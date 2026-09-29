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Çeviri:
Totti: "Dybala mı? 10 numara, 6-7 maç iyi oynayana verilmez. Roma'ya dönmek mi? Evlilik iki kişiyle olur"
Roma'ya dönüş
"Amerikalılarla kulübe geri dönüşün gerçekleşmemesi mi? Evlilikler her zaman iki kişiyle olur. Neyse, maalesef olur böyle şeyler. Evlenirsin ve ayrılırsın; her şeyde olduğu gibi bir başlangıç ve bir son vardır, öyle değil mi? Ben yönetici görevinden ayrıldım, hem de altını çiziyorum, üç yıllık bir sözleşmem vardı. Kulüpte hiçbir şey yapmadan kalacaksam, bırakırım. Para çalmam".
TEKNİK DİREKTÖRLER
"Ama ben tüm takımla birlikte antrenman yapıyordum ve yapmam gerekeni yapıyordum. Tabii, pazar günü aldığım tüm darbeler yüzünden pazartesi ya da salı günü ayrı çalışıyordum, biraz toparlanma için. Mazzone beni diğerlerinden daha iyi anlayan teknik direktör müydü? Mazzone ve Zeman. Bianchi beni göndermek istiyordu, onu gönderen ben değil, başkan Sensi'ydi.
Kulüpte etkiliydim... Demek istediğim, elbette bir etkim vardı ama ben futbolcuydum ve önemli bir futbolcuydum, Roma'nın kaptanıydım. Belirli bir ağırlığımın, diğer herkesinkinden farklı bir ağırlığımın olması normaldi. Ama o yuvarlak masa toplantılarının bir parçası değildim".
Popülerlik
"Roma'daki popülaritem mi? Bıraktığımdan beri hatta daha da arttı. Belki de tek bir formayla doğduğum, büyüdüğüm ve öldüğüm içindir. Yirmi beş yıllık bir hikâye kapandığında ölürsün ama ben burada Roma'da herkes için yaşıyorum, hem de capcanlı. Bu benim yaptığım seçim, insanlara verdiğim sevgi ve başkalarına karşı her zaman takındığım tavır."
Dybala’ya 10 numara
"10 numara Dybala'ya mı? Sırf beş, altı, yedi maç iyi oynadın diye 10 numara verilmez. Hep şunu söyledim: önemli bir oyuncunun Roma'da uzun süre kalmasını sağlayacak bir yol hazırlanmalı. Geçici 10 numaralar diye bir şey yok. Sonuçta 10 numaranın Dybala'ya mı, Marco'ya mı yoksa Luca'ya mı verileceğine kulüp karar verir"
"Utanç vericiydim"
“Francesco, 2001’den 2008’e kadar utanç verici olduğunu söyledin.” “Evet.” Cevabına geniş bir gülümseme, kendine has gülümsemelerinden biri eşlik ediyor.
“Bana yaklaşan bir İtalyan mı? Herkes Mancini diyordu ama ben onu birebir yaşamadım, neredeyse kariyerimin başındaydım. O da Sampdoria’da on numara, santrfor, biraz da her şeyi oynuyordu. Ama benim attığım gollerle aynı goller değil. Asistler benim de hoşuma gidiyordu, Spalletti beni santrfor oynatmadan önce onları gollerden daha önemli buluyordum”
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