AFP
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Tottenham yıldızı Mathys Tel, Fransa formasıyla rekoru egale eden performansıyla tarihe geçti; Roberto De Zerbi ise sakatlık kriziyle karşı karşıya kaldı
Tel, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın gol rekoruna ortak oldu
Tel, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'yla harika bir milli maç arası geçirdi; salı akşamı Orleans'ta İsviçre'nin 7-1'lik farklı yenilgiye uğratıldığı maçta hat-trick yaptı. Son performansıyla birlikte forvet oyuncusu, Les Bleuets formasıyla Odsonne Edouard'ın 17 gollük tüm zamanların rekorunu yakaladı.
Fransa, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'na katılmayı zaten garantilemişti, ancak eleme grubu kampanyasını sekiz galibiyet alıp yenilgisiz kalarak gösterişli bir şekilde tamamladı. Tel'in ara boyunca sergilediği ve diğer iki maçta da gol attığı müthiş formu, kasım ayındaki Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesinde kısa süre içinde A Milli Takım teknik direktörü Zinedine Zidane'ın dikkatini çekebilir.
21 yaşındaki oyuncu şimdi milli takımdaki çıkışını Premier League'e taşımayı hedefleyecek. Tel, bu sezon Tottenham formasıyla henüz gol hesabını açamadı; takımı ise şu anda ligin dibinde sürünüyor.
- AFP
"Aklımın bir köşesindeydi"
L'Equipe'e konuşan Tel, bir süredir Edouard'ın kilometre taşını yakalamayı düşündüğünü kabul etti. Tottenham yıldızı, aile içi baskının rekora uzanan yolculuğunda esprili bir rol oynadığını açıkladı.
"Kardeşim aylardır bu konuda [gol rekoru] dırdır edip duruyordu," diyen Tel, muhabirlere şöyle konuştu: "Sonunda bu, aklımın bir köşesindeydi."
Forvet oyuncusu ayrıca, eleme baskısı olmadan oynamanın İsviçre karşısında özgürce performans göstermesini sağladığını da belirtti. "Eleme [garanti edildikten] sonra, elimden gelenin en iyisini yapmamı sağlayan farklı bir motivasyon vardı, bu yüzden şimdi çok mutluyum" diye ekledi.
De Zerbi'nin savunma baş ağrıları artıyor
Tel'in formu bir teselli sunsa da Tottenham Teknik Direktörü De Zerbi, sezonun felaket başlangıcının ardından giderek kabaran sakatlık listesiyle boğuşuyor. Spurs, sahasında Aston Villa'ya 3-2 yenilerek ilk beş lig maçındaki üçüncü mağlubiyetini aldı ve puan durumunun son sırasında yer alıyor.
De Zerbi, salı günü kulübün videosunda eski oyuncusu ve mevcut A takım antrenörü Gus Poyet ile sohbet ederken rahat bir görüntü çizdi, ancak İtalyan teknik adamın çözmesi gereken ciddi savunma sorunları bulunuyor. Sağ bek Pedro Porro, uzatılmış üç haftalık milli ara öncesinde yaşadığı hamstring sorunu nedeniyle İspanya kadrosundan çekildi.
Ayrıca Jan Paul van Hecke, ayak problemi nedeniyle Hollanda kampından erken gönderildi. Onun vatandaşı olan Spurs kaptanı Micky van de Ven de Sırbistan'a karşı alınan galibiyet sırasında üzerine basılmasının ardından elinden hafif bir sakatlık yaşadı. Ancak Hollanda Teknik Direktörü Xavi, olayın ciddiyetini küçümseyerek şöyle dedi: "O iyi. Parmağıyla ilgili sorun yaşadığı için başı döndü. Büyük bir sakatlık değil."
- AFP
Old Trafford'a zorlu bir deplasman yolculuğu bekliyor
Tottenham, cumartesi günü yüksek önem taşıyan bir maçta Manchester United deplasmanıyla yurt içi rekabete geri dönüyor. De Zerbi, Spurs'ün perişan geçen sezonunu tersine çevirmek için umutsuzca olumlu bir sonuca ihtiyaç duyuyor, ancak savunmadaki eksikler Old Trafford'da işini zorlaştırabilir.
Van Hecke ile Porro'nun yine forma giyememesi halinde Spurs patronu, tehlikeli United hücum hattına karşı savunmada değişikliğe gitmek zorunda kalacak. Bu arada Tel'in sonunda Tottenham formasıyla gol yollarında etkili olmasını ve milli takımdaki üretken performansını tekrarlamasını umacak.
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