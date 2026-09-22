""Bu benim numaram." "Bu da benimki." Sarışındı, çok güzeldi, bunu herkes fark ediyordu. Nazikti, zekiydi, ilgi çekiciydi: bunu onunla konuşarak yavaş yavaş keşfetmek güzeldi.

İlk öpücük çok uzun zaman sonra geldi. Piazza del Popolo yakınlarında, arabada, iki ergen gibi, loşlukta. Biraz korkuyordum, gerçekten heyecanlıydım. Hayatımda öpücük vermiştim ama onu çok önemli görüyordum. 2006 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya karşı kullandığım penaltı gibi, bunu da kaçıramazdım. Gelecek için temel anlar, neşe ilahileri.

Ergenliğin şüpheleri içimi sarmaya başladı. Onu ben mi öpeyim, yoksa onun yapmasını mı bekleyeyim? Gözlerimi kapatayım mı, yoksa açık mı tutayım? Ya sonra hoşuna gitmezse? Dil işin içine girmeli mi, girmemeli mi? Ya biri bizi görürse? Görünüşe göre doğru öpücüğü, doğru anda verdik. Arka planda Roma vardı; içimizdeydi, önümüzdeydi.