50. yaşı için Francesco Totti, Corriere dello Sport için Ivan Zazzaroni’ye uzun bir röportaj verdi ve ilk bölümden sonra bugün, sahadaki geçmişine, bugününe ve geleceğine dair perde arkası detaylarla dolu uzun bir söyleşinin ikinci kısmını derinlemesine inceleme zamanı geldi. Elbette bolca, hatta fazlasıyla Roma var, ama sadece o değil.
Totti: “2001’den 2008’e kadar utanç vericiydim, ben olmadan Dünya Kupası’nı kazanamazdık. Milan’a giderdim. Pişmanlığım, Ronaldo Fenomeno’yla oynamamış olmak”
"Utanç vericiydim"
Francesco, 2001’den 2008’e kadar utanç verici olduğunu söylemiştin. “Evet.” Bu cevaba, ona özgü geniş gülümsemelerinden biri eşlik ediyor. Bana yaklaşan bir İtalyan var mıydı? Herkes Mancini diyordu ama ben onu öyle yaşamış biri değilim, ben daha neredeyse başlangıç aşamasındaydım. O da Sampdoria’da on numara, santrfor, biraz da her şeyi oynuyordu. Ama benim attığım goller kadar değil. Asistler benim de hoşuma giderdi, Spalletti beni santrfor oynatmadan önce onları gollerden daha önemli bulurdum
Cassano ve takım arkadaşları
"Takım arkadaşları mı? En iyi anlaştığım kişi Cassano'ydu. Özellikle sahada. Bir de Vincent (Candela, ed. not). Antonio'yla zaman zaman saha dışında da görüşürdük ve yıllar içinde dostluğumuz sürdü. Ben ve Vincent neredeyse birlikte büyüdük. Guingamp'tan geldiğinde çok şaşkındı, Roma'yı tanımıyordu, sadece Fransızca konuşuyordu. Diyelim ki onunla ben ilgilendim.
Bence önemli olan saha. Dışarıda herkes konuşmakta ya da maçtan önce grubu ateşlemekte iyidir. Neden bunu yapmıyorsun, neden şunu yapmıyorsun. Ama benim gidip futbol oynamam gerekiyor, önümde doksan dakikalık bir maç var, sahaya çıkıyorum ve keyif almak istiyorum. Ne yapman gerektiğini sen bilmelisin. Eğer profesyonel bir futbolcuysan benim önerilerime, seni itecek bir dürtüye ihtiyacın yok".
TEK BİR FORMA
"Roma'daki popülerliğim mi? Futbolu bıraktığımdan beri hatta daha da arttı. Belki de tek bir formayla doğup büyüdüğüm ve öldüğüm içindir. Yirmi beş yıllık bir hikâye kapandığında ölüsündür ama ben burada Roma'da herkes için hayattayım, hem de capcanlı. Bu benim yaptığım seçim, insanlara verdiğim sevgi ve başkalarına karşı kendimi her zaman ortaya koyuş biçimim."
Dünya Kupaları
"2006 Dünya Kupası'na gitmeseydim mi? Kazanamazlardı. Sadece bir Serie A şampiyonluğu, iki İtalya Kupası, iki İtalya Süper Kupası ve bir Altın Ayakkabı kazansaydım, Roma'da dedikleri gibi, Grande Raccordo Anulare'nin içine hapsolup kalırdım. Ama öyle olmadı, çünkü Dünya Kupası kazanmak herkese nasip olmaz. Ben kazandım, biz kazandık, ancak o Dünya Kupası'nda tabiri caizse sakattım. Yüzde 40, 50 seviyesindeydim"
Ronaldo ile oynamak isterdim
"Pişmanlığım mı? Fenomen Ronaldo ile oynamayı isterdim. Birlikte ne kadar eğlenirdik, biliyor musun? Ben arkasındayken 400, 500 gol atardı. Gözleri kapalı. Cassano ile olduğu gibi mi? Bunlar iki farklı şey. Maradona futboldur, topun kendisidir, onun rakibi yok. Diğerleri ise onun ardından gelir."
TEKNİK DİREKTÖRLER
Ama ben tüm takımla birlikte antrenman yapıyordum ve yapmam gerekeni yapıyordum. Tabii ki pazartesi ya da salı günü, pazar günü aldığım tüm darbeler yüzünden takımdan ayrı çalışıyordum, biraz toparlanıyordum. Mazzone beni diğerlerinden daha iyi anlayan teknik direktör müydü? Mazzone ve Zeman. Bianchi beni göndermek istiyordu, onu ben göndermedim, başkan Sensi gönderdi.
Kulüpte etkiliydim... Demek istediğim, doğal olarak etkiliyordum ama ben futbolcuydum ve önemli bir futbolcuydum, Roma'nın kaptanıydım. Özgül bir ağırlığım, diğer herkesten farklı bir ağırlığım olması normaldi. Ama yuvarlak masanın bir parçası değildim".
Kulübe geri dönmek mi??
"Amerikalılarla kulübe geri dönemeyişim mi? Evlilikler her zaman iki kişiyle olur. Neyse, maalesef böyle şeyler oluyor. Evlenirsin ve ayrılırsın; her şeyde olduğu gibi bir başlangıç ve bir son vardır, öyle düşünüyorum, değil mi? Ben yönetici olarak bir görev bıraktım, hem de üç yıllık bir sözleşmeyi, bunun altını çiziyorum. Eğer kulüpte hiçbir şey yapmadan kalacaksam, bırakırım. Para çalmam".
10 numara Dybala'ya
"Sadece beş, altı, yedi maç iyi oynadın diye 10 numara verilmez. Ben her zaman, önemli bir oyuncunun Roma'da uzun süre kalmasını sağlayacak bir yol hazırlanması gerektiğini söyledim. Geçici 10 numaralar diye bir şey yoktur. Sonuçta 10 numaranın Dybala'ya mı, Marco'ya mı yoksa Luca'ya mı verileceğine karar verecek olan kulüptür"
Milan'a giderdim
"Roma'dan ayrılmak zorunda kalsaydım mı? Milan'a giderdim, çünkü küçükken ona aşık olmuştum. Sacchi'nin ve üç Hollandalının yıllarıydı, her yerde kazanıyorlardı, bir İtalyan olarak büyülenmiştim. İzlemesi güzel, gerçekten çok güzel bir takımdı"
Spalletti
"Kötü tadı için. Buzlar hâlâ tamamen erimiş değil. Ama onunla yeniden karşılaşmak beni mutlu etti. Sonuçta yaşanan her şeyi bir kenara bırakmak gerekiyor, çünkü daha önce de söylediğim gibi ben de hata yaptım. Bazı sorulara cevap verirken hata yaptım.
Sahada her şey Bergamo'da başladı, hatırlıyorum. Oyuna girdim, sanırım toplam 8 dakika oynadım ve gol attım. Sonra bir sonraki maçta, yedi dakikada yine gol attım. Bu benim için Allah'ın başıma elini koyması gibi bir armağandı. Herhâlde “Bunu benim korumam gerekiyor. Evet, evet, böyle bitemez” demiş olmalı."
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