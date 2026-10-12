Toure, disiplinli çalışma anlayışını ve saygıyı kendisine aşılayan babasının askerlik geçmişine vurgu yaptı. Taktik anlayışının ise takımın oyundan keyif almasına odaklanan sade bir yaklaşım olduğunu söyledi. Toure, “Çok erken başlıyor, çok geç ayrılıyorum ama futbol benim için böyle bir şey,” dedi.

“Babam askerdi ve onun için saygılı olmak, zamanında gelmek önemliydi. Oyun felsefem çok basit: Oyundan keyif alın ve rakiplerinize saha içinde de dışında da saygı gösterin.”

“Oyuncularıma, sahaya çıktıklarında kararları kendilerinin verdiğini söylüyorum. Ben sadece onlara destek olmak için buradayım.”