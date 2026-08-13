Genç Hollandalının bir İspanyol ikonla aynı adı nasıl paylaşmaya başladığının kökeni, uzun süredir taraftarların ilgisini çeken bir konu oldu. Annesi daha önce, isim tercihinin efsanevi orta sahanın Katalan devinde oyunu yönettiğini izlemenin doğrudan bir sonucu olduğunu açıklamıştı. Oğullarının doğumunun ardından anne ve baba hâlâ çeşitli isimleri tartışıyordu, ta ki Xavi'nin etkili olduğu bir Barcelona maçını izleyene kadar. Karar o anda verildi ve iki ismin de paylaştığı Blaugrana felsefesiyle ömür boyu sürecek bir bağ kuruldu. Simons için adaşının takımın başında olması, milli takımın temel taşlarından biri olarak kendisini sağlamlaştırmayı sürdürürken ona ekstra bir motivasyon katmanı sağlıyor.