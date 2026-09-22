Totti: "Genoa ve Como beni gerçekten istiyordu. Sahalara dönmeye hazırdım ama 48 yaşında Roma'ya ihanet edemezdim"

Gilardino 42, Fabregas ise 37 yaşındaydı; yani bana ne yapmam gerektiğini söylemesi için para ödenen kişilerden sırasıyla 6 ve 11 yaş daha büyük olacaktım. Bunlar şehir efsanesi değil, düpedüz gerçek. İnanılmaz ama gerçek. Çılgınca.

Formda kalmak için her pazartesi akşamı sekize sekiz futbol oynuyordum; adı üstünde sekiz kişilik futbol, belki de biraz emeklilerin, iş çıkışının sporu ama eğleniyordum, gol de atıyordum. Biraz tombuldum ama fizik durumum fena değildi. İdare ediyordum; topa nasıl dokunulduğunu, serbest vuruşların nasıl kullanıldığını ya da nasıl asist yapıldığını insan unutmaz.

Röportajlarda şakalaşmayı, oralara yolu düşen birkaç gazeteciyle biraz dalga geçmeyi seviyordum; bunu da ancak benim yapabileceğim şekilde yapıyordum: “Geri dönmeye hazırım.” İşin aslı, o lafı herkes duydu. Ve birilerinin aklına çılgın bir fikir geldi.

“Francesco, madem hazırsın, o zaman gerçekten geri dön.”