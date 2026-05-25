Tottenham, yeniden "Büyük Altı" takımlarından biri olabilmek için yaz transfer döneminde "mutlaka elinde tutması gereken tek oyuncuyu" belirledi
Tottenham ligde kalmayı kutlarken, Arsenal şampiyonluğun tadını çıkardı
Kuzey Londra’da üst üste iki sezon 17. sırada bitirme derdiyle boğuşuldu. Ange Postecoglou, teknik direktörlük görevinin sonlarına doğru Avrupa Ligi zaferi getirerek bazı sorunları geçici olarak örtbas etmeyi başardı – 17 yıllık büyük kupa hasreti böylece sona erdi – ancak bunun dışında heyecanlanacak pek bir şey olmadı.
Thomas Frank ve Igor Tudor, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndan herhangi bir olumlu etki bırakmadan ayrıldılar. Ardından eski Brighton teknik direktörü Roberto De Zerbi görevi devraldı ve takımı başarılı bir şekilde ligde kalmasını sağlayacak kadar dengeledi.
Bu mücadele son güne kadar sürdü ve Spurs, yerel rakibi Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kutlarken, en az farkla ligde kalmayı başardı. Bu durum, iki eski rakip arasındaki giderek genişleyen uçurumu vurguladı.
Önümüzdeki haftalarda uyuyan devi uykusundan uyandırmak için çaba gösterilecek, ancak bir dizi yüksek profilli oyuncu takımdan ayrılırken, yeni yüzler takıma katılır mı? Bir sonraki transfer dönemi başladığında çok sayıda hareketlilik yaşanacağı tahmin ediliyor.
Tottenham, Liverpool ile adı anılan savunma oyuncusu Van de Ven'i kadrosunda tutabilecek mi?
Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven, ayrılık söylentilerinin odağında yer alan isimlerden biri; ancak eski Tottenham bekçisi Hutton, GOAL'a verdiği özel röportajda, Liverpool ile adı anılan bu stoper hakkında şunları söyledi: "Bence bu, kulübün elinde tutması gereken bir oyuncu.
“Gelecek sezon için kadroyu güçlendirmek ve daha güçlü olmak istiyorlarsa, o sizin kaptan adayıdır çünkü bence [Cristian] Romero muhtemelen ayrılacak. Bu yüzden kadroyu bu tür oyuncular etrafında şekillendirmek için onları tutmaları gerekiyor.
“Eğer onu satarsanız ve o başka bir Premier League takımına ya da başka bir yere giderse, onun yerini doldurmanız gerekir ve bu kolay olmayacaktır. Bu zor bir durum çünkü bu oyuncular mümkün olan en yüksek seviyede oynamak istiyorlar ve Spurs'un o seviyeye geri dönmesi muhtemelen birkaç transfer dönemi sürecektir, ama bunu yapmak istiyorlarsa Van de Ven gibi oyuncuları tutmaları gerekir.”
Van de Ven'in etrafında dolaşan Anfield söylentileri hakkında daha fazla baskı altında kalan Hutton, şunları ekledi: “O, olağanüstü bir transfer olurdu. Onu bir oyuncu olarak gerçekten seviyorum. Gücü, koşu gücü, hızı, attığı bazı goller... Her hafta olmuyor, biliyorum, ama oldukça inanılmaz.
“Topla iyi, teknik olarak iyi. Kelimenin tam anlamıyla tüm kriterleri karşılıyor. Bence bir Şampiyonlar Ligi takımında oynamalı. Bu yüzden bence onu elimizde tutmaya çalışmak bir numaralı öncelik olmalı.”
Spurs hâlâ Premier Lig'in "Büyük Altılısı"nın bir parçası mı?
Spurs, yeniden yükselişe geçebilmek için değerli oyuncularını kadrosunda tutmak zorunda. Ciddi bir durgunluk dönemine giren takımın, hâlâ kendilerini Premier Lig’in seçkin kulüpleri arasında sayıp sayamayacağı sorgulanmaya başlandı.
Tottenham'ın "Büyük Altı" arasında yer alıp almadığı sorulduğunda Hutton, "Dürüst olmak gerekirse, sanmıyorum. Bence takımın, ligin üst sıralarında düzenli olarak rekabet edebilecek bir zihniyete sahip olduğunu göstermesi gerekir ve onlar bunu başaramadı. Durum bu kadar basit.
“Muhtemelen kulübün mali durumuna ve kulübe giren paraya bakarsanız, iş tarafının gerçekten iyi yönetildiğini söyleyebilirsiniz, ancak ne yazık ki bu durum sahaya yansımadı ve gerçekten zorlandılar. Bu nedenle şu anda onları ‘Büyük Altı’ takımı olarak görmüyorum.”
De Zerbi'nin 2026-27 sezonu başlamadan önce yapması gerekenler
Spurs, 2025-26 sezonunda kendi sahasında Everton'ı mağlup ederek kıl payı kurtuldu; bu maçtaki galibiyet, West Ham'ın iki puan önünde bitirmelerini ve Championship'e düşme tehlikesinden kurtulmalarını sağladı.
De Zerbi ile kulübü tekrar rayına oturtabilecek bir teknik direktör bulunmuş olduğu düşünülüyor. Ancak, karizmatik İtalyan teknik adamın, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayallerinin yeniden canlanabilmesi için çözmesi gereken bir dizi sorun var.