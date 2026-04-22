Tottenham, zorlu küme düşme mücadelesinin ortasında oyuncuların ruhsal sağlığını iyileştirmek üzere yeni bir psikolog arıyor
Hotspur Way'de alınan sert önlemler
The Telegraph'a göre, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki krizin ciddiyetini ortaya koyan bir adım olarak, kulüp etkili bir Performans Psikoloğu için iş ilanı yayınladı. Bu karar, yönetim kurulunun taktiksel düzenlemeler ve fiziksel kondisyonun tek başına takımın düşüş eğilimini düzeltmek için artık yeterli olmadığına dair bir kabulünü işaret ediyor.
Kulübün ilanında, görevin ayrıntıları şu şekilde belirtiliyor: “Performans Ekibimize katılacak olağanüstü bir Performans Psikoloğu arıyoruz... Çok disiplinli bir ekibin parçası olarak çalışacak ve seçkin profesyonel oyunculara kanıta dayalı psikolojik destek sunacaksınız. Bu rol, bireysel oyuncu desteği, antrenör ve performans ekibi genelinde sistematik çalışma ve takım genelinde psikolojik bilgilere dayalı bir performans kültürünün sürekli geliştirilmesini kapsamaktadır.
“Bu rol, Premier Lig ortamında güvenilir, sağduyulu ve son derece etkili, oyuncular ve antrenörlerle güven ilişkisi kurabilen ve aynı zamanda futbolun en üst seviyesinde beklenen profesyonel titizlikle çalışabilen bir uzman gerektirir.”
Uzatma dakikalarında yaşanan sarsıntı, ağır bir bedel ödettiriyor
Kırılma noktası, geçen hafta sonu Brighton ile oynanan moral bozucu 2-2 beraberlik maçında yaşandığı görülüyordu. Xavi Simons'un muhteşem bir golle Spurs'u öne geçirmesinin ardından, uzatma dakikalarında Georginio Rutter'ın attığı gol ev sahibi takımı şoke etti. Maçın bitiş düdüğü çalındığında Simons'un gözyaşlarına boğulmak üzere olduğu görülürken, bazı takım arkadaşları ise umutsuzluk içinde çimlere yığıldı. Maçları sonuna kadar götürememe sorunu, özgüvenin buharlaştığı bu sezonda tekrarlayan bir tema haline geldi.
De Zerbi zihinsel dayanıklılık istiyor
Yeni teknik direktör Roberto De Zerbi, takımın özgüven eksikliğini tespit etmekte hiç vakit kaybetmedi. İtalyan teknik adam daha hücumcu bir oyun tarzı uygulamaya çalışsa da, zihniyet değişikliğinin gerekliliğini açıkça dile getirdi. Wolves ile oynanacak kritik Molineux deplasmanı öncesinde teknik direktör, oyuncularına küme düşme mücadelesinde kendine acımaya yer olmadığını hatırlattı.
Brighton ile berabere kaldıkları maçın ardından şunları söyledi: "Performanslarından gurur duyuyorum. Daha güçlü olmalılar ve sadece Wolverhampton maçına odaklanmalılar. Pazartesi öğleden sonra antrenman sahasına gülümseyerek gelmeliler, aksi takdirde hemen eve gönderilirler. Negatif insanları, üzgün oyuncuları veya üzgün yardımcıları görmek için vaktim yok."
Hayatta kalmak için cesur bir plan
Kasvetli ortama ve kulübün 2026 yılında ligde henüz galibiyet alamamış olmasına rağmen, De Zerbi takımı güvenli bölgeye taşıyabileceğine dair tam bir güven sergilemektedir. Spurs’un 18. sırada ve küme düşme hattından iki puan uzakta olması karşısında İtalyan teknik adam, takımının sezonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak ve Championship’e tarihi bir düşüşü önleyecek kaliteye sahip olduğunu iddia etti.
De Zerbi, "Önümüzde beş maç daha var. Zor bir dönem, hepimiz bunun zor bir dönem olduğunu biliyoruz, durum zor. Ancak önümüzde beş maç, 15 puan var ve bu takım beş maçı arka arkaya kazanabilir" dedi. "Şu anda sözlerimi duymak zor olabilir, ancak oyuncuları izlerseniz, oyuncuların seviyesini analiz ederseniz, bence arka arkaya beş maç kazanabiliriz. Kibirli olmak istemem, çünkü kibirli değilim, özellikle şu anda, ancak mücadele etmek ve arka arkaya maçlar kazanmak için yeterli kaliteye sahibiz."
Tottenham, cumartesi günü ligin son sırasındaki Wolves'u yenerek bu galibiyet serisinin ilk adımını atmayı hedefliyor.