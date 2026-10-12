Branislav Racko
Çeviri:
Toure'nin askerî disiplini! Yaya, erken başlayan mesaisini ve teknik direktörlük koltuğuna doğru yavaş ilerleyişini anlattı
Toure, Slovan Bratislava ile büyük sahneye çıkıyor
Dört kez Afrika'da Yılın Futbolcusu seçilen Yaya Toure, Slovakya şampiyonu Slovan Bratislava'nın başına geçtikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde teknik direktör olarak ilk sezonunu geçiriyor. Eski Barcelona ve Manchester City orta saha oyuncusu, 2019'da futbolculuğu bıraktıktan sonra antrenörlük kariyerine başladı.
Toure, Olimpik Donetsk, Tottenham Hotspur akademisi ve Standard Liege'deki yardımcı antrenörlük görevlerinin yanı sıra Suudi Arabistan'da Roberto Mancini'nin yanında çalışarak antrenörlük lisanslarını aldı.
43 yaşındaki teknik direktör, A takım düzeyindeki ilk teknik direktörlük fırsatını kendisine verdiği için Slovan Bratislava'ya teşekkür etti.
- AFP
Antrenörlüğe geçişi başarıyla yönetmenin anahtarı sabırlı bir yaklaşım
UEFA ile yaptığı röportajda Toure, futbolculuğu bıraktıktan sonra neden doğrudan üst düzey bir teknik direktörlük görevine geçmek için acele etmediğini anlattı. Toure, “Futbol benim tutkumdu, bütün hayatımdı ve bu işin içinde kalmak benim için gerçekten önemliydi” dedi.
“Acele etmek istemedim. Bazı bağlantılarımdan, özellikle de kulüplerinin kapılarını bana açan eski teknik direktörlerimden ve yöneticilerimden yararlandım.”
“Çok iyi eski futbolcuların teknik direktörlükte daha fazla zorlandığını gördük. Bu yüzden acele etmeden işin bütün inceliklerini öğrenmek istedim.”
Askerî disiplin ve oyuncuların keyif alması felsefeye yön veriyor
Toure, disiplinli çalışma anlayışını ve saygıyı kendisine aşılayan babasının askerlik geçmişine vurgu yaptı. Taktik anlayışının ise takımın oyundan keyif almasına odaklanan sade bir yaklaşım olduğunu söyledi. Toure, “Çok erken başlıyor, çok geç ayrılıyorum ama futbol benim için böyle bir şey,” dedi.
“Babam askerdi ve onun için saygılı olmak, zamanında gelmek önemliydi. Oyun felsefem çok basit: Oyundan keyif alın ve rakiplerinize saha içinde de dışında da saygı gösterin.”
“Oyuncularıma, sahaya çıktıklarında kararları kendilerinin verdiğini söylüyorum. Ben sadece onlara destek olmak için buradayım.”
- AFP
Stuttgart karşısında Avrupa sınavı bekliyor
Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste dokuz maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefleyerek Avrupa mücadelesinde Alman ekibi Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor.
Slovan, Avrupa'daki son altı maçında gol atmasına rağmen Alman takımlarına karşı oynadığı son beş maçta galibiyet alamadı.
Toure, takımının Avrupa arenasında kötü gidişatı kıracak bir sonuç almasına öncülük etmeye çalışacak.
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