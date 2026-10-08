Tel, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla harika bir milli maç arası geçirdi; salı akşamı Orleans'ta İsviçre'nin 7-1'lik farklı yenilgiye uğratıldığı maçta hat-trick yaptı. Son performansıyla birlikte forvet oyuncusu, Les Bleuets formasıyla Odsonne Edouard'ın 17 gollük tüm zamanların rekorunu yakaladı.

Fransa, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na katılmayı zaten garantilemişti, ancak eleme grubu kampanyasını sekiz galibiyet alıp yenilgisiz kalarak gösterişli bir şekilde tamamladı. Tel'in ara boyunca sergilediği ve diğer iki maçta da gol attığı müthiş formu, kasım ayındaki Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde kısa süre içinde A Milli Takım teknik direktörü Zinedine Zidane'ın dikkatini çekebilir.

21 yaşındaki oyuncu şimdi milli takımdaki çıkışını Premier League'e taşımayı hedefleyecek. Tel, bu sezon Tottenham formasıyla henüz gol hesabını açamadı; takımı ise şu anda ligin dibinde sürünüyor.



