Francesco Totti bir kitap yazdı. Bir tane daha, ancak bu kez güldürmek için değil; fıkralar ve esprilerle değil, hayatına dair merak edilenler, perde arkası bilgiler ve anekdotlarla dolu. "Daha Ötesi" başlığını taşıyan kitap, Cairo Editore tarafından yayımlandı ve Roma'nın eski kaptanı Corriere della Sera'nın sayfalarında kitaptan bazı bölümleri anlatmak istedi. 48 yaşında Serie A'ya dönüşü son anda reddetmesinden Noemi Bocchi ile hayatını değiştiren ilişkisine kadar, işte yeni Totti'nin hikâyesi.
Totti: "Genoa ve Como beni gerçekten istiyordu. Sahalara dönmeye hazırdım ama 48 yaşında Roma'ya ihanet edemezdim"
Yeniden oynamaya dönmek mi? Bir şakaydı ama...
Gilardino 42, Fabregas ise 37 yaşındaydı; yani bana ne yapmam gerektiğini söylemesi için para ödenen kişilerden sırasıyla 6 ve 11 yaş daha büyük olacaktım. Bunlar şehir efsanesi değil, düpedüz gerçek. İnanılmaz ama gerçek. Çılgınca.
Formda kalmak için her pazartesi akşamı sekize sekiz futbol oynuyordum; adı üstünde sekiz kişilik futbol, belki de biraz emeklilerin, iş çıkışının sporu ama eğleniyordum, gol de atıyordum. Biraz tombuldum ama fizik durumum fena değildi. İdare ediyordum; topa nasıl dokunulduğunu, serbest vuruşların nasıl kullanıldığını ya da nasıl asist yapıldığını insan unutmaz.
Röportajlarda şakalaşmayı, oralara yolu düşen birkaç gazeteciyle biraz dalga geçmeyi seviyordum; bunu da ancak benim yapabileceğim şekilde yapıyordum: “Geri dönmeye hazırım.” İşin aslı, o lafı herkes duydu. Ve birilerinin aklına çılgın bir fikir geldi.
“Francesco, madem hazırsın, o zaman gerçekten geri dön.”
Genoa ve Como
Benimle doğrudan konuşan Genoa yöneticileri ilk harekete geçenler oldu. Bana basit bir soru sordular: "Peki, bu yeni deneyimi yaşamak istiyor musun, istemiyor musun?" Ciddilerdi.
Karar vermek için biraz zaman aldım ve cevap vermeden önce sıkı şekilde çalışmaya başladım. Hem de çok. Pazartesi günleri yaptığım halı saha maçlarına devam ettim, buna haftada üç salon antrenmanı ve iki fizyoterapist seansı ekledim, beslenmemi de kontrol altına aldım. Ekmek yok, tatlı yok, hiçbir şey yok. Tatlıyı bırakmak çok zordu.
Marassi hoşuma gidiyordu, güzel bir stat, İngiliz tarzında, tutkuyla dolu insanlarla, maçları sahanın dibinde takip eden bir taraftarı var. Nefeslerini ensende hissediyorsun. Üstelik Roma formasıyla son maçıma da tam Genoa'ya karşı çıkmıştım, kaderin cilvesine bak.
Gilardino bana birkaç WhatsApp mesajı atıyordu: "Ee?" Biellalı biri, yani çok konuşan biri değildi, mesajla bile.
Antrenman yapıyordum ve çok fazla zorlanmıyordum, fiziksel durumum iyi yanıt veriyordu, neredeyse 50 yaşındaki biri için normal sayılabilecek ufak tefek ağrılar dışında. Sırtım biraz tutuluydu ama ciddi bir şey değildi. Bazı egzersizlerde, futboldan ayrılışımın üzerinden yedi yıl geçtiği için sıfırdan başlamak zorunda kaldım ama daha kötü olacağını düşünüyordum, dayanıyordum. Bir profesyonel gibi yükleniyordum.
Roma’ya ihanet edemezdim
Kardeş, ne yapıyorsun ya? Bazı günler bunu kendime soruyordum, bazı günlerse daha iyimserdim, geleceğin bana ne getireceğini tam olarak bilmiyordum, ya da belki biliyordum ama hiçbir şey olmamış gibi davranıyor, anın tadını çıkarıyordum. Aklım kabul edebileceğimi söylüyordu, kalbimse hayır diyordu; sonra roller tersine dönüyordu, düşünceler fren yapıyor, kalp atışlarım hızlanıyordu. Ama sonuçta vardığım nokta hep aynıydı, kendi kendime sorduğum bir soru: Roma’dan başka bir takımda oynanır mı?
İçimde doğru cevap güçlü bir şekilde yankılanıyordu, onu duymamaya çalışıyordum, işte. 48 yaşındaydım, tamam, ama yaş bir şekilde aşılır; insan yavaşlar ama ayak yaşlanmaz, bunda herkes hemfikir: onun botoksa ihtiyacı yok. Mesele Roma’ydı. Sorun değil, asla da olmayacak. Sportif bir ihanetin yaşı olmaz; ister 18 olsun ister 48.
Noemi’ye ilk öpücük, Avustralya’ya karşı kullanılan penaltı gibi
"“Bu benim numaram.” “Bu da benimki.” Sarışındı, çok güzeldi, bunu herkes fark ediyordu. Tatlıydı, zekiydi, ilgi çekiciydi: Bunu onunla konuşarak, yavaş yavaş keşfetmek güzeldi.
İlk öpücük çok çok uzun bir süre sonra geldi. Piazza del Popolo yakınlarında, arabada, iki genç gibi, yarı karanlıkta. Biraz korkuyordum, gerçekten heyecanlıydım. Hayatımda öpücük vermiştim ama onu son derece önemli görüyordum. 2006 Dünya Kupası’nda Avustralya’ya karşı kullandığım penaltı gibi onu da kaçıramazdım. Gelecek için temel anlar, sevince övgüler.
Ergenliğin şüpheleri beni sarmaya başlamıştı. Onu ben mi öpeyim, yoksa bunu onun yapmasını mı bekleyeyim? Gözlerimi kapatayım mı, yoksa açık mı tutayım? Ya sonra hoşuna gitmezse? Dil devreye girmeli mi, girmemeli mi? Ya biri bizi görürse? Görünüşe göre, doğru öpücüğü doğru anda vermişiz. Arka planda Roma vardı, içimizdeydi ve önümüzdeydi.
BABANIN ÖLÜMÜ
"Alo?". Karşı tarafta, upuzun anlar boyunca yalnızca sessizlik vardı; bunu ağır diye tarif etmem, daha çok saygılı, sanki tutulmuş bir nefes kısa süreliğine bölüyordu. "Alo?". "Maalesef, Frà...". O maalesef kelimesini duyar duymaz anladım, dünya başıma yıkıldı.
Babam ölmüştü. Bana bunu, Roma’daki Spallanzani’de tedavisiyle ilgilenen, orada yattığı doktor söylüyordu. Kendi duraklamalarını ve benim korkularımı zorlayarak, sakin ve nazik bir ses tonuyla. Hiç aksatmayan ve her akşam tam vaktinde, 19.30 ile 20 arasında, gelişmeler için mutlaka haber veren biriydi.
Neden bilmiyorum ama kötü haberler hep çok önceden sıkılmış kurşunlar gibidir; o sefer tam yedi saat önceden gelmişti. "Maalesef, Frà, hastalar entübe edildiğinde, bu geri dönmenin zor olduğu anlamına gelir."
Babam Enzo, efsane Şerif, hayatını nasıl yaşadıysa öylece gitti: konuşmadan (bunu sadece kesinlikle gerekli olduğunda yapardı), olsa olsa bakışlarıyla, gözleriyle. Son anlarını, ona nefes almasına yardım eden bir cihaza bağlı geçirdi; Covid-19, ciğerlerinin mekanizmasını korkakça tıkayarak elindeki son nefes rezervini de ondan koparıp almadan önce.
İşte bu, hayatımı değiştiren ölüm; bu bir çelişki değil, düpedüz bir dehşet.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun