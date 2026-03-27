Nottingham Forest FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8

Tottenham yedek kulübesi, De Zerbi ancak sezon sonunda gelebilir: Tudor'un yerine Dyche gündemde

Spurs, bu kritik durumda ligde kalmayı garantileyecek bir tecrübeli oyuncuyu düşünüyor

Kim kurtarabilirse kurtarsın: Tottenham, Premier Lig'de sondan üçüncü sıradan sadece bir puan önde ve Nottingham Forest ile oynadığı doğrudan karşılaşmada aldığı 3-0'lık ağır yenilginin ardından, sezonun ikinci kez teknik direktör değişikliği yapmayı ciddi olarak düşünüyor.

Atletico Madrid ile oynanan son 16 turu rövanş maçındaki gereksiz galibiyet dışında hala galibiyetsiz olan Igor Tudor'un durumu, eski Udinese, Verona ve Juventus teknik direktörünü vuran üzücü bir kayıp, yani babasının vefatı nedeniyle daha da hassas hale geldi. Bu acı, Tudor'un ligin son bölümünde zihnini kaçınılmaz olarak etkileyebilir ve acil bir karar alınmasını gerektirebilir. Paskalya hafta sonu FA Cup'a ayrılacağı ve lig maçlarının oynanmayacağı göz önüne alındığında, bu karar önümüzdeki hafta başında alınabilir.

  • DE ZERBI, ŞİMDİLİK HAYIR

    Spurs'unplanı netti: Marsilya'daki görevinin sona ermesinin ardından serbest kalan Roberto De Zerbi ile hemen temasa geçmek. Ancak Telegraph'a göre, eski Sassuolo teknik direktörü yeni bir görevi kabul etmek için gelecek sezonun başlamasını beklemek istediğini ima etti.

  • DYCHE HAZIR

    Böylece gündeme Sean Dyche geliyor; Burnley'de kariyerini inşa etmiş, ligde kalma mücadelesinde deneyimli ve pragmatik bir teknik direktör olan Dyche, bu sezon Vitor Pereira'dan önce Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Adi Hutter, Chris Hughton, Ryan Mason ve Tim Sherwood da adaylar arasında yer alıyor.

