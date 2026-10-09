Simons, yeteneklerini Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan Harvard'ın prestijli sınıflarına taşıyor. Ön çapraz bağının yırtılması gibi yıkıcı bir sakatlık yaşadıktan sonra nisan ayından bu yana sahalardan uzak kalan Hollandalı yaratıcı oyuncu, iyileşme sürecini futbol sahasının dışında ufkunu genişletmek için kullanıyor. Bu sakatlık kariyeri açısından büyük bir darbe oldu; çünkü yalnızca yurt içi sezonunu erken kapatmasına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda Hollanda ile Dünya Kupası'nı da acımasız şekilde kaçırmasına neden oldu.

Orta saha oyuncusu, fiziksel rehabilitasyon sürecini hızlandırmak için kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde vakit geçirdi ve bu fırsatı Boston'daki Harvard kampüsünü ziyaret etmek için değerlendirdi. Tottenham'daki görevlerine tamamen bağlı kalmayı sürdürse de bu akademik adım, kişisel gelişimi adına önemli bir aşamayı temsil ediyor.