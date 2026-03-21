Tottenham, yaz transfer dönemi için iki İngiliz kaleciyi ve "yeni Manuel Neuer"i hedefliyor
Tottenham, kalecilerle ilgileniyor
Daily Mail’in haberine göre, Tottenham, Freiburg’dan Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı kalecisi Noah Atubolu’yu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca, Inter ile adı anılan Vicario’nun yerine geçecek isimler üzerinde planlar yaparken, sırasıyla Crystal Palace’tan Dean Henderson ve Manchester City’den James Trafford ile de ilgileniyor. Spurs, ligde kalma mücadelesinin tam ortasında ve Pazar günü Nottingham Forest ile oynayacağı maçta 6 puanlık bir mücadele bekliyor, ancak kulüp, İtalya milli takımında forma giyen oyuncunun Inter'in ilgisi nedeniyle yaz aylarında ayrılmasının muhtemel olduğunu biliyor ve yerine geçecek isimler aranıyor. Antonin Kinsky de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında sergilediği utanç verici performansın ardından takımdan ayrılabilir, ancak transfer ücreti ödenmek yerine kiralık olarak gönderilebilir.
Trafford'un transfer ücreti yaklaşık 35 milyon sterlin olacak ve Atubolu, sözleşmesi 2027'de sona erecek ve yenileme planı bulunmadığından daha uygun maliyetli bir seçenek olarak görülüyor.
Vicario'nun sakatlığı
Spurs, Vicario'nun yokluğuna şimdiden hazırlanıyor; zira oyuncu, Pazar günü Forest ile oynanacak maçın ardından ameliyat olacak. Kuzey Londra ekibi 30 puanla 16. sırada yer alıyor ve hem 18. sıradaki West Ham'dan hem de 17. sıradaki Forest'tan sadece bir puan önde.
İtalyan kalecinin fıtık sorunu var ve ameliyatı milli maç arası dönemine denk gelecek şekilde planlandı. Fıtık ameliyatı sonrası iyileşme süresi genellikle dört ila altı hafta arasında değişiyor, bu da Vicario'nun önemli maçları kaçıracağı anlamına geliyor. Vicario en azından Sunderland ve Brighton maçlarını kaçıracak. Eğer altı hafta sahalardan uzak kalırsa, Wolves ve Aston Villa maçlarını da kaçırabilir.
Spurs yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Guglielmo Vicario'nun önümüzdeki hafta fıtık ameliyatı olacağını teyit edebiliriz. İtalyan milli kalecinin geçireceği bu küçük ameliyat, sezonumuza mümkün olduğunca az etki edecek şekilde planlandı. Guglielmo, tıbbi ekibimizle birlikte hemen rehabilitasyonuna başlayacak ve önümüzdeki ay içinde sahalara dönebileceği umuluyor."
'Yeni Neuer'
Rapora göre Atubolu, kalede sergilediği kendine özgü stili nedeniyle Manuel Neuer ile karşılaştırılıyor ve ayrıca penaltı kurtarma konusunda bir uzman olarak görülüyor; zira Bundesliga’da arka arkaya beş penaltıyı kurtararak yeni bir rekor kırdı. Gençler seviyesinde 22 kez milli forma giyen Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu, henüz A Milli Takım kadrosuna giremedi, ancak son sezonlarda Freiburg’da öne çıkan isimlerden biri oldu. Toplamda Bundesliga kulübü için 112 maça çıkan oyuncu, 36 maçta kalesini gole kapatmış ve 609 dakika boyunca kalesinde gol görmeyerek, gol yemeden en uzun süre oynayan oyuncu olarak kulüp rekoru kırmıştır.
Şimdi ne olacak?
West Ham'ın da Freiburg'un kalecisiyle ilgilendiği bildiriliyor, ancak kulüp de Tottenham kadar zor bir durumda; her iki takım da yaz transfer planlarını kesinleştirmeden önce Premier Lig'de kalmayı garantilemek isteyecek.
Atubolu, yaz transferini tamamlamayı umuyor ve aynı zamanda Almanya'yı temsil eden ilk siyahi kaleci olmayı hedefliyor.
Oyuncu, “Almanya A Milli Takımı'nın ilk siyahi kalecisi olmak çok özel bir şey olurdu; bu daha önce hiç gerçekleşmedi. Ancak benim için birinin ten renginin ne olduğu gerçekten önemli değil. Sonuçta, performans her zaman belirleyici faktör olmalıdır” dedi.
Genç bir kaleci olarak milli takıma çağrılma olasılığından bahsederken şunları ekledi: “Şu an benim için iyi bir zaman olduğunu söyleyebilirim, çünkü Manuel Neuer artık burada değil ve Marc-André ter Stegen de muhtemelen çok uzun bir süre milli takımda oynamayacak. O zamanlar Neuer dünyanın en iyisiydi, ama artık tek bir en iyi kalecimiz yok, yarışta olan birkaç kalecimiz var. Bence bu benim için bir avantaj olabilir.”
