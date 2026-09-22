Noemi Bocchi ile ilk öpücük, babasının ölümü ve daha fazlası. Francesco Totti, Cairo Editore tarafından yayımlanan "Oltre" adlı kitabında özel hayatına dair birçok anekdot ve ilgi çekici detay anlattı. Corriere della Sera tarafından yayımlanan ön bölümlerden, lüks ve paradan uzak, belli anları sıradan bir insan gibi yaşamış bir adamın hikâyesi ortaya çıkıyor. İşte bazı bölümler.
Totti: "Noemi ile ilk öpücük mü? Avustralya maçındaki penaltı gibiydi, kaçırmam mümkün değildi. Babamın ölümü tam bir ıstıraptı, hayatımı değiştirdi"
Noemi’ye ilk öpücük, Avustralya’ya karşı kullanılan penaltı gibi
""Bu benim numaram." "Bu da benimki." Sarışındı, çok güzeldi, bunu herkes fark ediyordu. Nazikti, zekiydi, ilgi çekiciydi: bunu onunla konuşarak yavaş yavaş keşfetmek güzeldi.
İlk öpücük çok uzun zaman sonra geldi. Piazza del Popolo yakınlarında, arabada, iki ergen gibi, loşlukta. Biraz korkuyordum, gerçekten heyecanlıydım. Hayatımda öpücük vermiştim ama onu çok önemli görüyordum. 2006 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı kullandığım penaltı gibi, bunu da kaçıramazdım. Gelecek için temel anlar, neşe ilahileri.
Ergenliğin şüpheleri içimi sarmaya başladı. Onu ben mi öpeyim, yoksa onun yapmasını mı bekleyeyim? Gözlerimi kapatayım mı, yoksa açık mı tutayım? Ya sonra hoşuna gitmezse? Dil işin içine girmeli mi, girmemeli mi? Ya biri bizi görürse? Görünüşe göre doğru öpücüğü, doğru anda verdik. Arka planda Roma vardı; içimizdeydi, önümüzdeydi.
Babanın ölümü
"Alo?". Karşı tarafta, upuzun anlar boyunca sadece sessizlik vardı; bu sessizlik, ağır demeyeceğim ama daha çok saygılı, adeta tutulmuş bir nefesle kısa süreliğine bölünüyordu. "Alo?". "Maalesef, Frà...". O maalesefi duyar duymaz anladım, dünyam yıkıldı.
Babam ölmüştü. Bunu bana, tedavisini gördüğü ve yatmakta olduğu Roma’daki Spallanzani’de ona bakan doktor söylüyordu. Kendi duraksamalarını ve benim korkularımı zorlayarak, sakin ve nazik bir ses tonuyla. Hiç aksatmayan ve her akşam tam 19.30 ile 20 arasında durum güncellemesi için mutlaka haber veren biriydi.
Neden bilmiyorum ama kötü haberler hep çok önceden ateşlenmiş kurşunlar gibi gelir; o sefer tam yedi saat önceden gelmişti. "Maalesef, Frà, hastalar entübe edildiğinde, bu geri dönmenin zor olduğu anlamına gelir".
Babam Enzo, efsanevi Şerif, hayatını nasıl yaşadıysa öylece aramızdan ayrıldı: konuşmadan (bunu sadece kesinlikle gerekli olduğunda yapardı), yalnızca bakışlarıyla, gözleriyle. Son anlarını, ona nefes aldırmaya yardımcı olan bir cihaza bağlı geçirdi; Covid-19, ciğerlerin mekanizmasını korkakça tıkayarak elindeki son nefes rezervini de ondan koparıp almadan önce.
İşte bu, hayatımı değiştiren ölüm; bu bir çelişki değil, düpedüz bir dehşet.
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