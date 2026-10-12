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imago-sport-1082745327.jpgBranislav Racko
Alvino Hanafi
Çeviri:

Toure'nin askerî disiplini! Yaya, erken başlayan mesaisini ve teknik direktörlük koltuğuna doğru yavaş ilerleyişini anlattı

Slovan Bratislava
Y. Toure
Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Şampiyonlar Ligi

Barcelona ve Manchester City’nin eski yıldızı Yaya Toure, Slovan Bratislava’daki ilk teknik direktörlük görevini üstlenmesi hakkında konuştu. Fildişi Sahili Millî Takımı’nda 101 kez forma giyen Toure, teknik direktörlüğe başlamadan önce işin inceliklerini öğrenmek için bilinçli olarak sabırlı davrandığını açıkladı.

  • Toure, Slovan Bratislava ile büyük sahneye çıkıyor

    Dört kez Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen Yaya Toure, Slovakya şampiyonu Slovan Bratislava'nın başına geçtikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak ilk sezonunu geçiriyor. Eski Barcelona ve Manchester City orta saha oyuncusu, 2019'da futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine başladı.

    Toure, Olimpik Donetsk, Tottenham Hotspur akademisi ve Standard Liege'deki yardımcı antrenörlük görevlerinin yanı sıra Suudi Arabistan'da Roberto Mancini'nin yanında çalışarak antrenörlük lisanslarını aldı.

    43 yaşındaki teknik direktör, A takım düzeyindeki ilk teknik direktörlük fırsatını kendisine verdiği için Slovan Bratislava'ya teşekkür etti.

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    Antrenörlüğe geçişi başarıyla yönetmenin anahtarı sabırlı bir yaklaşım

    UEFA ile yaptığı röportajda Toure, futbolculuğu bıraktıktan sonra neden doğrudan üst düzey bir teknik direktörlük görevine geçmek için acele etmediğini anlattı. Toure, “Futbol benim tutkumdu, bütün hayatımdı ve bu işin içinde kalmak benim için gerçekten önemliydi” dedi.

    “Acele etmek istemedim. Bazı bağlantılarımdan, özellikle de kulüplerinin kapılarını bana açan eski teknik direktörlerimden ve yöneticilerimden yararlandım.”

    “Çok iyi eski futbolcuların teknik direktörlükte daha fazla zorlandığını gördük. Bu yüzden acele etmeden işin bütün inceliklerini öğrenmek istedim.”

  • Askerî disiplin ve oyuncuların keyif alması felsefeye yön veriyor

    Toure, disiplinli çalışma anlayışını ve saygıyı kendisine aşılayan babasının askerlik geçmişine vurgu yaptı. Taktik anlayışının ise takımın oyundan keyif almasına odaklanan sade bir yaklaşım olduğunu söyledi. Toure, “Çok erken başlıyor, çok geç ayrılıyorum ama futbol benim için böyle bir şey,” dedi.

    “Babam askerdi ve onun için saygılı olmak, zamanında gelmek önemliydi. Oyun felsefem çok basit: Oyundan keyif alın ve rakiplerinize saha içinde de dışında da saygı gösterin.”

    “Oyuncularıma, sahaya çıktıklarında kararları kendilerinin verdiğini söylüyorum. Ben sadece onlara destek olmak için buradayım.”

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    Stuttgart karşısında Avrupa sınavı bekliyor

    Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dokuz maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefleyerek Avrupa mücadelesinde Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

    Slovan, Avrupa'daki son altı maçında gol atmasına rağmen Alman takımlarına karşı oynadığı son beş maçta galibiyet alamadı.

    Toure, takımının Avrupa arenasında kötü gidişatı kıracak bir sonuç almasına öncülük etmeye çalışacak.

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