Tottenham yedek kulübesi, De Zerbi ancak sezon sonunda gelebilir: Tudor'un yerine Dyche gündemde

Kim kurtarabilirse kurtarsın: Tottenham, Premier Lig'de sondan üçüncü sıradan sadece bir puan önde ve Nottingham Forest ile oynadığı doğrudan karşılaşmada aldığı 3-0'lık ağır yenilginin ardından, sezonun ikinci kez teknik direktör değişikliği yapmayı ciddi olarak düşünüyor.

Atletico Madrid ile oynanan son 16 turu rövanş maçındaki gereksiz galibiyet dışında hala galibiyetsiz olan Igor Tudor'un durumu, eski Udinese, Verona ve Juventus teknik direktörünü vuran üzücü bir kayıp, yani babasının vefatı nedeniyle daha da hassas hale geldi. Bu acı, Tudor'un ligin son bölümünde zihnini kaçınılmaz olarak etkileyebilir ve acil bir karar alınmasını gerektirebilir. Paskalya hafta sonu FA Cup'a ayrılacağı ve lig maçlarının oynanmayacağı göz önüne alındığında, bu karar önümüzdeki hafta başında alınabilir.