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Tottenham, West Ham’dan Mateus Fernandes’i 85 milyon sterline transfer ettiğini doğruladı; bu kulüp rekoru, Sandro Tonali’nin transferiyle kırılacak
Spurs, West Ham’ın yıldızı için yapılan yarışta galip geldi
Tottenham, Premier Lig’in en çok aranan genç yeteneklerinden birini kadrosuna katmak için kararlı bir adım attı ve Manchester United ile arasındaki transfer yarışını fiilen sona erdirdi. Kuzey Londra ekibi, Fernandes’i 85 milyon sterlin gibi dudak uçuklatan bir bedelle kadrosuna kattı; bu transfer, Roberto De Zerbi yönetimindeki kulüp yönetiminin niyetini açıkça ortaya koyuyor.
21 yaşındaki oyuncu, transferiyle ilgili olarak Spurs'un resmi web sitesine yaptığı açıklamada sevincini şöyle dile getirdi: "Bu yeni adım için çok heyecanlıyım. Spurs dev bir kulüp ve teknik direktör, buraya katılmaya karar vermemdeki en önemli etkenlerden biriydi. Konuştuğumuzda çok özel bir an yaşadık. Futbola aynı gözle bakıyoruz: her maçı kazanmaya çalışmak için, mücadele ruhu ve enerjiyle sahaya güçlü bir takım olarak çıkmak. Başlamak, taraftarlarla tanışmak, herkesle tanışmak ve kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmak için sabırsızlanıyorum."
- Getty Images Sport
De Zerbi ve Lange, ‘olağanüstü’ yeteneği övdü
Portekizli orta saha oyuncusunun takıma katılması, Spurs yönetimi tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Spor Direktörü Johan Lange, Fernandes’in “Tottenham Hotspur’un hem bugünü hem de geleceği için çok önemli bir oyuncu olabilecek yetenek, zihniyet ve çalışma ahlakına sahip olduğunu” belirterek, yüksek baskı altındaki ortamlarda performans gösterme yeteneğini vurguladı.
Baş antrenör De Zerbi ise şunları ekledi: “Mateus’u uzun zamandır takdir ediyorum çünkü top kontrolündeki kalitesini, bizim oynamak istediğimiz futbolda çok önemli olan yoğunluk ve zeka ile birleştiriyor. Yaşına rağmen Premier Lig’de şimdiden iyi bir deneyime sahip ve bu seviyede kalitesini ve istikrarını kanıtladı. Mateus baskı altında rahat oynuyor, topu ilerletebiliyor, takım için çok çalışıyor ve zor anlarda işleri yoluna koyacak cesarete sahip. Buranın, onun gelişimini sürdürmesi için ideal bir ortam olduğuna inanıyorum ve onunla çalışmaya başlamaktan heyecan duyuyorum."
Fernandes, rekor unvanını Tonali’ye kaptıracak
Fernandes, Dominic Solanke için ödenen 65 milyon sterlinlik ücreti geride bırakarak şu anda kulüp tarihinin en pahalı transferi konumunda olsa da, bu rekoru şimdiden tehlike altında. Haberlere göre Spurs, Fernandes’in transfer ücretini gölgede bırakabilecek, Newcastle orta saha oyuncusu Sandro Tonali için devasa bir anlaşmaya çok yakın.
Kuzey Londra kulübünün, eski AC Milan yıldızını potansiyel olarak 100 milyon sterlin değerinde bir anlaşma ile kadrosuna katmak üzere anlaştığı bildiriliyor. İtalyan milli oyuncunun ilk transfer ücreti 92,5 milyon sterlin olacak ve buna Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısına bağlı ek ödemeler de eklenecek. Böylece Spurs'un orta sahası bu yaz dünya çapında bir kalite artışı yaşayacak.
- Getty Images Sport
Kuzey Londra’da orta saha devrimi devam ediyor
Fernandes ve Tonali’nin aynı anda transfer edilmesi, Tottenham’ın orta sahasının baştan aşağı yenilenmesi anlamına geliyor. Yeni transfer, bu transfer dönemi başında 52 milyon sterlin karşılığında Jan Paul van Hecke’nin takıma katıldığı kadroya katılıyor. Bu dikkat çeken transferler, Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur ve Archie Gray gibi mevcut seçenekleri tamamlayacak.
Fernandes, geçen sezon West Ham formasıyla Premier Lig’de en çok top çalma (103) kategorisinde beşinci sırayı paylaşarak N17’ye kanıtlanmış bir başarı geçmişi getiriyor. Sporting CP altyapısından yetişen 21 yaşındaki oyuncu, Southampton’da forma giydiği dönemde altı gol katkısı sağladıktan sonra geçen sezon West Ham’ın “Sezonun Golü” ödülünü kazandı ve elit seviyeye hazır, çok yönlü bir orta saha oyuncusu olduğunu kanıtladı.