Tottenham, yeniden "Büyük Altı" takımlarından biri olabilmek için yaz transfer döneminde "mutlaka elinde tutması gereken tek oyuncuyu" belirledi

Kuzey Londra’da üst üste iki sezon 17. sırada bitirme derdiyle boğuşuldu. Ange Postecoglou, teknik direktörlük görevinin sonlarına doğru Avrupa Ligi zaferi getirerek bazı sorunları geçici olarak örtbas etmeyi başardı – 17 yıllık büyük kupa hasreti böylece sona erdi – ancak bunun dışında heyecanlanacak pek bir şey olmadı.

Thomas Frank ve Igor Tudor, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan herhangi bir olumlu etki bırakmadan ayrıldılar. Ardından eski Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi görevi devraldı ve takımı başarılı bir şekilde ligde kalmasını sağlayacak kadar dengeledi.

Bu mücadele son güne kadar sürdü ve Spurs, yerel rakibi Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kutlarken, en az farkla ligde kalmayı başardı. Bu durum, iki eski rakip arasındaki giderek genişleyen uçurumu vurguladı.

Önümüzdeki haftalarda uyuyan devi uykusundan uyandırmak için çaba gösterilecek, ancak bir dizi yüksek profilli oyuncu takımdan ayrılırken, yeni yüzler takıma katılır mı? Bir sonraki transfer dönemi başladığında çok sayıda hareketlilik yaşanacağı tahmin ediliyor.