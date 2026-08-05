Trabzonspor ve çılgın çekişme: İstanbul tekelini kıran takımın hikâyesi

Muhammed Salah, bugün Türk ekibi Trabzonspor'un formasını resmen giyerek futbol kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Böylece yaz döneminin en çok konuşulan transfer dosyalarından birine nokta koyarken, Arap futbol taraftarlarına da Mısır Milli Takımı kaptanının Avrupa sahalarındaki yolculuğunu sürdürmek için seçtiği kulübü tanıma fırsatını sundu.

Transferin açıklanmasıyla birlikte Trabzonspor ismi arama motorlarının zirvesine yerleşti. Bu, yalnızca takımın gücü veya şampiyonlukları öğrenilmek istendiği için değil, aynı zamanda farklı kimliği ve eşsiz tarihi nedeniyleydi. Bu tarih, bordo ve mavi formasının renklerinin ardındaki alışılmadık bir hikâyeyle başlıyor; bu renkler aslında kulübü kuran takımların hiçbirine ait değildi.