Geleceği Türkiye'de olmayacak ve yöneticilik görevi üstlenmeyecek isim Francesco Totti. Bir dönem Roma ile özdeşleşen Totti'nin Fenerbahce ile bağlantısı olabileceği haberi bugün sabah saatlerinde Türk medyasında yayılmıştı. Ancak kulübün resmî açıklamasında da vurguladığı üzere haber, ilgi çekici olsa da asılsız çıktı.
Totti, Fenerbahçe'de yönetici mi olacak? Kulüpten yalanlama geldi: "Haber asılsız"
Totti Fenerbahçe'ye mi?
Haberi ilk duyuran Sozcu gazetesi olmuştu. Gazete, kulübün büyük sıkıntı yaşadığı bir dönemde, bugün herhangi bir sözleşmesi bulunmayan Francesco Totti'yi kulübün sportif projesine yeni "futbol aklı" olarak yönetime katılacak isim olarak göstermişti.
Fenerbahçe'nin açıklaması
Haberin Türkiye'de giderek daha geniş yankı uyandırması ve önem kazanması üzerine Fenerbahçe, sert bir basın açıklamasıyla iddiayı yalanlamak zorunda kaldı: "Bugün (9 Kasım 2026) Sözcü gazetesinde 'Fenerbahçe'nin futbol aklı' başlığıyla yayımlanan ve ardından diğer medya kuruluşları tarafından da alınıp yayılan, Francesco Totti'nin kulübümüzün sportif yönetim yapılanmasında görev üstleneceği yönündeki haber tamamen asılsızdır. Haberleri önce kontrol edip doğrulamadan yalan haber yayan medya kuruluşlarını gazetecilik ilkelerine uymaya ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz."
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