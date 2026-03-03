Getty
Çeviri:
Tottenham yıldızları 'kendilerini küme düşmeyecek kadar iyi olduklarını düşünüyorlar', diyor eski Arsenal forveti, Igor Tudor'un takımının hayatta kalma mücadelesine uygun olmadığını ısrarla vurguluyor
Avrupa Ligi zaferinin ardından Spurs için küme düşme mücadelesi
Spurs, Ange Postecoglou yönetiminde geçen sezon İngiltere'nin en üst liginde 17. sıraya geriledi. Avrupa Ligi'ndeki başarısı, 17 yıllık büyük kupa hasretine son vererek bazı endişe verici çatlakları örtbas etmeye yardımcı oldu.
Bu sezon ilerleme kaydedildiğine dair pek bir işaret yok ve takım yine küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Lincoln ve Charlton gibi takımların 2026-27 sezonunda Tottenham Hotspur Stadyumu'nu ziyaret edip etmeyeceği konusunda rahatsız edici sorular soruluyor.
West Ham da benzer bir tartışmanın merkezinde bulunuyor, çünkü 10 maç kala küme düşme potasında yer alıyor ve başkentten gelen büyük harcamalı bir takım için Championship'e giden kapı açılabilir. Bu kaderi yaşayan ilk takım onlar olmayacak, çünkü Nottingham Forest, Newcastle, Aston Villa ve Leeds gibi takımlar geçmişte hiçbir takımın "küme düşmeyecek kadar iyi" olmadığını kanıtladı.
Spurs ve West Ham, kendilerinin 'düşmeyecek kadar iyi' olduklarına inanıyor mu?
Bu zihniyetin takımlara da sirayet edip etmediği, oyuncuların en kötüsünün olabileceğine inanmayı reddettikleri sorulduğunda, eski Premier Lig yıldızı Aliadiere - İngiltere Online Kumarhaneleri uzmanı Gambling.com ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Bu bir sorun ve Middlesbrough ile küme düşerken ben de küme düşen bir takımdaydım ve bizim küme düşmeyecek kadar iyi olduğumuzu düşünüyordum. Ama o seviyeye düştüğünüzde, artık futbol oynamak, kalite, yetenek gibi şeyler kalmaz. Her şey çalışmak, inanmak ve mücadele etmekle ilgilidir. Bir bütün olarak, bir grup olarak mücadele etmek ve sorun da budur.
“Spurs'a da bakıyorum ve tabii ki Londra'nın diğer tarafına ve diğer kulübe saygısızlık etmek istemem, ama onların sorunu bu. Orada kendilerini küme düşmeyecek kadar iyi sanan oyuncular var, ama bu duruma düşenler sizlersiniz, o yüzden bu durumdan çıkmak zorundasınız.
“Bir oyuncu olarak, ‘Bu kulüp için çok iyiyim, bu mücadele için çok iyiyim’ diye düşündüğünüzde, bu bir sorundur çünkü doğru şeyi düşünmüyorsunuz. Doğru şey şudur: ‘Takımım orada, onları bu durumdan çıkarmalıyım. Çocuklar, burada birbirimize kenetlenmeli ve bu durumdan çıkmalıyız, bize çok şey veren bu kulübü batıramayız. Bu kulübü batıramayız'dır.
“Bu, bir oyuncu ve bir kulüp olarak sahip olunması gereken büyük bir bireysel zihinsel güçtür ve bazen menajerler ellerinden gelen her şeyi yaparlar, ancak her hafta sonu oynayanlar onlar değildir. Elbette ilk 11'i belirleyen onlar, ama sonuçta sahada birbirleri için oynaması, birbirlerine yardım etmesi ve mücadele etmesi gereken 11 kişidir. Orada, her maçta, sadece savaşın - tam bir ateş."
Tottenham, 'felaket' niteliğinde bir başarısızlık konusunda uyarıldı
Eski Spurs yıldızı Danny Murphy, kuzey Londra'da küme düşmenin önlenebileceğinden emin olmaya devam ediyor, ancak BBC Sport'ageçici teknik direktör Igor Tudor yönetiminde arka arkaya yenilgiler alan takım hakkında şunları söyledi: "Maçları kaybetmeye devam ederseniz ve güveniniz düşerse, kaç tane iyi oyuncunuz olursa olsun, işler zorlaşır.
Spurs'un küme düşmesinden bahsetmemiz inanılmaz bir şey. Bu gerçekten çok saçma. Suçu transferlere ya da kulüp sahiplerine atarsanız atın, bu kulüp için felaket olur. Bazı taraftarların küme düşmenin en iyisi olabileceğini söylediğini duydum. Ben öyle düşünmüyorum."
Yaz yenilemesi: Spurs hangi bölümde yer alacak?
Tottenham, kalıcı bir teknik direktör atamak ve transfer piyasasında kadrodaki eksiklikleri gidermek için yaz aylarını beklediği için bir yenilenmeye ihtiyaç duyabilir, ancak gelecek sezon hangi ligde mücadele edecekleri - ve West Ham'ın da aynı durumdaolup olmadığı - henüz belli değil.
