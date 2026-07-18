Tottenham, yaz transfer çılgınlığı devam ederken Manchester City’nin kanat oyuncusu Savinho için 65 milyon sterlinlik anlaşmaya yaklaşıyor

Daily Mail’in haberine göre Tottenham, City’den Savinho’yu 65 milyon sterlinlik bir anlaşma ile kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Spurs, geçen yazdan beri Brezilya milli takım oyuncusunu takip ediyordu, ancak transfer o dönemde gerçekleşmemişti. 22 yaşındaki oyuncunun artık kuzey Londra kulübüne katılması kaçınılmaz görünüyor.

Bu transfer, De Zerbi yönetimindeki iddialı kadro güçlendirme planının bir parçası. Tottenham, bu yaz şimdiden 200 milyon sterlinin üzerinde harcama yaptı ve transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla yatırım yapma imkânına sahip olduğu bildiriliyor.

Savinho, City'de zor bir dönem geçirdi ve geçen sezon 24 maçta sadece bir Premier Lig golü attı. Buna rağmen Spurs, Savinho'nun De Zerbi'nin planlarında kilit bir rol oynayabileceğine inanıyor.



