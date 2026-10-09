Getty Images Sport
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Tottenham yıldızı Xavi Simons, Hollanda'nın oyun kurucusu Harvard'a kaydolurken yıkıcı ön çapraz bağ sakatlığının kendisini yenmesine izin vermiyor
Spurs yıldızı için Ivy League meydan okuması
Simons, yeteneklerini Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan Harvard'ın prestijli sınıflarına taşıyor. Ön çapraz bağının yırtılması gibi yıkıcı bir sakatlık yaşadıktan sonra nisan ayından bu yana sahalardan uzak kalan Hollandalı yaratıcı oyuncu, iyileşme sürecini futbol sahasının dışında ufkunu genişletmek için kullanıyor. Bu sakatlık kariyeri açısından büyük bir darbe oldu; çünkü yalnızca yurt içi sezonunu erken kapatmasına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Hollanda ile Dünya Kupası'nı da acımasız şekilde kaçırmasına neden oldu.
Orta saha oyuncusu, fiziksel rehabilitasyon sürecini hızlandırmak için kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde vakit geçirdi ve bu fırsatı Boston'daki Harvard kampüsünü ziyaret etmek için değerlendirdi. Tottenham'daki görevlerine tamamen bağlı kalmayı sürdürse de bu akademik adım, kişisel gelişimi adına önemli bir aşamayı temsil ediyor.
- AFP
Kendini geliştirmeye odaklanmak
Simons, fiziksel kısıtlamalarının yarattığı hayal kırıklığına odaklanmak yerine, Harvard'ın saygın Crossover into Business programına kabul edildi. Bu özel müfredat, elit profesyonel sporcuların ticaret ve kurumsal liderliğin karmaşık dünyasında yolunu bulmasına yardımcı olmak için tasarlandı. Program, katılımcıları mentor olarak görev yapan Harvard MBA öğrencileriyle eşleştiriyor ve bu öğrenciler, sporculara çeşitli iş vakaları ile yönetim stratejileri konusunda rehberlik ediyor. Bu adım, Simons'ın kariyerinin henüz bu erken aşamasında bile son düdüğün ötesindeki hayata hazırlanma isteğini gösteriyor.
Simons, bu yeni bölümle ilgili heyecanını paylaşmak için LinkedIn'de bir paylaşım yaptı ve bilgiye olan açlığının kişiliğinin temel bir parçası olduğunu açıkça ortaya koydu. Orta saha oyuncusu, BBC Sport'un aktardığına göre şöyle yazdı: "Okula geri dönüyorum. İyileşme sürecimde zamanımı mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Futbol hâlâ ana odağım, ancak saha dışında da öğrenmeye ve gelişmeye devam etmek istiyorum. Her zaman futboldan daha fazlasıyla ilgilendim. Oyunun iş tarafını daha iyi anlamak, farklı sektörlerdeki insanlardan öğrenmek ve bir insan olarak gelişmeye devam etmek istiyorum."
Sahalara dönmeye öncelik vererek
Yeni akademik yükümlülüklerine rağmen Simons, Tottenham taraftarına öncelikli hedefinin hâlâ profesyonel futbola dönmek olduğunu hızla güvence altına aldı. Oyun kurucu, sakatlığı öncesinde iyi bir form grafiği yakalamıştı; geçen sezon Tottenham formasıyla beş gol attı ve takımın hücum hattının hayati parçalarından biri haline geldi. Sonunda sahalara döndüğünde dizinin Premier League'in zorlu temposunu kaldırabilecek kadar güçlü olması için kulübün sağlık ekibiyle birlikte yorulmadan çalışıyor.
"Sahalara dönmek hâlâ bir numaralı önceliğim. Aynı zamanda bu dönemi öğrenmeye devam etmek ve futsalın ötesinde kendime yatırım yapmak için kullanmak istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum," diye ekledi Simons.
- Getty Images Sport
Ünlü bir geleneğin izinden giderek
Simons, dünyanın dört bir yanında tanınan bu kurumda eğitim almayı tercih eden ilk spor ikonu olmaktan çok uzak. Crossover into Business programı daha önce NBA ve NFL'den temsilciler de dahil olmak üzere spor dünyasının farklı alanlarından yıldızları ağırladı. İki kez Grand Slam şampiyonu olan Victoria Azarenka, dikkat çeken mezunlar arasında yer alırken, Real Madrid'in Eduardo Camavinga'sı da kısa süre önce eğlence ve medya sektöründeki iş dünyasına odaklanan benzer bir programı tamamladı. Sir Alex Ferguson gibi efsanevi isimlerin bile Harvard'la bağlantıları oldu; Manchester United'ın eski teknik direktörü daha önce burada öğretim görevi üstlenmişti.
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