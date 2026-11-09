Geleceği Türkiye'de olmayacak ve yöneticilik görevi üstlenmeyecek isim Francesco Totti. Bir dönem Roma ile özdeşleşen Totti'nin Fenerbahce ile bağlantısı olabileceği haberi bugün sabah saatlerinde Türk medyasında yayılmıştı. Ancak kulübün resmî açıklamasında da vurguladığı üzere haber, ilgi çekici olsa da asılsız çıktı.