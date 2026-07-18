(C)Getty Images
Çeviri:
Tottenham, yaz transfer çılgınlığı devam ederken Manchester City’nin kanat oyuncusu Savinho için 65 milyon sterlinlik anlaşmaya yaklaşıyor
Spurs, Savinho’nun transferini tamamlamak için çaba gösteriyor
Daily Mail’in haberine göre Tottenham, City’den Savinho’yu 65 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Spurs, geçen yazdan beri Brezilya milli takım oyuncusunu takip ediyordu, ancak transfer o dönemde gerçekleşmemişti. 22 yaşındaki oyuncunun artık kuzey Londra kulübüne katılması kaçınılmaz görünüyor.
Bu transfer, De Zerbi yönetimindeki iddialı kadro güçlendirme planının bir parçası. Tottenham, bu yaz şimdiden 200 milyon sterlinin üzerinde harcama yaptı ve transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla yatırım yapma imkânına sahip olduğu bildiriliyor.
Savinho, City'de zor bir dönem geçirdi ve geçen sezon 24 maçta sadece bir Premier Lig golü attı. Buna rağmen Spurs, Savinho'nun De Zerbi'nin planlarında kilit bir rol oynayabileceğine inanıyor.
- Getty Images
Sosyal medyadaki ‘bavul’ mesajları
Kanat oyuncusu, bir valizin yer aldığı ve “biraz eğlenmeye gidiyorum” yazan bir mesaj içeren Instagram hikayesi paylaşarak geleceği hakkındaki spekülasyonları da alevlendirdi. Bu paylaşım, taraftarların onun Manchester’dan ayrılmaya hazırlandığını düşünmesine neden oldu.
City'nin yerine geçecek isimleri araştırdığı bildiriliyor ve Paris Saint-Germain'in genç oyuncusu İbrahim Mbaye, kulübün aday listesindeki isimler arasında yer alıyor. Tottenham'ın yanı sıra Aston Villa ve RB Leipzig de 18 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği iddia ediliyor.
De Zerbi, Tottenham’ın hücum hattını yeniden şekillendirmeye devam ediyor
Savinho’nun beklenen transferi, geçen sezon hayal kırıklığı yaratan 17. sıra sonucunun ardından De Zerbi’nin kadroyu genişletme planının bir parçasını oluşturuyor. İtalyan teknik direktör, hücum hattını yeniden şekillendirirken kanatlarda kalite ve derinlik katmak istiyor. De Zerbi ayrıca Mathys Tel ile geleceği hakkında görüşmelerde bulundu. Football London’ın haberine göre, teknik direktör, kulübün yeni hücum seçenekleri aramasına rağmen 21 yaşındaki oyuncuya, 2026-27 sezonu için Tottenham’ın planlarında önemli bir yer tutmaya devam edeceğini garanti etti.
- Getty
Daha fazla varış olabilir
Savinho, Tottenham’ın bu yaz yapacağı son hücum oyuncusu transferi olmayabilir. Haberde, De Zerbi’nin rekabeti artırmak ve taktiksel esnekliği yükseltmek amacıyla en az iki forvet oyuncusu daha transfer etmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Savinho'nun transferi tamamlanırsa, Sandro Tonali, Mateus Fernandes ve Jan Paul van Hecke gibi isimleri kadrosuna katan Tottenham'ın bu yazki harcama tutarı 300 milyon sterlini aşabilir.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun