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manchester-city-savinho(C)Getty Images
Yosua Arya

Çeviri:

Tottenham, yaz transfer çılgınlığı devam ederken Manchester City’nin kanat oyuncusu Savinho için 65 milyon sterlinlik anlaşmaya yaklaşıyor

Transfers
Tottenham Hotspur
Savinho
M.City
Premier Lig

Tottenham Hotspur, Manchester City’nin kanat oyuncusu Savinho’yu 65 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Brezilyalı oyuncu, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından transfer piyasasında Roberto De Zerbi’ye güçlü bir destek vermeye devam eden Spurs’un uzun süredir hedefindeydi.

  • Spurs, Savinho’nun transferini tamamlamak için çaba gösteriyor

    Daily Mail’in haberine göre Tottenham, City’den Savinho’yu 65 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Spurs, geçen yazdan beri Brezilya milli takım oyuncusunu takip ediyordu, ancak transfer o dönemde gerçekleşmemişti. 22 yaşındaki oyuncunun artık kuzey Londra kulübüne katılması kaçınılmaz görünüyor.

    Bu transfer, De Zerbi yönetimindeki iddialı kadro güçlendirme planının bir parçası. Tottenham, bu yaz şimdiden 200 milyon sterlinin üzerinde harcama yaptı ve transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla yatırım yapma imkânına sahip olduğu bildiriliyor.

    Savinho, City'de zor bir dönem geçirdi ve geçen sezon 24 maçta sadece bir Premier Lig golü attı. Buna rağmen Spurs, Savinho'nun De Zerbi'nin planlarında kilit bir rol oynayabileceğine inanıyor.


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  • Savinho Manchester CityGetty Images

    Sosyal medyadaki ‘bavul’ mesajları

    Kanat oyuncusu, bir valizin yer aldığı ve “biraz eğlenmeye gidiyorum” yazan bir mesaj içeren Instagram hikayesi paylaşarak geleceği hakkındaki spekülasyonları da alevlendirdi. Bu paylaşım, taraftarların onun Manchester’dan ayrılmaya hazırlandığını düşünmesine neden oldu.

    City'nin yerine geçecek isimleri araştırdığı bildiriliyor ve Paris Saint-Germain'in genç oyuncusu İbrahim Mbaye, kulübün aday listesindeki isimler arasında yer alıyor. Tottenham'ın yanı sıra Aston Villa ve RB Leipzig de 18 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor.

  • De Zerbi, Tottenham’ın hücum hattını yeniden şekillendirmeye devam ediyor

    Savinho’nun beklenen transferi, geçen sezon hayal kırıklığı yaratan 17. sıra sonucunun ardından De Zerbi’nin kadroyu genişletme planının bir parçasını oluşturuyor. İtalyan teknik direktör, hücum hattını yeniden şekillendirirken kanatlarda kalite ve derinlik katmak istiyor. De Zerbi ayrıca Mathys Tel ile geleceği hakkında görüşmelerde bulundu. Football London’ın haberine göre, teknik direktör, kulübün yeni hücum seçenekleri aramasına rağmen 21 yaşındaki oyuncuya, 2026-27 sezonu için Tottenham’ın planlarında önemli bir yer tutmaya devam edeceğini garanti etti.

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  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    Daha fazla varış olabilir

    Savinho, Tottenham’ın bu yaz yapacağı son hücum oyuncusu transferi olmayabilir. Haberde, De Zerbi’nin rekabeti artırmak ve taktiksel esnekliği yükseltmek amacıyla en az iki forvet oyuncusu daha transfer etmeyi hedeflediği belirtiliyor.

    Savinho'nun transferi tamamlanırsa, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimleri kadrosuna katan Tottenham'ın bu yazki harcama tutarı 300 milyon sterlini aşabilir.

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