Forvet oyuncusu, sonunda eylül ayının başında Spurs'te A takımla antrenmanlara geri döndü. Henüz Roberto De Zerbi'nin maç kadroları için değerlendirmeye alınmıyor olsa da, İsveç Teknik Direktörü Potter onun gelişimi konusunda oldukça iyimserliğini koruyor.

Potter, Kulusevski'yi yaklaşan milli ara kadrosuna dahil edebilmek için Spurs'ün sağlık departmanıyla hızlı bir anlaşmaya varmak istiyor. Teknik adam, hücum oyuncusunu yeniden milli takım sürecine katmak konusunda son derece istekli.

"Çok yakın. Sakatlığını nasıl yönettiğinden gerçekten çok etkilendim" diyen Potter, SVT'ye konuştu. "Elbette ona karşı dikkatli olmalıyız. Umarım bizimle gelir ama önce Dejan ve Tottenham ile konuşmamız gerekiyor."