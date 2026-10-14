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FBL-ITA-AS ROMA-AC MILANAFP
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Totti: "Panini çıkartmaları mı? Küçükken bir takımın çıkartmalarını baş aşağı yapıştırırdım. Roma'ya dönmek için doğru zaman mı? Hayır."

Roma
F. Totti
Lazio

Roma'nın eski kaptanı ve efsanelerinden biri, çocukluğuna ve Panini çıkartmalarıyla ilişkisine dair çeşitli anılar anlattı. Hepsinde Roma'nın izleri vardı ancak bugün Trigoria'ya dönmesi imkânsız.

Francesco Totti bu akşam Roma Olimpiyat Stadı'nda Roma ile Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi dev maçını izleyecek. Ancak bu sabah, Serie A efsanelerinden biri olarak yer aldığı Panini Calciatori 2026/2027 çıkartma albümünün tanıtım etkinliğine katılmayı da ihmal etmedi.

Hem sahnede hem de ardından röportaj alanında Roma'yla ilgili pek çok konuya değindi; yaptığı bir espri ise Romalı taraftarları şimdiden güldürdü. Takımın en önemli oyuncusu olarak nitelendirdiği Gasperinil'in Scudetto'ya inanması mümkün, ancak Totti'nin bugün kulübe dönmesi mümkün değil. İşte sözleri.


  • Roma Serie A şampiyonluğuna aday mı?

    "Roma şampiyonluğa oynayabilir mi, yoksa hâlâ bir şeyler eksik mi? Mücadele edebilir. Inter'in bir adım önde olduğunu biliyoruz ama Roma ona zor anlar yaşatabilecek bir takım. Roma'da herkes iyi iş çıkarıyor ancak farkı yaratan isim Gasperini: Kazanma isteği yüksek, güçlü bir grup oluşturuyor."

  • REAL MADRID

    "Bu akşam Roma oynuyor. Karşısında Real var ama bu, bizim zamanımızda gerçekten Galacticos oldukları dönemdeki Real Madrid değil. Yine de her zaman saygı göstermek gerekir. İki takım için de zorlu bir Şampiyonlar Ligi maçı. Olimpico'da 70 bin kişinin önünde oynamak kolay değil."

  • MOURINHO

    "Bence bugün büyük bir karşılama olacak. Teknik direktör bu şehre ve bu takıma çok şey verdi. Üst üste iki Avrupa finaline çıktı, bu yüzden kendisine böyle bir saygı gösterilmesi gerek."

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  • "Çıkartmalar mı? Tepetaklak bir takım"

    Ben Panini çıkartmalarıyla büyüdüm. O zamanlar bir paket 200 liretti; unutulmaz anlardı. Albümü kısa sürede tamamlamak zordu ama eğlenceliydi, çünkü öğleden sonranın yarısını çıkartmaları yapıştırarak geçirirdin. Yalnız bir takım vardı ki onun çıkartmalarını baş aşağı yapıştırırdım, hangisi olduğunu söyleyemem.

  • LAZIO

    "Açıkçası böyle bir Lazio beklemiyordum ama iyi işler çıkaran bir takım. Bu yüzden şapka çıkarıyorum."

  • ROMA'YA DÖNMEK Mİ?

    "Roma'ya dönmenin zamanı geldi mi? Hayır"

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