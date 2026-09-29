"Takım arkadaşları mı? En iyi anlaştığım kişi Cassano'ydu. Özellikle sahada. Bir de Vincent (Candela, ed. not). Antonio'yla zaman zaman saha dışında da görüşürdük ve yıllar içinde dostluğumuz sürdü. Ben ve Vincent neredeyse birlikte büyüdük. Guingamp'tan geldiğinde çok şaşkındı, Roma'yı tanımıyordu, sadece Fransızca konuşuyordu. Diyelim ki onunla ben ilgilendim.

Bence önemli olan saha. Dışarıda herkes konuşmakta ya da maçtan önce grubu ateşlemekte iyidir. Neden bunu yapmıyorsun, neden şunu yapmıyorsun. Ama benim gidip futbol oynamam gerekiyor, önümde doksan dakikalık bir maç var, sahaya çıkıyorum ve keyif almak istiyorum. Ne yapman gerektiğini sen bilmelisin. Eğer profesyonel bir futbolcuysan benim önerilerime, seni itecek bir dürtüye ihtiyacın yok".