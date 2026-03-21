Tottenham, yaz transfer dönemi için iki İngiliz kaleciyi ve "yeni Manuel Neuer"i hedefliyor

Daily Mail’in haberine göre, Tottenham, Freiburg’dan Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı kalecisi Noah Atubolu’yu kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca, Inter ile adı anılan Vicario’nun yerine geçecek isimler üzerinde planlar yaparken, sırasıyla Crystal Palace’tan Dean Henderson ve Manchester City’den James Trafford ile de ilgileniyor. Spurs, ligde kalma mücadelesinin tam ortasında ve Pazar günü Nottingham Forest ile oynayacağı maçta 6 puanlık bir mücadele bekliyor, ancak kulüp, İtalya milli takımında forma giyen oyuncunun Inter'in ilgisi nedeniyle yaz aylarında ayrılmasının muhtemel olduğunu biliyor ve yerine geçecek isimler aranıyor. Antonin Kinsky de Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında sergilediği utanç verici performansın ardından takımdan ayrılabilir, ancak transfer ücreti ödenmek yerine kiralık olarak gönderilebilir.

Trafford'un transfer ücreti yaklaşık 35 milyon sterlin olacak ve Atubolu, sözleşmesi 2027'de sona erecek ve yenileme planı bulunmadığından daha uygun maliyetli bir seçenek olarak görülüyor.