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Al Hilal v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Trabzonspor, Karim Benzema'yı Mohamed Salah ile buluşturacak sansasyonel bir hamleyi değerlendiriyor

Transfers
K. Benzema
Trabzonspor
Al Hilal
Süper Lig
Premier Lig

Karim Benzema, Al Hilal ile görüşmeler nihai bir anlaşma olmadan sürerken Trabzonspor'a önerildi. Bu çarpıcı gelişme, Türk kulübü ile Fransız yıldız arasında eş zamanlı görüşmelerin başlamasına yol açtı.

  • Trabzonspor'dan teklif

    Trabzonspor, Uruguaylı forvet Darwin Nunez için Al Hilal ile yürüttüğü olası transfer görüşmelerinde henüz nihai anlaşmaya varmadı. Türk gazeteci Yagiz Sabuncuoglu'nun haberine göre, Nunez için süren görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamazken, transferde büyük bir sürpriz yaşandı ve Fransız forvet Benzema bunun yerine doğrudan Türk ekibine önerildi.

    Trabzonspor, bu girişimden önce de Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza atmıştı. Salah, 6 Ağustos 2026'da Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak kulübe katıldı ve Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.


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    Eş zamanlı görüşmeler sürüyor

    Salah'a ek olarak kulüp, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın yıldızı Sidny Lopes Cabral'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca Andre Onana, 2026-27 sezonu için dönüşüne dair haberlerin ardından 3 Temmuz 2026'da üst üste ikinci kez kiralık olarak Trabzonspor'a yeniden katıldı.

    Benzema'yla ilgili sürpriz girişimin ardından Trabzonspor ile eski Real Madrid yıldızı arasındaki eş zamanlı görüşmeler resmen başladı. Kulüp yönetimi şu anda teklifin uygulanabilirliğini değerlendirirken Al Hilal ile ayrı görüşmeler de sürüyor.

  • Kariyer geçmişini değerlendirirken

    Benzema, Real Madrid'deki efsanevi döneminde kazandığı çok sayıdaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve yurt içi başarılarla taçlanan görkemli bir kariyere sahip. Suudi Arabistan'daki döneminde, Suudi Pro Lig'de beş sezonda 75 maçta 48 gol kaydetti; ilk üç sezonunu Al-Ittihad'da geçirdikten sonra 2025-26 kış transfer döneminin son gününde bedelsiz transferle Al Hilal'e katıldı ve 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.

    Avrupa ve Suudi kulüp futbolunun en üst seviyesindeki geniş tecrübesi, profilinin temelini oluşturuyor. Bu da onu bölgesel transfer piyasasında dikkat çeken, yüksek profilli tecrübeli bir forvet konumuna getiriyor.

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    Transfer piyasasında sonraki adımlar

    Trabzonspor, Benzema'nın temsilcileriyle iletişimini sürdürürken eş zamanlı olarak Al Hilal'i içeren paralel görüşmeleri de sonuçlandırıyor. Kulüp, transfer dönemi kapanmadan önce bu müzakerelerin yapısal ve idari ayrıntılarını netleştirmek zorunda.

    Önümüzdeki günlerde kulüp yönetimi ile oyuncunun tarafı arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna göre yeni gelişmeler yaşanacak.

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