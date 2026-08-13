Getty Images Sport
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Tottenham yıldızı Xavi Simons, adaşı Xavi Hernandez'i Hollanda'nın yeni teknik direktörü olarak memnuniyetle karşıladı
Blaugrana mirası üzerine kurulu bir isim
Sağ dizindeki ön çapraz bağında yaşadığı ciddi yırtık nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nı Hollanda ile kaçıran Simons, KNVB'nin görevi eski Barcelona teknik direktörüne verme kararının ardından Xavi'yi resmen karşıladı. Barcelona altyapısındaki gelişim yıllarında Simons, teknik becerisi ve oyun görüşü nedeniyle sık sık adaşıyla kıyaslandı.
Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Simons, çocukluk yıllarında La Masia'da, ileride milli takım düzeyinde teknik direktörü olacak isimle yan yana durduğu nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Mesaj kısa ama derindi; Simons şunları söyledi: "İsmime ilham veren isim. Hollanda'ya hoş geldiniz, Bay Xavi Hernández!"
- Getty Images Sport
Xavi adının arkasındaki hikâye
Genç Hollandalının bir İspanyol ikonla aynı adı nasıl paylaşmaya başladığının kökeni, uzun süredir taraftarların ilgisini çeken bir konu oldu. Annesi daha önce, isim tercihinin efsanevi orta sahanın Katalan devinde oyunu yönettiğini izlemenin doğrudan bir sonucu olduğunu açıklamıştı. Oğullarının doğumunun ardından anne ve baba hâlâ çeşitli isimleri tartışıyordu, ta ki Xavi'nin etkili olduğu bir Barcelona maçını izleyene kadar. Karar o anda verildi ve iki ismin de paylaştığı Blaugrana felsefesiyle ömür boyu sürecek bir bağ kuruldu. Simons için adaşının takımın başında olması, milli takımın temel taşlarından biri olarak kendisini sağlamlaştırmayı sürdürürken ona ekstra bir motivasyon katmanı sağlıyor.
Kulübede yerel sürekliliği korumak
46 yaşındaki Katalan'ın gelişi önemli bir yön değişikliğine işaret etse de, KNVB yeni dönemin yerel uzmanlığa dayanmaya devam etmesini sağladı. Haberler, Ruud van Nistelrooy'un Hollanda teknik ekibinin bir parçası olarak görevine devam etmeye hazırlandığını gösteriyor. Eski Manchester United ve Real Madrid forveti, 2026 Dünya Kupası sırasında değerini kanıtladı ve Ronald Koeman döneminin ardından Xavi'nin yeni taktik yaklaşımıyla önceki dönem arasında hayati bir köprü kuracak.
Van Nistelrooy'un yanı sıra, kaleci antrenörü Patrick Lodewijks'in görevde kalmasıyla teknik ekipte ek istikrar da korunacak. Hollanda Futbol Federasyonu, bu kilit isimleri yerinde tutarak Xavi'nin "Total Football" felsefesini hayata geçirmesini, milli takım yapılanmasının mevcut yapısıyla harmanlamayı umuyor.
- AFP
Uluslar Ligi'ndeki ilk maçına hazırlanıyor
1970'lerin sonlarında Ernst Happel'den bu yana Hollanda'yı yöneten ilk yabancı teknik direktör olarak, üzerindeki baskı hemen başlayacak. İspanyol teknik adamın uzun vadeli sözleşmesi, takımın kimliğinde köklü bir değişime bağlılık gösteriyor ve Oranje futbolunun altın dönemlerini tanımlayan proaktif, topa sahip olmaya dayalı oyun tarzına dönüşü hedefliyor. Yeni görünümlü Hollanda'nın ilk büyük sınavı, eylülde Johan Cruyff Arena'da Almanya ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi'nde olacak. Almanya maçının ardından Hollanda, grubunda Sırbistan ve Yunanistan ile karşı karşıya gelecek ve bu da yeni teknik direktöre Avrupa Şampiyonası eleme dönemi başlamadan önce sistemini ince ayar yapması için bir zemin sağlayacak.
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