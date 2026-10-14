Francesco Totti bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda Roma ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi dev maçını izleyecek. Ancak bu sabah, Serie A efsanelerinden biri olarak yer aldığı Panini Calciatori 2026/2027 çıkartma albümünün tanıtım etkinliğine katılmayı da ihmal etmedi.

Hem sahnede hem de ardından röportaj alanında Roma'yla ilgili pek çok konuya değindi; yaptığı bir espri ise Romalı taraftarları şimdiden güldürdü. Takımın en önemli oyuncusu olarak nitelendirdiği Gasperinil'in Scudetto'ya inanması mümkün, ancak Totti'nin bugün kulübe dönmesi mümkün değil. İşte sözleri.



