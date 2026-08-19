Trabzonspor, Karim Benzema'yı Mohamed Salah ile buluşturacak sansasyonel bir hamleyi değerlendiriyor

Trabzonspor, Uruguaylı forvet Darwin Nunez için Al Hilal ile yürüttüğü olası transfer görüşmelerinde henüz nihai anlaşmaya varmadı. Türk gazeteci Yagiz Sabuncuoglu'nun haberine göre, Nunez için süren görüşmelerde henüz bir ilerleme sağlanamazken, transferde büyük bir sürpriz yaşandı ve Fransız forvet Benzema bunun yerine doğrudan Türk ekibine önerildi.

Trabzonspor, bu girişimden önce de Mohamed Salah'ı kadrosuna katarak ses getiren bir transfere imza atmıştı. Salah, 6 Ağustos 2026'da Liverpool ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bonservissiz olarak kulübe katıldı ve Trabzonspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.



