Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham yıldızı Dejan Kulusevski, 477 günlük aranın ardından sansasyonel dönüşe hazırlanıyor: Döneceği maçlar ortaya çıktı
Kulusevski sakatlık kâbusunun sonuna yaklaşıyor
Kulusevski, yıkıcı geçen 16 aylık sakatlık arasının ardından uzun süredir beklenen sahalara dönüşüne çok yaklaştı. 26 yaşındaki oyuncu, ciddi bir diz sorunu nedeniyle Mayıs 2025'ten bu yana resmi bir maçta forma giymedi. İsveçli milli oyuncu, tekrarlayan aksiliklerle mücadele ederken Tottenham'ın geçen sezonunun tamamını kaçırdı.
2024-25 sezonunun sonunda sağ patellasındaki bir sorun nedeniyle ilk ameliyatını geçiren oyuncunun sadece birkaç ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak iyileşme süreci duraksadı ve bu da mart ayında ikinci bir operasyona yol açtı. Uzayan yokluk, Tottenham taraftarlarını giderek daha fazla endişelendirdi ve sonunda kanat oyuncusunun yaz aylarındaki Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden oldu.
- Getty Images Sport
Potter, İsveç'e dönme umudunu açıkladı
Forvet oyuncusu, sonunda eylül ayının başında Spurs'te A takımla antrenmanlara geri döndü. Henüz Roberto De Zerbi'nin maç kadroları için değerlendirmeye alınmıyor olsa da, İsveç Teknik Direktörü Potter onun gelişimi konusunda oldukça iyimserliğini koruyor.
Potter, Kulusevski'yi yaklaşan milli ara kadrosuna dahil edebilmek için Spurs'ün sağlık departmanıyla hızlı bir anlaşmaya varmak istiyor. Teknik adam, hücum oyuncusunu yeniden milli takım sürecine katmak konusunda son derece istekli.
"Çok yakın. Sakatlığını nasıl yönettiğinden gerçekten çok etkilendim" diyen Potter, SVT'ye konuştu. "Elbette ona karşı dikkatli olmalıyız. Umarım bizimle gelir ama önce Dejan ve Tottenham ile konuşmamız gerekiyor."
Milli takım için dünya klasmanında bir varlık
Kulusevski’nin yeniden sahaya dönmesi, alışılmadık derecede uzun bir milli takım dönemine hazırlanan İsveç için çok büyük bir destek sağlayacaktır. Potter, Spurs forvetini kendi taktik düzeninin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.
Onun ne kadar büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Potter, şunları ekledi: "Dejan Kulusevski’yi milli takıma kazandırmanın önemi ne kadar vurgulansa azdır. O, takım için inanılmaz derecede önemli. Biz onu, karakterini ve özelliklerini seviyoruz. O dünya çapında bir oyuncu ve etrafta olması bize çok büyük katkı sağlıyor."
- Getty Images
Geri dönen forveti Uluslar Ligi fikstürü bekliyor
İsveç, 21 Eylül'den 6 Ekim'e kadar sürecek uzun milli arada dört Uluslar Ligi maçı oynayacak. Kampanyasına sahasında Romanya karşısında başlayacak olan İsveç, üç gün sonra da Polonya'yı ağırlayacak. Ardından pencereyi kapatmak için Bosna-Hersek ve Romanya deplasmanlarında zorlu maçlara çıkacak. Potter, Kulusevski'nin bu dört kritik karşılaşmanın en azından bir bölümünde görev alabilecek kadar hazır olmasını umuyor.
Kuzey Londra'da ise De Zerbi, durumu yakından takip edecek. Spurs, 26 yaşındaki oyuncunun tam olarak hazır olduğunu göstermesinin ardından onu yurt içindeki planlarına dikkatli şekilde yeniden dahil etmeyi hedefleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun