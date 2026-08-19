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Trabzonspor, Karim Benzema'yı Mohamed Salah ile buluşturacak sansasyonel bir hamleyi değerlendiriyor
Trabzonspor'dan teklif
Trabzonspor, Uruguaylı forvet Darwin Nunez için Al Hilal ile yürüttüğü olası transfer görüşmelerinde henüz nihai anlaşmaya varmadı. Türk gazeteci Yagiz Sabuncuoglu'nun haberine göre, Nunez için süren görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamazken, transferde büyük bir sürpriz yaşandı ve Fransız forvet Benzema bunun yerine doğrudan Türk ekibine önerildi.
Trabzonspor, bu girişimden önce de Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza atmıştı. Salah, 6 Ağustos 2026'da Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak kulübe katıldı ve Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.
- AFP
Eş zamanlı görüşmeler sürüyor
Salah'a ek olarak kulüp, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'nın yıldızı Sidny Lopes Cabral'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Ayrıca Andre Onana, 2026-27 sezonu için dönüşüne dair haberlerin ardından 3 Temmuz 2026'da üst üste ikinci kez kiralık olarak Trabzonspor'a yeniden katıldı.
Benzema'yla ilgili sürpriz girişimin ardından Trabzonspor ile eski Real Madrid yıldızı arasındaki eş zamanlı görüşmeler resmen başladı. Kulüp yönetimi şu anda teklifin uygulanabilirliğini değerlendirirken Al Hilal ile ayrı görüşmeler de sürüyor.
Kariyer geçmişini değerlendirirken
Benzema, Real Madrid'deki efsanevi döneminde kazandığı çok sayıdaki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve yurt içi başarılarla taçlanan görkemli bir kariyere sahip. Suudi Arabistan'daki döneminde, Suudi Pro Lig'de beş sezonda 75 maçta 48 gol kaydetti; ilk üç sezonunu Al-Ittihad'da geçirdikten sonra 2025-26 kış transfer döneminin son gününde bedelsiz transferle Al Hilal'e katıldı ve 2027'ye kadar sözleşme imzaladı.
Avrupa ve Suudi kulüp futbolunun en üst seviyesindeki geniş tecrübesi, profilinin temelini oluşturuyor. Bu da onu bölgesel transfer piyasasında dikkat çeken, yüksek profilli tecrübeli bir forvet konumuna getiriyor.
- ABACAPRESS
Transfer piyasasında sonraki adımlar
Trabzonspor, Benzema'nın temsilcileriyle iletişimini sürdürürken eş zamanlı olarak Al Hilal'i içeren paralel görüşmeleri de sonuçlandırıyor. Kulüp, transfer dönemi kapanmadan önce bu müzakerelerin yapısal ve idari ayrıntılarını netleştirmek zorunda.
Önümüzdeki günlerde kulüp yönetimi ile oyuncunun tarafı arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna göre yeni gelişmeler yaşanacak.
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