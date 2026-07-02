Tottenham, West Ham’dan Mateus Fernandes’i 85 milyon sterline transfer ettiğini doğruladı; bu kulüp rekoru, Sandro Tonali’nin transferiyle kırılacak

Tottenham, Premier Lig’in en çok aranan genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı ve Manchester United ile arasındaki transfer yarışını fiilen sona erdirdi. Kuzey Londra ekibi, Fernandes’i 85 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir bedelle kadrosuna kattı; bu transfer, Roberto De Zerbi yönetimindeki kulüp yönetiminin niyetini açıkça ortaya koyuyor.

21 yaşındaki oyuncu, transferiyle ilgili olarak Spurs'un resmi web sitesine yaptığı açıklamada sevincini şöyle dile getirdi: "Bu yeni adım için çok heyecanlıyım. Spurs dev bir kulüp ve teknik direktör, buraya katılmaya karar vermemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Konuştuğumuzda çok özel bir an yaşadık. Futbola aynı gözle bakıyoruz: her maçı kazanmaya çalışmak için, mücadele ruhu ve enerjiyle sahaya güçlü bir takım olarak çıkmak. Başlamak, taraftarlarla tanışmak, herkesle tanışmak ve kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."



