmek için seçtiği kulübü tanıma fırsatını sundu.

Transferin açıklanmasıyla birlikte Trabzonspor ismi arama motorlarının zirvesine yerleşti. Bu, yalnızca takımın gücü veya şampiyonlukları öğrenilmek istendiği için değil, aynı zamanda farklı kimliği ve eşsiz tarihi nedeniyleydi. Bu tarih, bordo ve mavi formasının renklerinin ardındaki alışılmadık bir hikâyeyle başlıyor; bu renkler aslında kulübü kuran takımların hiçbirine ait değildi.

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  • Koca bir şehri bölen kavga

    Başlangıca dönmek için geçtiğimiz yüzyılın altmışlı yıllarına gitmek gerekir. O dönemde Trabzon şehri, sarı ve kırmızı renkli "İdmanocağı" ile yeşil ve beyaz forma giyen "İdmangücü" adlı iki büyük kulüp arasında keskin bir futbol bölünmesi yaşıyordu.

    Rekabet yalnızca futbol maçlarından ibaret değildi; sokaklara, mahallelere ve ailelere kadar uzanıyordu. Öyle ki her iki taraf da şehrin kimliğinin bir parçasını temsil eder hale gelmişti. Bu durum, iki kulübü tek bir çatı altında toplama fikrini neredeyse imkânsız kılıyordu.

    Ancak Türkiye Profesyonel Ligi'nin başlatılmasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu, yeteneklerin birkaç kulüp arasında dağılması yerine, her şehrin ulusal düzeyde kendisini temsil edecek güçlü tek bir takıma sahip olmasını istiyordu.

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  • Kulübün kuruluşu için belirleyici bir hamle

    Başlangıçta, her kulübün kendi adına ve renklerine bağlı kalması nedeniyle birleşme girişimleri başarısız oldu ve anlaşmazlık, Türkiye'deki spor mercileri devreye girip bölünmenin sürmesi halinde Trabzon şehrinin tamamen ulusal lige katılmaktan mahrum kalacağı uyarısında bulunmadan önce mahkeme salonlarına taşındı.

    Bu durum karşısında kulüpler sonunda birleşmeyi kabul etti ve Edmanokağı, Edmangücü, Karadenizgücü ve Martı Spor adlı dört kulübün birleşmesiyle Trabzonspor kulübü 2 Ağustos 1967 tarihinde resmen doğdu.

  • Çılgın bir tartışma: Katar ve İtalya neden?

    Birleşme konusunda anlaşmaya varıldıktan sonra ortaya bir ikilem çıktı: Yeni kulüp hangi renkleri giyecekti?

    Taraflardan birinin tarihi rakibinin renkleriyle oynamayı kabul etmesi imkânsızdı ve her iki takım da bunu reddetmekte deli gibi diretiyordu. Bu yüzden, iki büyük kulüpten hiçbirine ait olmayan iki yeni renk seçilmesine karar verildi. Böylece bu renkler, eski çekişmeden uzak yeni bir başlangıcın sembolü olacaktı.

    İşte bordo ve mavi forma buradan doğdu. Bu forma yıllar içinde Türk futbolunun en meşhur formalarından biri ve tüm Trabzon şehrinin sembolü hâline geldi.

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  • İstanbul'un tekelini kıran kulüp

    Trabzonspor'un Türkiye'nin büyükleri arasına girmesi için uzun yıllar geçmesine gerek kalmadı.

    1975-1976 sezonunda, Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazanan İstanbul dışından ilk kulüp oldu ve Galatasaray, Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın dayattığı tarihi tekeli sona erdirdi.

    Bu şampiyonluk bir istisna değil, aksine kulübün 1970'ler ve 1980'lerdeki altın çağının başlangıcı oldu; zira altı Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı ve ülkedeki büyük bir güç olarak kendini kabul ettirdi.

    Tarihi boyunca Trabzonspor 6 lig şampiyonluğu, 9 Türkiye Kupası ve 10 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğunun yanı sıra birçok yerel başarı elde etti. Ayrıca Avrupa turnuvalarında da düzenli olarak boy göstermeye alıştı; bunların sonuncusu UEFA Konferans Ligi'ndeki katılımı oldu, ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü garantiledi.

  • Şu an öne çıkan yıldızlar

    Bütün ışıklar Muhammed Salah'a çevrilmiş olsa da, Mısırlı yıldız Trabzonspor'u yeniden zirvelere taşıma görevinde yalnız olmayacak; zira takım, yeni sezonda kendisine büyük bir hırs kazandıran seçkin isimlerden oluşan bir kadroya sahip.

    En önde, ceza sahası içindeki en tehlikeli forvetlerden biri olan Nijeryalı santrfor Paul Onuachu göze çarpıyor. Onun yanı sıra diğer kanatta önemli bir silah niteliği taşıyan Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov yer alıyor. Takım ayrıca Atletico Madrid ile uzun bir tecrübeye sahip veteran defans oyuncusu Stefan Savic'i, İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram'ı ve daha önce kulübün formasıyla adını duyurmuş olan veteran Nijeryalı Anthony Nwakaeme'yi de barındırıyor.

    Trabzon, kalesini kaleci Andre Onana ile de güçlendirerek çeşitli hatlarda daha dengeli bir takım haline geldi.

  • Salah'ı bekleyen yeni bir meydan okuma

    Muhammed Salah, geniş bir taraftar tabanına ve Türkiye'deki diğer kulüplerden farklı bir tarihe sahip bir kulübe katılıyor. Zira bu kulüp İstanbul'u değil, tüm Karadeniz bölgesinin kimliğini omuzlarında taşıyor. Takımı ve taraftarlarını saran büyük tutkuyu açıklayan da işte bu.

    Mısır Milli Takımı'nın kaptanı, büyükleri zorlamaya ve sürprizler yaratmaya alışkın bir takıma geldikten sonra bu tarihe yeni bir bölüm eklemekle yükümlü olacak. Takım ise bugün Arap futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin varlığıyla eski görkemine yeniden kavuşmayı umuyor.

    Birçok Arap futbol taraftarı için Trabzonspor'u takip etmek bundan böyle yalnızca maç sonuçlarıyla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda tarihi bir mücadeleden doğan ve zamanla Türk futbolunun en seçkin kulüplerinden birine dönüşen bir kulübü keşfetme yolculuğu da olacak.

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