Tottenham, zorlu küme düşme mücadelesinin ortasında oyuncuların ruhsal sağlığını iyileştirmek üzere yeni bir psikolog arıyor

The Telegraph'a göre, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki krizin ciddiyetini ortaya koyan bir adım olarak, kulüp etkili bir Performans Psikoloğu için iş ilanı yayınladı. Bu karar, yönetim kurulunun taktiksel düzenlemeler ve fiziksel kondisyonun tek başına takımın düşüş eğilimini düzeltmek için artık yeterli olmadığına dair bir kabulünü işaret ediyor.

Kulübün ilanında, görevin ayrıntıları şu şekilde belirtiliyor: “Performans Ekibimize katılacak olağanüstü bir Performans Psikoloğu arıyoruz... Çok disiplinli bir ekibin parçası olarak çalışacak ve seçkin profesyonel oyunculara kanıta dayalı psikolojik destek sunacaksınız. Bu rol, bireysel oyuncu desteği, antrenör ve performans ekibi genelinde sistematik çalışma ve takım genelinde psikolojik bilgilere dayalı bir performans kültürünün sürekli geliştirilmesini kapsamaktadır.

“Bu rol, Premier Lig ortamında güvenilir, sağduyulu ve son derece etkili, oyuncular ve antrenörlerle güven ilişkisi kurabilen ve aynı zamanda futbolun en üst seviyesinde beklenen profesyonel titizlikle çalışabilen bir uzman gerektirir.”



