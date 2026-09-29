Totti: "Dybala mı? 10 numara, 6-7 maç iyi oynayana verilmez. Roma'ya dönmek mi? Evlilik iki kişiyle olur"

"Ama ben tüm takımla birlikte antrenman yapıyordum ve yapmam gerekeni yapıyordum. Tabii, pazar günü aldığım tüm darbeler yüzünden pazartesi ya da salı günü ayrı çalışıyordum, biraz toparlanma için. Mazzone beni diğerlerinden daha iyi anlayan teknik direktör müydü? Mazzone ve Zeman. Bianchi beni göndermek istiyordu, onu gönderen ben değil, başkan Sensi'ydi.

Kulüpte etkiliydim... Demek istediğim, elbette bir etkim vardı ama ben futbolcuydum ve önemli bir futbolcuydum, Roma'nın kaptanıydım. Belirli bir ağırlığımın, diğer herkesinkinden farklı bir ağırlığımın olması normaldi. Ama o yuvarlak masa toplantılarının bir parçası değildim".