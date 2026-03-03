Tottenham yıldızları 'kendilerini küme düşmeyecek kadar iyi olduklarını düşünüyorlar', diyor eski Arsenal forveti, Igor Tudor'un takımının hayatta kalma mücadelesine uygun olmadığını ısrarla vurguluyor

Bu zihniyetin takımlara da sirayet edip etmediği, oyuncuların en kötüsünün olabileceğine inanmayı reddettikleri sorulduğunda, eski Premier Lig yıldızı Aliadiere - İngiltere Online Kumarhaneleri uzmanı Gambling.com ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Bu bir sorun ve Middlesbrough ile küme düşerken ben de küme düşen bir takımdaydım ve bizim küme düşmeyecek kadar iyi olduğumuzu düşünüyordum. Ama o seviyeye düştüğünüzde, artık futbol oynamak, kalite, yetenek gibi şeyler kalmaz. Her şey çalışmak, inanmak ve mücadele etmekle ilgilidir. Bir bütün olarak, bir grup olarak mücadele etmek ve sorun da budur.

“Spurs'a da bakıyorum ve tabii ki Londra'nın diğer tarafına ve diğer kulübe saygısızlık etmek istemem, ama onların sorunu bu. Orada kendilerini küme düşmeyecek kadar iyi sanan oyuncular var, ama bu duruma düşenler sizlersiniz, o yüzden bu durumdan çıkmak zorundasınız.

“Bir oyuncu olarak, ‘Bu kulüp için çok iyiyim, bu mücadele için çok iyiyim’ diye düşündüğünüzde, bu bir sorundur çünkü doğru şeyi düşünmüyorsunuz. Doğru şey şudur: ‘Takımım orada, onları bu durumdan çıkarmalıyım. Çocuklar, burada birbirimize kenetlenmeli ve bu durumdan çıkmalıyız, bize çok şey veren bu kulübü batıramayız. Bu kulübü batıramayız'dır.

“Bu, bir oyuncu ve bir kulüp olarak sahip olunması gereken büyük bir bireysel zihinsel güçtür ve bazen menajerler ellerinden gelen her şeyi yaparlar, ancak her hafta sonu oynayanlar onlar değildir. Elbette ilk 11'i belirleyen onlar, ama sonuçta sahada birbirleri için oynaması, birbirlerine yardım etmesi ve mücadele etmesi gereken 11 kişidir. Orada, her maçta, sadece savaşın - tam bir ateş."